"돈은 안 받아요, 대신 차와 노래를 드려요"

세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2025년에는 6월 30일부터 7월 4일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다.



공익활동가 한 사람 한 사람을 조명하는 '활동가 인터뷰 프로젝트'는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들의 일과 삶 이야기를 기록하는 공모 프로젝트입니다. 활동가 인터뷰 프로젝트는 아름다운재단과 지리산이음이 함께 기획, 운영하고 있습니다.

"이런 꽃도 처음에는 하나씩 줄 수 있게 준비했어요. 봄이면 봄에 어울리는 튤립. 20명이 온다고 하면 튤립 스무 개를 산 거죠. 꽃병에 꽂았다가 마지막엔 포장지에 가져갈 수 있게."

큰사진보기 ▲<노래하는 사람은 행복하다> 저자 이한나 ⓒ 이한나 제공 관련사진보기

- 돈도 안 받는다던데 후원금은 있나요?

- 공간의 힘이 있군요. 오늘 노래한 서울생활문화센터 체부는 층고도 높고, 노래가 잘 울리는 곳이더라고요.

- 경복궁 옆이라 사람도 많은데, 여기에 들어오면 딱 '우리만의 공간' 같아요. 조용히 노래 부르고 나면 다른 세계로 가는 느낌도 있고요.

- 뭔가 다 맞아떨어지는 순간이 있죠.

- 디테일을 놓치지 않는군요.

"<노래하는 사람은 행복하다>라는 책을 2022년에 열린 독립 출판 행사 '언리미티드 에디션'에서 처음 소개했어요. 그때 북페어 관계자분이 노래 부르는 프로그램을 진행해달라고 했어요. 그래서 북서울미술관에 무작위로 찾아온 사람들과 함께 처음으로 싱어롱을 했어요.

그때는 덴마크 노래를 불렀는데, 시간이 지나면서 굳이 덴마크 노래를 부를 필요가 없어졌어요. 노래 부르는 즐거움을 알게 된 단골들이 생겼기 때문이죠. 친구들이 저를 '덴마크 문화 대사'라고 부를 정도로 초반에는 덴마크 이야기에만 좀 갇혀 있었어요. (웃음)"

- 출발은 덴마크였지만, 출판하고 나니 마치 생물처럼 변하는군요.

- 조금씩 진화했군요!

- 회의도 하나요?

- 싱어롱 시작할 때 사람들 얼굴을 봤는데 다 해사하더라고요.

- 사람들이 생글생글 웃고 있길래 저는 다 아는 사이인 줄 알았어요.

"학교는 주말을 빼고는 단 하루도 어김없이 두 곡의 노래로 시작되었다. 더도 덜도 말고 딱 두 곡을 연이어 부르고 나면, 어느새 잠이 깨고, 정신이 명료해지는 기분이 들었다. (중략) 학교 선생님 중 그 누구도 우리가 왜 노래를 부르는지, 이것이 어떤 의미를 갖는지에 대해 구태여 설명하지는 않았다." - <노래하는 사람은 행복하다> p.34 중에서

큰사진보기 ▲책 <노래하는 사람은 행복하다> ⓒ 이한나 제공 관련사진보기

- 한나는 자신을 활동가라고 생각하나요? 싱어롱이 한나씨에게 어떤 의미가 있나요?

- 싱어롱하며 어려웠던 적도 있겠죠?

- 친구 데리고 오기 좋긴 해요. 만나면 다들 비슷하잖아요. 카페 가거나 전시 보거나 결국 다 소비하는 건데, 이건 새로운 경험이잖아요.

- 서류는 증명해야만 하니까요.

- 스태프의 분위기도 한몫하는 것 같아요.

예전에 노래책 맨 앞장에 붙은 목차를 읽으며 덴마크인 친구에게 어떤 노래를 가장 좋아하냐고 물었던 기억이 난다. 친구는 "어떤 상황인지에 따라 다르지"라고 대답했다. - <노래하는 사람은 행복하다> p.45

- 싱어롱하기 좋은 노래가 있나요?

- 그래서 가사가 더 잘 들어오는 것 같아요. 멜로디를 금방 습득할 수 있으니까.

- 12.3 계엄 때는 무슨 노래를 불렀나요?

큰사진보기 ▲늘 준비하는 계절꽃 ⓒ 이한나 제공 관련사진보기

- '행복'을 보고 온 사람도 있지 않을까요.

- 종교가 전부였던 시절에는일주일에 한 번 교회에 나가 함께 노래 부르며 자연스럽게 마음을 정화했어요. 그리고 다시 일상으로 돌아갔어요. 그런데 이제는 종교도 없고 학교도 안 다니니까 노래 부를 일 자체가 없어졌어요. 뭔지는 모르겠는데 뭔가 허전한 느낌이 있어요.

"나도 노래 부르기 문화가 한국에 알려지는 것이 정말 좋아. 모든 나라에 이런 노래책이 존재한다면 좋겠어." - <노래하는 사람은 행복하다> p.64

큰사진보기 ▲싱어롱 끝나고 적은 소감 ⓒ 이한나 제공 관련사진보기

글쓴이 : 김효림

어쩌다 흘러 들어온 산청에 10년째 거주 중. 생긴 대로 살기 위해 어떻게 생겼는지 날마다 관찰하며 산다. 그림은 자주 그리고, 종종 글도 쓰며, 가끔 인터뷰도 한다. 세 개의 빈도가 뒤바뀌기도 한다.

큰사진보기 ▲'2025 공익활동가 주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 목적으로 6월 30일부터 7월 4일까지 열렸다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지에도 실립니다.