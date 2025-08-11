메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
경기 광주시, 고해상도 디지털 항공사진 구축…지형정보 서비스

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.08.11 17:15최종 업데이트 25.08.11 17:15

경기 광주시, 고해상도 디지털 항공사진 구축…지형정보 서비스

원고료로 응원하기
경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 시민 대상 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.
경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 시민 대상 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다. ⓒ 광주시

경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.

AD
이번 항공사진은 2025년 4월 촬영된 최신 디지털 항공사진으로 수시로 변화하는 지형정보의 시계열 관리뿐 아니라 ▲도시계획 수립 ▲재산세 일제 조사 ▲국·공유지 불법행위 점검 등 전 부서에서 객관적 기초자료로 폭넓게 활용될 예정이다.

특히, 광주시는 시민들이 직접 현장을 방문하지 않고도 손쉽게 지형정보를 확인할 수 있도록 생활지리웹포털을 통해 고해상도 항공사진은 물론 ▲지적도 ▲하수처리구역 등 다양한 공간정보를 종합적으로 제공하고 있다. 위치 검색만으로도 광주시의 지리정보를 한눈에 파악할 수 있는 편리한 서비스를 제공 중이다.

시 관계자는 "앞으로도 매년 고해상도 항공사진을 지속적으로 구축해 급변하는 지형정보에 신속히 대응하겠다"며 "시민의 공간정보 수요를 충족하고 투명하고 신뢰받는 행정 서비스 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

#광주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주 세종시장, 중소벤처기업부 공모 선정

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초