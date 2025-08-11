민주노총 부산본부, 산업단지 노동자 위한 '여럿이함께' 쉼터 개소

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 ‘여럿이함께’ 개소식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

11일 오전 11시 30분, 부산 센텀시티 일반산업단지(해운대구 센텀중앙로 90 큐비e센텀 103호)에서 민주노총부산본부 이동상담소&노동자쉼터 '여럿이함께' 개소식이 개최됐다.민주노총 부산본부는 이번 쉼터 개소에 대해 "산업단지 노동자들이 겪는 다양한 노동 문제에 실질적인 지원을 제공하기 위한 공간"이라며 "상시 노동상담, 휴게공간 제공, 참여형 원데이 클래스 운영, 폭염·폭우 시 쉼터 제공 등 다방면의 지원을 할 것"이라고 밝혔다.이어 "택배·배달·대리운전 노동자, 소규모 사업장 노동자, 단시간·비정규직 노동자 등 이동노동자들의 권익 보호와 노동 사각지대 해소를 목표로 한다"고 강조했다.김재남 민주노총 부산본부 본부장은 "산업단지에서 일하는 노동자 대부분은 작은 사업장에 속해 있다. 이들은 여전히 열악한 노동환경에 놓여 있다"며 "이번 쉼터 개소가 이들의 권익 증진과 복지 향상에 도움이 되길 바란다"고 말했다.이날 행사에는 부산지역 산별연맹 대표자들과 민주노총 조합원들이 참석해 현판 제막식을 진행했다. 개소식 후 점심시간에는 인근 노동자들이 쉼터를 방문해 기념품을 받고 상담을 받는 등 활기를 띠었다.'여럿이함께'는 오는 9월 30일까지 운영된다. 쉼터에서는 노동법 교실, 다육이 키우기, 뜨개질, 레진공예, 드립백 만들기 등 노동자들이 쉽게 참여할 수 있는 원데이 클래스를 연다. 상시 노동상담도 가능하며, 모든 문의와 신청은 '여럿이함께' 카카오톡 채널을 통해 받는다.