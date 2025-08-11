베트남 공산당 총서기 환영 만찬에 경북 봉화 식재료가 오른 까닭

큰사진보기 ▲베트남국립박물관의 리왕조 관련 전시물 ⓒ 여경수 관련사진보기

AD

2025년 8월 11일, 베트남 공산당 총서기인 또 럼(Tô Lâm)의 공식 방문을 맞이한 국빈 만찬이 열렸다. 베트남 헌법상 공산당 일당체제를 규정하고 있으며, 베트남 공산당 총서기가 베트남의 최고 지도자로 평가된다. 특히 이재명 정권이 출범한 이후 최초의 국빈 방문이 열렸다.이날 만찬의 가장 큰 화제는, 경북 봉화에서 가져온 식재료였다. 이 작은 지방의 식재료가 어떻게 한·베 외교 무대의 중심에 섰을까? 그 이야기는 우리의 역사와 밀접하게 교차한다.그 시작은 800년 전으로 거슬러 올라간다. 1226년, 베트남은 리(Lý) 왕조가 멸망하고 쩐(Trần) 왕조가 들어서며 격변의 시기를 맞는다. 당시 리 왕조의 일원이었던 리 롱 뚜엉(한국명 이용상)은, 당시의 전란과 정세를 피해 고려로 망명하게 된다. 고려는 이들을 환영했고, 그의 정착지였던 화산(花山)은 후에 '화산 이씨'의 시조가 되는 가문의 본산이 된다. 화산은 지금의 황해남도 옹진군 북면에 있었던 지역으로, 그의 후손들은 이후 우여곡절 끝에 경북 봉화로 이주하게 된다.이처럼, 한·베 양국이 800년 넘도록 이어온 인연은 실로 특별하다. 베트남 역사는 기원전 2879년 홍방 왕조의 건국으로 시작해, 어우락(甌貉), 남비엣(南越) 등 여러 왕조를 거치며 발전했다. 우리나라의 고조선 시대와 겹친다. 두 국가 모두 청동기 문명을 바탕으로 고대 국가를 성립한 것이다.다만 베트남은 오랜 기간 중국의 지배 아래 있었던 시기도 있었다. 기원전 111년, 중국 한나라에 복속된 이후 약 1천 년간 중국의 지배와 문화 영향 아래 있던 베트남은, 939년 응오(Ngô) 왕조의 독립으로 새 역사를 열었다. 이 시기부터 베트남은 자체 왕조, 문화, 정체성을 갖추기 시작했고, 불교를 보호하며 중앙집권과 지방행정, 과거제도와 대학 설립 등을 통해 국가 체제를 강화했다.이후, 1009년 앞선 왕조를 계승한 리 왕조(1009~1225)는 베트남 역사에서 '가장 안정적이고 번영한 시기'로 평가된다. 이 시기, 불교 문화는 꽃피우고, 지방 행정은 정비되며, 관개 등 농업 기술이 발전해 베트남인들의 삶은 한층 풍요로워졌다. 시기적으로 고려시대와 겹치며, 고려의 전성기 시대 사회분위기와도 비슷하다. 하지만 리 왕조가 몰락하고, 리 왕자가 고려로 망명한 후부터, 오늘날까지 이어지는 한·베의 긴 인연이 녹아있다.이번 만찬에 사용된 봉화 식재료는, 바로 그 오랜 흔적을 기리는 선택이었다. 비록 우리나라와 베트남이 정치 체제는 다르지만, 앞으로도 역사와 음식 등 공유하는 문화를 찾는 것이야말로 양국의 경제협력에 도움이 되리라고 본다.