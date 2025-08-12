"결국 지나갈 갱년기, 인생의 봄으로 전환될 수 있어요"

이 책의 편집자로 번역자를 직접 인터뷰했습니다.

<브레인 리스타트>(리사 모스코니 지음) 김경철, 김예성 번역자

- 책을 처음 접하셨을 때 어떤 점이 인상 깊으셨나요? 특히 어떤 부분에서 번역을 결심하게 되었는지 듣고 싶습니다.

- 이 책에서 독자들에게 가장 실질적으로 도움이 될 만한 핵심 메시지는 무엇이라고 생각하시나요?

- 번역 작업 중 가장 어려웠거나 깊이 고민한 부분이 있다면 소개해주세요.

- 갱년기를 겪는 독자 뿐 아니라 주변 가족이나 의료인도 함께 읽기를 권하고 계신데, 어떤 독자층에게 특히 이 책이 필요하다고 생각하시나요?

<브레인 리스타트>(리사 모스코니 지음)

-기존 서구 의학이 '갱년기'를 난소 중심, 생식 기관 중심으로 이해해온 한계를 책에서 지적하고 있는데요, 실제 진료 현장에서 체감하신 문제점이나 변화의 필요성을 느낀 순간이 있다면 들려주세요.

- 갱년기를 단지 '극복'해야 할 시기가 아닌 '다시 쓰는 삶의 챕터'로 제안하는 이 책의 메시지는, 자연 치유나 웰니스의 흐름과도 통하는 지점이 있을 것 같습니다. 이 책의 식이와 라이프 스타일 파트는 어떤 면에서 의미 있다고 보셨나요?

-개인적으로 가장 위로받거나 공감한 대목이 있다면 소개해주세요.

