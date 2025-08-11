김예지·조경태 조사... 내란 특검 "당시 추경호-한덕수 7분 통화"

큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 국회 계엄해제 표결에 참석하지 못했지만, 윤석열 탄핵소추안 표결 때 찬성표를 던졌던 김예지 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청 내 내란특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"그날(2024년 12월 3일 밤 ~ 4일 새벽) 본회의장으로 부르기도 중앙당 당사 3층으로 부르기도 하고 몇 번 교차돼 혼선이 있었다. 개인적으로 문자를 보내서 본회의장으로 와야 한다고 한 의원님도 있었고, 연락의 주체가 다르고 장소도 달랐던 것들이 (내란 특검에서) 궁금해하는 부분인 것 같다. 문자를 가지고 있는 것도 있고, 관련해서 물어보시는 게 어떤 방향일지 말씀 못 드리겠지만, 저한테 질문 주시는 대로 제가 아는 만큼 답변하겠다."

▲특검 출석한 김예지 "제가 아는 대로 소상히 말씀드리겠다" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 국회 계엄해제 표결에 참석했던 조경태 국민의힘 의원이 11일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청 내 내란특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲특검 출석한 조경태 “윤 어게인 세력은 내란 동조... 당대표 되면 몰아낼 것” 유성호 관련영상보기

김예지 국민의힘 국회의원이 11일 '내란의 밤' 당시 비상계엄해제요구 결의안 표결 방해 수사 참고인 조사를 받기 위해 내란 특검(조은석 특별검사)에 출석했다.시각장애인 김예지 의원은 이날 오후 1시 58분께 안내견 태백이와 함께 내란 특검이 있는 서울고등검찰청에 도착했다. 그는 수사에 응하게 된 계기를 두고 "(내란 특검에서) 참고인으로 부르셨는데 당연히 응해야죠"라고 말했다. 취재진이 당시 국회 표결과 관련한 국민의힘 지도부의 전달 내용을 묻자, 김 의원은 아래와 같이 답변했다.이후 김 의원은 서울고검 현관에서 기다리고 있던 박지영 특검보의 안내로 내란 특검 조사실로 향했다.김예지 의원은 비상계엄해제요구 결의안 표결에 참여하고자 했으나 국회 담장을 넘지 못했다. 당시 그는 페이스북에 "물리적 배리어를 느끼는 암담하고 절박한 순간이었다"면서 "몸은 장벽으로 본회의장에 함께할 수 없었지만 비상계엄 해제 결의에 대한 마음은 이미 찬성 버튼을 백만 번은 더 눌렀던 것 같다"라고 밝혔다.내란 특검은 당시 추경호 원내대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 국회의 비상계엄해제요구 결의안 표결을 방해했고, 이 때문에 국민의힘 의원 108명 가운데 90명이 표결에 참석하지 못한 것은 아닌지 수사하고 있다. 김 의원의 경우, 당시 국민의힘 의원으로서는 3번째 참고인 조사다. 김상욱 의원(현 더불어민주당 소속)은 지난달 30일, 조경태 의원은 오늘(11일) 오전 8시부터 오후 1시까지 조사를 받았다.박지영 특검보는 이날 오후 브리핑에서 "진상 규명에 필요한 모든 분들이 조사 대상이다. 당시 국회 상황을 알 수 있는 사람 모두 조사 대상이라고 보면 된다"면서 "고발이 된 사람은 피의자로 오지만, 실제 누가 피의자가 되는지는 사실관계가 확정돼야 한다. 현재 사실 관계 파악 단계"라고 말했다.조경태 의원은 이날 오후 1시께 내란 특검 조사를 마치고 나오면서 조사 내용을 묻는 취재진에게 "12월 3일 밤 11시 12분 추경호 원내대표와 한덕수 총리가 7분 이상 통화한 것이 나왔다. (한덕수 총리가) 당시 국무위원들이 모두 반대했는데, 윤석열 대통령이 비상계엄을 강행했다는 (통화) 내용이었다"라고 말했다.'내란의 밤' 당시 추경호 원내대표가 한덕수 총리와 통화한 사실은 처음 나온 것이다. 앞서 추경호 원내대표와 대통령 윤석열씨가 통화 사실은 드러난 바 있다. 취재진의 사실 확인 요청에 박지영 특검보는 "당시 (추경호-한덕수 통화가) 있었던 게 확인된 건 맞다"라고 말했다.조경태 의원은 "국회의장은 본회의장으로 모이라고 했는데, (당에서는) 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다"면서 "그런 행위를 한 유도한 의원들, 텔레그램에서 침묵한 추경호 원내대표 등이 중점 수사 대상이 되지 않을까 한다"라고 말했다.