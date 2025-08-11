[합천] 수해에 축제 취소 ... "행사 예산을 복구비로 돌려야"

큰사진보기 ▲경남 합천군dms 8~9월 사이 열려고 했던 합천예술제와 대야문화제, 군민체육대회, 군민의날 행사를 취소하기로 결정했다. ⓒ 합천군청 관련사진보기

7월 16~19일 집중호우로 많은 피해를 입은 경남 합천군이 8~9월 사이 열려고 했던 합천예술제와 대야문화제, 군민체육대회, 군민의날 행사를 취소하기로 했다. 이에 지역에서는 환영하면서 행사 관련 예산을 수해 복구비로 돌려야 한다는 지적이 나오고 있다.정부는 합천군을 특별재난지역으로 선포했고, 수해 복구 작업이 한창이다. 합천군은 제41회 대야문화제, 제44회 군민체육대회, 제21회 합천예술제 행사를 취소하기로 결정했다고 11일 밝혔다.합천군은 "이번 폭우로 주택 침수, 농경지 유실, 기반시설 파손 등 막대한 재산 피해와 주민 피해가 발생함에 따라 모든 행정력을 동원해 피해 복구와 이재민 지원에 최선을 다하고 있다"라고 했다.심재상 대야문화제전위원장은 "어려운 시기에 대야문화제를 개최하는 것은 군민이 화합해 하나 됨을 뜻하는 대야문화제의 의미를 퇴색시키는 것"이라고 했다. 대야문화제 집행위원회는 이날 회의를 열어 행사 취소를 의결했다.합천예술제 취소에 대해, 이점용 합천예총 지회장은 "지금은 기쁨을 나누는 자리보다 서로의 아픔을 위로하고 힘을 보태야 할 때라 생각한다"며 "예술제는 다음을 기약하고, 우리 예술인들도 다양한 방식으로 마음을 함께하며 희망을 전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.김윤철 합천군수는 "예기치 못한 재해 앞에서 서로를 보듬고 함께 이겨내고자 하는 군민들의 따뜻한 마음과 연대에 감사드리고, 군도 하루빨리 군민의 일상이 회복될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.당초 합천예술제는 8월 25일부터 나흘간, 대야문화제와 군민체육대회, 군민의날 행사는 9월 19일부터 나흘간 열릴 예정이었다.여러 행사 취소에 지역에서는 바람직한 결정이라는 반응이 나오고 있다. 합천군의원을 지낸 윤재호 안금리 마을이장은 이날 오후 <오마이뉴스>에 보내온 글을 통해 "합천군이 여러 행사를 취소하기로 한 것은 매우 바람직한 결정으로 환영할 만한 일이다"라고 했다.윤 이장은 "극한호우로 엄청난 수해 피해를 입은 합천지역에서 아직도 수해복구 작업이 한창 진행중이고 이재민들의 아픔이 채 가시지도 않은 상황에서 굳이 대야문화제 행사를 열어야 하느냐는 목소리가 군민들 사이에서 제기되었다"라고 했다.그는 "많은 시설하우스와 농경지가 침수되고 산사태로 조상묘가 유실되었다. 지역 곳곳은 수해 피해가 워낙 방대하고 막심해 복구에 심혈을 쏟고 있지만 여의치가 않은 실정"이라고 했다.수해 복구 작업을 설명한 그는 "힘든 상황에서 대야문화제를 개최할 경우 과연 정상적인 행사가 가능하겠느냐는 것이 군민들의 여론이었다"라며 "많은 예산을 들여 행사를 개최하는 대신 올해는 지역의 특수성을 감안해 행사를 취소하기로 한 것은 매우 잘한 일이다"라고 했다.윤 이장은 "지금은 축제를 열고 즐길 때가 아니라는 점에서 대야문화제와 축제를 취소한 것은 군민화합을 위해서도 매우 바람직한 일이다"라며 "대야문화제가 취소된 현실을 감안해 한마디 제언을 하자면 수억원에 이를 문화제 예산을 적법한 절차를 거쳐서 수해복구를 위한 예산으로 전용하는 것을 적극 검토했으면 한다"라고 했다.윤재호 이장은 "지금 지역 수해현장에서는 중장비 등 장비투입이 절실하지만 예산문제로 제대로 되지 못하고 있다"라며 "축제 예산을 수해복구비로 돌려 조속한 시일 내에 수해현장에 장비가 투입됐으면 하는 바람이다"라고 했다.