갱년기는 누구에게나 찾아오지만, 누구도 제대로 말해주지 않는다. 증상이 시작되어도 그 이유를 몰라 불안하고, 인터넷을 검색해도 상반된 정보만 가득할 때, 우리는 결국 혼자가 된다. <브레인 리스타트>는 이 고립된 시기에 따뜻한 등불이 되어주는 책이다. 세계적인 신경과학자 리사 모스코니 박사는 갱년기를 뇌의 관점에서 새롭게 조명하며, 혼란의 시간이 아닌 두 번째 봄으로 나아가는 과정이라 말한다.여성의 몸과 뇌에서 일어나는 변화들을 신경과학과 호르몬의 언어로 친절히 풀어내며, 두려움을 이해로, 무지함을 자신감으로 바꿔준다. 갱년기를 지나며 뇌의 회로가 재설계되고, 그 과정에서 감정, 기억, 에너지, 삶의 방향까지 다시 그려진다는 과학적 통찰은 기존 의학의 시각을 바꿔놓기에 충분하다는 평가다.김경철, 김예성 역자가 이 책을 공동 번역했다. 김경철 원장은 25년 이상 갱년기 여성들을 진료해온 가정의학과 전문의이자, 기능 의학적 접근으로 여성 건강을 통합적으로 바라봐온 의사다. 모스코니 박사의 이론을 실제 진료 현장에서 경험한 문제의식과 연결지으며 풀어낸 번역이다. 김예성 역자는 웰니스·기능의학 기반의 영양 교육과 자연 치유 콘텐츠를 개발·운영해온 전문가다. 이 책의 메시지를 여성 독자들이 실제 삶 속에서 체감할 수 있도록 섬세하게 풀어냈다. 두 역자에게 지난 7월 24일 서면 인터뷰를 통해 이 책의 번역 과정에 대해 물었다.: "책을 읽는 동안 호르몬과 뇌를 연결해 풀어가는 이야기 방식이 무척 인상적이었습니다. 개인적으로 갱년기 환자들을 치료한 경험이 많았기에, 번역을 맡으면서 이 분야를 더 깊이 공부해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 실제로 진료실에서도 40세 이후의 환자 분들이 브레인 포그 증상을 많이 호소하시는데, 그럴 때면 자연스럽게 갱년기와 관련된 이야기를 나누게 되곤 합니다.": "대형 서점에 가더라도, 여성 건강 특히 호르몬만을 다루는 책의 가짓수가 매우 적습니다. 개인적으로 원장님께 여성 호르몬 관련 서적 집필을 요청할 정도였으니까요. 더구나, 내용이 여성들이 가장 위축되는 시기로 알려진 갱년기에 대한 부정적인 인식을 바꿔줄 수 있는 내용이라 번역을 결심하는 데 오래 걸리지 않았습니다.""몸의 변화를 스스로 알아차리는 것만으로도 많은 증상을 예측하고 이해할 수 있으며, 나아가 불필요한 증상들이 줄어들기도 합니다. 이는 매달 반복되는 호르몬의 변화를 겪고 이겨내는 것처럼, 폐경이라는 급격한 변화 역시 충분히 감당할 수 있다는 것이 핵심입니다. 더 나아가 폐경 이후의 시간은 여성으로서 가치나 존재감이 사라지는 시기가 아니라, 오히려 '화양연화(花樣年華)'와 같은 인생의 봄이라는 메시지가 많은 중년 여성에게 따뜻한 위로가 될 수 있으리라 믿습니다.": "종종 '기분 탓'으로 여겨졌던 갱년기 증상들이, 실제로는 뇌와 호르몬 변화에 의해 나타나는 실질적인 증상임을 이 책은 과학적으로 잘 설명해줍니다. 이 내용이 책의 초반에 실린 것은, 갱년기 여성들의 다양한 증상과 경험을 공식적으로 '인정'하고자 한 저자의 세심한 배려가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이 책은 사춘기나 임신·출산기처럼 요동치던 호르몬이 시간이 지나며 다시 안정을 되찾았듯, 갱년기 역시 결국은 지나가는 시기임을 일깨워줍니다. 그리고 그 이후에는, 여성의 삶에서 한 번도 경험해보지 못한 호르몬의 '안정기'가 찾아올 수 있다는 점도 희망적으로 다룹니다. 이 책은 단지 생물학적 변화만이 아니라, 그 이후의 삶까지 따뜻하게 비추며 갱년기를 새로운 전환점으로 바라보게 해줍니다.""문화적으로 다른 부분, 예를 들면 젠더에 대한 시각이나, 우리가 일반적으로 추구하는 식단과 달리 좀 더 비건에 가까운 식단을 소개하는 점은, 작가가 성장한 서구 사회의 한 단면이라는 점에서 이해는 되지만 쉽게 공감되진 않는 부분도 있긴 했어요.": "우리나라에서는 일반적으로 '폐경'과 '갱년기'를 혼용하여 사용하지만, 이 책의 저자는 '폐경'을 마지막 생리 이후 1년이 지난 시점으로 구분하고 있습니다. 따라서 문맥에 따라, 폐경으로 인한 신체적·정서적 변화를 설명하는 부분은 독자의 이해를 돕기 위해 '갱년기'라는 표현으로 번역하였습니다. 