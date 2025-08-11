대선 후 첫 공식 석상 한동훈 "우린 불법 계엄 막은 정당"

큰사진보기 ▲11일, 광주에서 국민의힘 김화진 전남도당 위원장 취임식이 열리고 있다. ⓒ 김동규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한동훈 전 대표 연설에 일부 참석자들이 '배신자'를 연호하며 욕설을 하자 김화진 전남도당위원장과 안내 요원들이 이를 만류하고 있다. ⓒ 김동규 관련사진보기

11일, 김화진 국민의힘 전남도당위원장 취임식이 광주 서구 홀리데이인 광주호텔에서 열렸다. 이번에 3연임에 성공한 김화진 위원장은 지난달 국민의힘 전남도당위원장 후보로 단독 입후보한 후 국민의힘 비대위 승인 절차를 통해 도당위원장으로 최종 선출됐다.김 위원장은 전교조 교사 출신으로 광주 서구의원과 남구의원을 지낸 후 지난 2024년 국민의힘의 비례대표 위성정당인 국민의미래 비례대표 22번 후보로 국회의원 선거에 나섰으나 당선권에 들지 못 해 낙선한 바 있다.이날 열린 취임식에는 한동훈 전 국민의힘 대표, 조배숙(5선) 전북도당위원장, 안철수(4선) 당대표 후보, 김근식⸱양향자 최고위원 후보 등 당직자 및 당원 200여 명이 참석했다. 김문수 당대표 후보는 짧은 영상 축사를 통해 "누구보다 전남 지역을 잘 알고 발로 뛰는 남도 뚜벅이 김화진 위원장께서 청년이 돌아오는 전남, 내일이 기대되는 전남 만들기의 든든한 중심축이 되어 주시길 바란다"라고 했다.마찬가지로 영상 축사를 보내 온 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 "입법부와 행정부를 장악한 이재명 정권의 독주를 막고 국민을 지킬 최후의 보루는 국민의힘"이라며 "나라 걱정에 밤잠을 설칠 국민을 위해 함께 싸우자. 내년 지방선거, 다시 한 번 새로운 희망을 만들고 전남 지역 발전을 위해 함께 힘을 모으자"라고 했다.송 위원장의 영상 축사가 재생되자 일부 참석자들이 야유를 보내고 욕설을 하기도 했다. 이에 행사 사회자는 "이 자리는 김화진 위원장 취임을 축하하는 자리"라며 "행사 진행에 방해가 될 수 있는 행동은 삼가시길 부탁드린다"라고 했다.이어서 축사에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표는 "제가 대선 이후 공식 석상에 나오는 건 이번이 처음이다. 그러나 이 자리에는 안 나올 수 없었다"라며 "여긴 모인 우리는 공공선을 추구하고 공동체에 대한 책임을 다 하는 것을 보수 정치의 목표로 잡고 이를 위해 몸을 던져 일하는 사람들이다. 이번에 취임하신 김화진 위원장님과 그의 동료들 그리고 보수의 험지에서 분투하시는 모든 분들께 존경의 말씀을 드린다"라고 말했다.이어 "지금 보수 정치는 공포에 빠져 있다. 이 상황에서 우리는, '우리는 왜 정치를 하는가'라는 기본 질문으로 돌아가야 한다. 진짜 국민의힘 정신으로 돌아가야 한다"라며 "여기 모인 당원들이 가진 공동체에 대한 책임감이 위기 극복의 원동력이 될 것"이라고 했다.한 전 대표가 축사를 하자 일부 참석자들이 '배신자'를 연호하며 욕설을 해 잠시 소동이 있었다. 이에 대해 한 전 대표는 특별한 반응을 보이지 않았고 김화진 전남도당위원장과 일부 안내 요원들이 해당 참석자들을 만류했다.한동훈 전 대표는 "지금 민주당은 불법 계엄을 막은 국민의힘을 해산시키겠다고 공언하고 있다"라며 "만약 그렇게 되면 한국의 양당제는 오랜 기간 복원되지 않고 보수는 명맥을 찾지 못 할 것이다. 마치 일본 자민당이 그랬던 것처럼 민주당 정권의 일당 독점 체제가 지속될 수도 있다. 이는 국민의힘과 보수의 위기를 넘어 대한민국 전체의 위기가 될 수 있다"라고 주장했다.이어 "이 같은 민주당 정권의 위헌 정당 해산 시도에 맞서기 위해 국민의힘이 갈 수 있는 길은 단 두 가지 뿐"이라며 "하나는 우리는 민주당보다도 더 적극적으로 불법 계엄을 막은 정당임으로 우리는 위헌 정당이 될 수 없다고 외치는 것이다. 다른 하나는 계엄은 정당하다고 주장하거나 잘못되었더라도 탄핵감도 안 되는 경미한 잘못이고 계엄을 도발한 민주당 잘못이 크니 윤석열 대통령 잘못은 없다고 우기는 것"이라고 했다.그러면서 "계엄 사태는 우리 모두에게 정말 어려운 일이었다"라며 "민주당 잘못도 만만치 않았기 때문에 돌이켜 보면 과거에 잘못 판단했던 분들도 있을 수 있었을 것이다. 그 오판을 단죄하자는 것은 아니다. 그렇지만 과오를 인정하고 바로 잡을 수 있다면 우리는 한국의 미래로 갈 수 있다. 이 시점에서 두 길 중 어떤 길이 민심과 상식의 길일지 생각해 달라"라고 했다.