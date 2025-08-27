60대 신입 요양보호사의 생존법, 매일 10분이면 됩니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"힘드시죠?"

'나 힘드나?'

요양원 실습을 나가면서 나 자신에 대해 새롭게 알게 된 사실이 있다. 다름 아니라 '땀'이 많다는 것이다. 예전에는 한여름에도 땀을 별로 흘리지 않았다. 아니 그렇게 생각했다. 그런데 막상 일을 하고 보니 땀을 별로 흘리지 않는 체질이 아니라, 그렇게 땀을 흘릴 만한 일이 없었던 것 같다.요양원 실습을 나가면 아침에 제일 먼저 하는 일이 청소를 하는 것이다. 내가 실습을 갔던 요양원은 실습생 한 명은 청소기를 돌리고, 또 다른 한 명은 걸레로 침대 난간을 비롯해 이곳 저곳을 닦는데 청소기를 돌리다 보면 어느새 '땀 파크'가 개장한다. 땀이 뚝뚝 떨어졌다. 아니 청소기가 뭐라고? 집에서도 청소기는 돌리는데? 아니면 내가 너무 열과 성을 다해서 청소기를 돌리는 걸까?아, 그 이유도 있다. 요양원에 계신 어르신들은 대부분 누워서 생활하신다. 그래서 더위를 타지 않거나, 심지어 추워 하시기 때문에 일반적인 건물처럼 시원하게 온도를 맞추지 않는다. 평균 온도 27도를 정해 놓지만 그마저도 어르신들 형편에 맞추어 조절한다.내가 예전보다 더 움직이니 땀을 많이 흘리게 되는 것과 반대로, 거의 움직임이 없는 어르신들은 혈액 순환이 제대로 되지 않으니 약간의 냉기도 견디기 힘들어 하시는 경우가 많다. 덕분에 상대적으로 높은 온도에서 이 방 저 방 청소기를 돌리고 다니다 보면 땀은 일상이 된다.요양원 취업 첫 날, 여기도 마찬가지였다. 오전 8시 30분 국민 체조 음악과 함께 10분간의 짧은 체조 시간이 끝나면 신참인 나는 청소부터 시작한다. 이곳은 실습처와 다르게 물 걸레질을 하는데, 물걸레질이건, 청소기건 땀이 분수처럼 솟구쳐 올랐다. 나이 60이 넘어서야 내가 땀 체질이라는 걸 알았으니...신참답게 선배 요양보호사 분들을 만날 때마다 인사를 드리면 그분들이 말씀하신다.긁적긁적, 어떻게 답을 해야 할지... 대부분 애매한 웃음으로 얼버무리곤 한다. 힘들다 하면 엄살 떠는 것 같고, 아니다 하자니 그건 또 억울하기도 하고. 몇 번이나 그런 질문을 받고서, 스스로 질문을 던져 봤다.60 평생에 이르기까지 땀 흘릴 만한 일을 하지 않고 살아온 내가 육체적으로 땀을 흘린 만한 행위를 이전보다 많이 한다는 자체만 보면 녹록지 않은 것도 사실이다. 그러나 힘들다고 말할 정도인가 하면 고개가 갸웃한다.물론 하지 않았던 일, 새로운 사람들, 낯선 공간 등 모든 것이 긴장감을 불러 일으킨다. 이 분 저 분 선배 요양보호사들의 저마다 스타일에 따른 일 처리 방식을 눈치껏 습득해야 하는 것들이 쉽지 않다.나이가 들어서 인지, 그런 사람이라서 인지 하나 가르쳐 주면 하나는 아는데, 둘은 눈치껏 하지 못하다 보니 매번 하나 더하기 하나 식으로 일을 배워가고 있어 답답한 면도 있다. 선배 분들은 대놓고 말씀하시기도 한다. 나이든 사람들은 배우는 것도 하는 것도 쉽지 않다고. 그러니 어쩌겠는가. 기왕 먹은 나이를 물릴 수도 없고.나에게 '힘드시죠?'라고 덕담 아닌 덕담을 전하는 선배 분들의 마음에는 내가 걱정되는 마음도 있겠지만, 오랜 시간 이 일을 하면서 느낀 '힘들다'라는 감정이 담겨져 있는 게 아닐까 생각했다. 