점심 30분 더, 중년 재시작이 달라졌다

큰사진보기 ▲"똥손탈출 모임"의 첫 도전 - 팀코믹스 사생대회에 출품한 우리만의 채소·과일 캐릭터 작품 ⓒ 황의정 관련사진보기

"저… 고민이 있어요. 아무한테도 말 못 했는데, 여기선 좀 말해보고 싶어요."

큰사진보기 ▲1시간 30분 점심시간 동안 ‘똥손탈출’ 모임에서 서로의 모습을 담아낸 그림, 그 속에서 찾은 숨고르기 ⓒ 황의정 관련사진보기

직장 생활을 하면서 가장 기다려지는 시간이 언제냐고 묻는다면, 나는 주저 없이 점심시간이라고 답할 것이다. 허기진 배를 채우고, 동료와 웃으며 대화를 나누고, 잠시 숨을 고르게 하는 이 짧고도 소중한 시간. 하지만 문제는 이 황금 같은 시간이 너무 짧다는 것이다.우리 사무실은 10층이었다. 점심을 먹으려면 만원인 엘리베이터를 몇 번이나 보내고, 겨우 자리가 있으면 끼어 타야 했다. 1층으로 내려가 긴 줄이 늘어선 식당에서 자리를 잡으면, 이미 절반의 시간이 사라진다.급한 마음에 밥을 밀어 넣듯 먹고 10분 만에 식사를 마치는 게 다반사였다. 다시 사무실로 돌아오면 소화할 틈도 없이 오후 업무가 시작된다. 이렇게 숨 막히는 식사시간과 업무시간. 이것이 정말 직장인의 숙명이어야 할까?나는 잠시 2년 전 판교에서 일했던 시절을 떠올렸다. 그때 우리 팀의 점심시간은 1시간 30분이었다. 그 여유 덕분에 시작한 것이 바로 '똥손탈출'이라는 그림 그리기 모임이었다. 처음에는 회사 근처 예쁜 카페에 가 보자는 가벼운 제안에서 출발했다. 하지만 매주 수요일, 커피를 곁들여 스케치북을 펼치는 시간은 동료들의 작은 회복 공간이 됐다.그림을 그리던 손은 멈췄고, 우리의 귀는 열렸다. 한 사람의 고민이 터져 나오자, 다른 이의 고민도 하나둘씩 나왔다. 우리는 그림을 그리며, 말을 하고, 들어주고, 때론 울기도 했다. 해결책을 주진 못했지만, 그저 이야기할 수 있다는 것만으로도 서로의 마음에 작은 숨구멍이 생겼다. 그 숨구멍은 누군가에겐 잠시 쉬어가는 휴식의 공간이었고, 내겐 다시 시작할 힘이었다.정보 기술(IT) 업계에서 스트레스는 업무의 부속품처럼 따라붙는다. 빠르게 변하는 기술, 끊임없는 학습 압박, 프로젝트 마감과 버그 수정, 긴급 대응, 그리고 무엇보다 장시간 모니터 앞에 홀로 앉아 있는 고립감이 정신을 갉아먹는다.한국콘텐츠진흥원의 '2023 게임· IT 산업 종사자 실태조사'에 따르면 게임· IT 종사자 56.6%가 '번아웃 경험이 있다'고 답했다. 이에 일부 기업은 사내 심리상담센터, 명상 공간, 전문 상담 프로그램을 도입하고 있다. 네이버는 연 10회 심리 상담 비용을 전액 지원하며, 카카오는 '톡테라스' 명상 공간과 1대1 상담, 헬스키퍼 서비스를 운영 중이다. 정신건강 관리가 더 이상 선택이 아닌 필수가 된 것이다.중년의 재시작은 혼자의 힘만으로는 어렵다. 누군가 나를 믿어주는 시선, 그리고 숨을 고를 수 있는 여유가 필요하다. 1시간 30분 점심시간은 바로 그 여유였다. 모든 직장인, 특히 다시 시작하는 사람들에게 이 시간은 사치가 아니다. 그 30분이 스트레스를 덜고, 오후를 버틸 힘을 주며, 더 오래 건강하게 일하게 한다.제발, 1시간 30분의 점심시간을 보장해 달라. 그것이야말로 회복과 재도전의 발판이며, 중년의 재시작을 가능하게 하는 숨구멍이다. 단 30분. 하지만 그 30분이 직장인의 하루를 바꾸고, 한 사람의 마음을 지탱하며, 팀을 잇고, 회사를 건강하게 만든다.그리고 이 30분의 기적, 이제 우리 모두가 누려야 한다. 그 여유가 쌓여, 더 오래 일할 힘이 되고, 더 행복하게 살아갈 길이 되기 때문이다.