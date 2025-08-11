광양 세풍산단 '오염물질 기준치 20배 초과'에 책임 공방

큰사진보기 ▲전남 광양시의 주요 철새도래지인 세풍저류지에 지난 5월 오염물질이 유출돼 관계기관이 오탁방지망을 설치하고 조사에 나섰다. 2025. 4. 15 ⓒ 전남녹색연합 관련사진보기

지난 5월 전남 광양만권경제자유구역 세풍저류지에서 채취한 시료 일부에서 오염물질이 기준치의 20배를 초과한 것으로 조사됐다. 하지만 원인 규명을 두고 기관 사이 책임을 떠넘기고 있어 비판이 제기되고 있다.11일 (사)세풍환경연대 등에 따르면, 이 단체는 지난 5월 세풍저류지에 오염물질이 유입되자 세풍저류지 등 3 곳에 시료를 채취해 순천대학교 산학협력단 친환경농업센터에 분석을 의뢰했다.그 결과 한 곳인 세풍산단 소재 광양알루미늄 앞에서 채취한 시료에서만 TPH(Total Petroleum Hydrocarbons) '석유계총탄화수소'가 기준치인 2000㎎/㎏의 20배를 초과한 4만 1576㎎/㎏이 검출됐다.TPH는 원유에서 발견되는 모든 탄화수소 혼합물을 지칭하는 것으로 등유·경유·제트유·벙커C유로 인한 오염정도를 판단하는 지표로 사용되고 있다.높은 수치의 오염물질이 검출됐다는 결과가 나왔지만 정작 원인 규명에 나서야 할 광양만권경제자유구역청과 영산강유역환경청은 책임을 서로 미루고 있다.영산강유역환경청은 사업장 자체만 관할하고 있어 오염물질이 검출된 유수관로는 산단기반 시설로 광양경자청에서 조사해야 한다고 주장한다.영산강유역환경청 관계자는 "광양알루미늄의 문제라고 특정을 지을 수 없는 상태라 직접 조사할 수 없다"며 "산단 내에 있는 배관의 문제는 광양경자청의 소관이라 생각한다"고 했다.반면 광양경자청도 광양알루미늄에서 배출됐을 가능성이 높은 만큼 관할하고 있는 영산강환경청이 문제 해결에 나서야 한다는 입장이다.광양경자청 관계자는 "사업장 자체가 광양경자청의 건축환경 업무가 아니다 보니까 조사를 할 수 없는 입장"이라며 "어디서 오염이 됐는지 모르는 비점오염조사는 지금 영산강청에서 조사하고 있는 것을 알고 있다"고 말했다.더욱이 광양경자청 내에서도 관리·감독에 관해 건축환경과와 산단조성과 간 이견을 보이고 있다. 우수관로 관리 문제로 산단조성과에서, 환경문제로 보고 건축환경과에서 관리해야 한다는 입장을 보이고 있다.세풍환경연대 관계자는 "광양알루미늄은 지역의 생태계와 주민들의 삶터에 오염물질을 배출한 것에 대해 진심어린 사죄, 우수관로 원상복구, 재발방지대책을 강구해야 한다"며 "광양경자청과 광양시는 광양알루미늄에서 배출되는 대기오염과 수질오염에 상시 노출돼있는 세풍주민에게 관리부실을 인정하고 개선방안을 마련하여 제시해야 한다"고 촉구했다.