이 일을 오래 해오신 분들 중에는 일을 시작하기 전 갑옷처럼 허리 보호대와 팔목 보호대를 차시는 분들이 계신다. 그만큼 근골격계 질환에 취약한 일이다.요양보호사 시험 문제에도 빈번하게 출제되곤 한다. 동일한 부위의 관절을 무리하게 사용하는 데서 오는 근골격계 질환이 요양보호사의 직업병이라고. 같은 관절을 10여 년 썼으면 허리 보호대와 손목 보호대같은 '장비'가 필요한 게 당연한 수순이겠다 싶다.거기에 지금은 많이 좋아졌다며, 예전에는 '태움'과 같은 군기도 심했다고, 일도 한결 편해진 거라는데. 육체 노동에 정신적 노동까지 더한 이 일을 해오며 스스로 느끼는 직업적 소회가 '힘들다'가 아닐까. 그렇게 선배 분들의 마음이 짚어지는 것이다.이제 겨우 한 달도 안 된 풋내기 요양 보호사인 내가 우선 찾은 답은 '그러려니'이다. 이전보다 안 쓰던 몸을 쓰는 일이 많아지니 고된 것도 그러려니, 나이가 들어 빠릿빠릿하지 못한 것도 그러려니, 새로운 환경, 새로운 사람들 사이에서 버벅버벅 하는 것도 그러려니, 그렇게 생각하고 나니 한결 마음이 덜어진다.생각해 보니 바로 이게 나이 먹은 맛이 아닌가 싶다. 환갑이 넘다보니, 나에게 닥친 이 상황에 '어쩌지?' 하는 것을 거리를 두고 보는 '짬'이 생겼달까. 적어도 60년의 시간을 살아온 수업료로 내가 얻은 거 하나는 세상 일이 참 내 맘 같지 않으니, 거기에 너무 내 맘을 싣지 않으려 하게 되었다는 것이다. 기왕에 하기로 작정한 일, 힘들다 하면 뭐가 달라지겠는가. 내 맘만 고달프지.'땀 파크'를 개장하는 처지지만, 대부분 이 일을 하시는 분들이 내 연령대의 분들인 걸 보면 이 요양보호사 일이 그런 연배 분들이 할 만한(?) 일이라는 생각도 들었다. 실제로 검색해 보면 60대 유망 직종에 요양보호사가 나와 있기도 하다. 그러고 보면 나는 60대에 이르러서야 또래의 유망 직업을 가지게 된 거다.물론 남들은 평생 일하고 이제 퇴직금에, 연금으로 해외 여행이나 다닐 시절에 새삼스럽게 일을 시작해야 하는 처지가 고생스러워 보일 수도 있다. 남들 다 쉬는 일요일 아침 출근을 하며 텅 빈 거리를 지나면서, 스스로 고생스럽나 되물어 보았다.글쎄, 내 육체가 감당할 수 없는 고통을 주는 일도 아니고, 내 나이 또래라면 할 만한 일을 하며 스스로 내 삶을 감당해 나가는 이 시간이, 그래서 자식들에게 폐를 끼치지 않아도 되는 내 형편이 다행이라는 생각이 앞섰다. 다행히 일을 할 만한 건강과 인지력이 아직 나에게 허락되니 말이다.땀을 많이 흘려서 어쩌지 하고 걱정을 하는 대신, 운동 후 먹는다는 에너지 음료를 찾아냈다. 근골격계 질환 예방을 위해 매일 아침 10분이라도 하루 치 근육을 위해 스쿼트를 하고 아령을 든다. 내가 요양보호사 일을 시작하자 언니를 걱정한 동생은 정형외과에서 받은 보호대를 주겠다는데, 우선은 스쿼트로 때워보겠다 답했다.우리가 사는 세상은 '자존'에 대한 과제가 온전히 개인에게 던져진다. 나 역시 오랜 시간 그런 문제로 골머리를 써 왔다. 결국 아주 작은 것에서부터 자신을 스스로 돌보아 가는 그런 시간이 바로 '자존'의 과정 아닐까. 힘드나? 이 질문은 스스로 보살피는 시간에 대한 자족감으로 마무리 되었다.요양병원에 계신 어머님은 아직도 화장실을 가는 것으로 자기와의 싸움을 벌이고 계신다. 어머님 뿐일까. 요양원에 계신 어르신들도 저마다의 미션을 향해 고군분투하신다. 삶이 그런 것 같다. 그래서일까, 아직은 힘들고 고달프다는 생각보다 환갑이 넘어서도 나를 보살필 수 있는 내 자신이 기특하다는 생각이 앞선다.