경기 광주시, 고해상도 디지털 항공사진 구축…지형정보 서비스

큰사진보기 ▲경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 시민 대상 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.이번 항공사진은 2025년 4월 촬영된 최신 디지털 항공사진으로 수시로 변화하는 지형정보의 시계열 관리뿐 아니라 ▲도시계획 수립 ▲재산세 일제 조사 ▲국·공유지 불법행위 점검 등 전 부서에서 객관적 기초자료로 폭넓게 활용될 예정이다.특히, 광주시는 시민들이 직접 현장을 방문하지 않고도 손쉽게 지형정보를 확인할 수 있도록 생활지리웹포털을 통해 고해상도 항공사진은 물론 ▲지적도 ▲하수처리구역 등 다양한 공간정보를 종합적으로 제공하고 있다. 위치 검색만으로도 광주시의 지리정보를 한눈에 파악할 수 있는 편리한 서비스를 제공 중이다.시 관계자는 "앞으로도 매년 고해상도 항공사진을 지속적으로 구축해 급변하는 지형정보에 신속히 대응하겠다"며 "시민의 공간정보 수요를 충족하고 투명하고 신뢰받는 행정 서비스 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.