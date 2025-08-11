"산업도시 울산의 골든 타임, 이재명 정부의 임기와 같다"

큰사진보기 ▲민주당 울산시당이 11일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 적극적인 대선 공약 실천을 약속하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

"이재명 정부 출범 2개월, 소비쿠폰이 내수진작 마중물이 되고 있다. 지난 2주간 실시한 소비쿠폰 사용 캠페인에서도 많은 상인들이 체감할 정도로 매출에 활기를 띠고 있음을 확인할 수 있었다."

더불어민주당 울산시당이 지난 두 달 동안의 지역에서의 변화를 전하며 "울산에도 새로운 기대감이 커지고 있다"고 밝혔다.김태선 시당위원장과 오상택 지방선거전략단장 등은 11일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "국가와 같이 울산 역시 다르지 않다"며 "특히, 산업도시 울산의 골든 타임은 이재명 정부의 임기와 같다고 해도 과언이 아니다"고 밝혔다. 이에 "그런 절박함으로, 이번 정부 안에 새로운 울산 미래를 가시화시키겠다"고 공언했다.민주당 울산시당은 두 달만의 변화에 대해 "한미관세 협상의 위기 속에서도 울산은 조선산업의 새로운 기회를 모색할 수 있었다"며 "AI데이터센터 유치, 에너지분산특구 지정 가능성으로 새로운 울산의 미래먹거리에 대한 희망을 확인했으며, 부유식 해상풍력이 전략산업으로 지정됨에 따라 미래 에너지 중심도시로의 비전을 새롭게 했다"는 점을 들었다.또한 "반구천 암각화가 유네스코 세계유산에 등재되었고, 울산-양산-부산 광역철도는 예비타당성 조사가 통과됐다"고 덧붙였다.하지만 민주당 울산시당은 "여전히 격변의 연속"이라며 "정치 안정과 사회 통합은 물론이고 우리 경제의 성장과 경쟁력을 회복해야 하는 중대한 시점"이라고 경각심을 늦추지 않았다.그러면서 "지난 2개월의 변화는 아직 시작에 불과하지만 더불어민주당 울산시당은 이재명 정부와 함께 지난 대선에서의 약속이 실현될 수 있도록 속도감 있게 진행하겠다"며 "산업AI 인프라를 구축해 전통 제조업의 경쟁력을 높이고, 국가고자기장연구소를 유치해 신성장 산업의 전진 기지로 발돋움하는 이른바 산업수도 울산 2.0 프로젝트의 비전을 제시하겠다"고 밝혔다.또한 "이미 전략산업 지정으로 탄력을 받고 있는 부유식해상풍력을 기반으로 울산이 RE100 산단으로 지정받기 위한 노력도 계속하고 있다"며 "머지 않아 태화강역에 KTX산천이 경유할 것이고,매번 선거철 공약으로만 남았던 공공의료원 논란도 이번에는 종지부를 찍을 것"이라며 화려한 겉치장이 아닌 근본적인 정책과 실용적인 약속부터 실천하겠다는 각오를 밝혔다.이어 울산시에 "9월 중에 내년도 국비사업 예산 마련을 위한 더불어민주당 예산정책협의회가 있으니 울산의 발전을 위해 어떤 사업이 꼭 필요한 지 함께 머리를 맞대자"고 요청했다.또한 울산시민에게도 "이재명 정부와 더불어민주당이 약속했지만 이 모든 일에는 시민 여러분의 적극적인 참여가 필요하다"며 "울산시민이 간절하게 원할 때 정부 여당은 확신을 가지고 더욱 속도감 있는 변화를 추진할 수 있기 때문"이라며 시민 협조를 당부했다.