이 단어는 책 전반의 핵심 개념이자 중요한 주제인 만큼, 가장 많은 고민과 시간을 들여 번역하였습니다.":"인체의 장기는 서로 연결되어 있기에, 이 책이 통합적인 관점에서 진료를 고민하는 데 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 더구나 보통 외래 환자의 60% 이상이 여성이라는 점을 고려할 때, 여성을 더 자세히 이해하는 데도 도움이 될 것 같습니다.": "이 책은 사춘기, 임신·출산기, 갱년기에 이르는 여성의 생애주기 전반을 다룹니다. 또한 여성의 몸에서 일어나는 변화들이 의료계와 사회에서 어떤 방식으로 다뤄져 왔는지에 대해서도 폭넓게 다루고 있어요. 여성 독자뿐 아니라 남성 분들께도 추천드리고 싶습니다. 이 책은 딸, 아내, 그리고 어머니를 더 깊이 이해할 수 있는 계기가 되어줄 거예요.""갱년기는 단지 호르몬 변화만으로 설명되기 어려운 시기입니다. 급격한 호르몬 변화에 더해, 콜레스테롤과 혈당 수치가 높아지고 급속한 노화가 진행되기도 하며, 자녀의 진로 문제 등 인생 주기 속 다양한 요소가 맞물려 스트레스가 극대화되는 시기이기도 합니다. 따라서 난소의 변화를 넘어, 뇌와 신체의 변화, 관계와 정서의 변화까지 폭넓게 이해할 때 비로소 온전한 치료가 가능해집니다.": "사실 이 책의 저자는 전반적으로 식물성 식단과 허브 중심의 접근을 강조하고 있지만, 저는 개인적으로는 동물성과 식물성 식 재료의 균형적인 섭취를 지향합니다. 고기를 먹을 때도 당 독소가 생기지 않도록 찌거나 삶는 조리법을 선택하고, 해독에 도움이 되는 채소 스무디나 자연식 위주의 식사를 병행하고 있습니다. 무엇보다 식단에 있어서 제가 중점을 두는 것은 '내가 지금 무엇을 먹고 있는지' 아는 것, 즉 원재료를 확인하고, 화학첨가물이 없는 식품을 선택하는 태도입니다.요즘 웰니스 관련 책이나 유행하는 식단들을 보면, '이건 먹어야 한다', '이건 절대 먹지 말아야 한다'는 식의 단정적인 메시지가 주를 이룹니다. 그런데 저는 그렇게 단순하게 나눌 수는 없다고 생각해요. 사람마다 유전적 배경도 다르고, 지금 겪고 있는 건강 상태나 생활환경도 모두 다르고 어떠한 연구 결과도 내 몸을 가지고 진행한 것이 아니기 때문이에요. 하지만 공통적으로 통하는 기준은 분명히 있습니다. 이 책에서도 강조하고 있는 당류와 초가공 식품의 섭취를 줄이고, 심박이 오를 만큼의 규칙적인 운동, 그리고 숙면. "잘 먹고, 잘 자기"가 결국 회복과 건강 유지의 가장 기본이 되는 것 같습니다.": "저자는 '폐경'이라는 단어에 붙은 부정적인 인식의 근원을 사회적·역사적 맥락에서 짚어줍니다. 그 옛날 폐경을 '여성성의 종말'로 보며 질병처럼 규정했던 관점을 과학자의 시선으로 비판하며, 어떤 문제를 가져왔는지 차근히 설명합니다. 또한 갱년기 여성들이 겪는 인지력 저하, 감정 기복, 수면 문제 같은 신체적·정서적 변화들을 과학적 근거를 바탕으로 설명하며, 호르몬이 안정된 이후의 삶이 어떻게 달라지는지까지 희망적인 메시지를 전달합니다.가장 인상 깊었던 부분은, 'menopause(메노포즈, 폐경)'를 'menostart(메노스타트)'라고 소개하며, 우리를 한 철 피고 지는 일년생이 아니라 계절마다 다시 꽃을 피우는 다년생 즉, '페레니얼 세대'로 표현한 점이었습니다. 이 문장을 보았을 때, 저는 아직 오지 않은 미래의 저 자신이 위로 받는 느낌을 받았어요. 사실 저 역시 이 책을 읽기 전까지는, 갱년기를 '여성의 끝'처럼 느끼고 싶지 않으면서도 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 현실로 여겨왔거든요.'도대체 갱년기에는 어떤 변화가 찾아오는 걸까?' 하는 막연한 두려움이 분명히 있었죠. 돌이켜보면, 그 불안은 대부분 정확한 정보 없이 '카더라'에 의존했던 것에서 비롯된 것 같습니다. 이 책은 그런 불안을 명확한 사실을 기반으로 덜어주며 변화가 반드시 두려움일 필요는 없고 그 이후에 새로운 삶이 있을 수 있다는 가능성을 보여줍니다. 이 책이 많은 분에게, 지나온 시간도 앞으로의 시간도 따뜻하게 응원 받고 있음을 느낄 수 있는 계기가 되기를 진심으로 바랍니다."