'어머 이 맛은 뭐지?' 냉동 옥수수, 찌지 말고 이렇게 해보세요

나는 옥수수를 정말 좋아한다. 7월 말에 해수욕장으로 손자 데리고 피서 갔을 때도 시골 할머니가 팔러 온 옥수수를 사 먹었다. 남동생만 둘이 있다. 옥수수 좋아하는 누나를 위해 매년 8월에는 시골에서 농사짓는 큰동생이 강원도 찰옥수수를 보내준다. 강원도 청정지역에서 농사짓기에 옥수수 수확도 조금 느리다. 늦게 수확하는 만큼 더 귀하고 맛있다.
올해도 잊지 않고 동생이 찰옥수수 한 상자를 보내주어 지난 주에 받았다. 받은 옥수수는 가장 안쪽 속껍질을 남겨두고 겉껍질을 벗긴다. 그렇게 옥수수를 삶아야 옥수수 자체의 찰옥수수 맛을 느낄 수 있다. 보통 옥수수를 삶을 때 소금과 신화당을 넣어서 삶는데 나는 아무것도 넣지 않고 삶는다. 나중에 삶은 옥수수 알을 따서 냉동실에 넣어두었다가 밥할 때 조금씩 넣어서 먹기에 물만 넣고 삶는다. 오히려 담백한 게 맛있다.
올해도 큰 냄비에 속껍질을 남긴 옥수수만 넣고 삶았다. 옥수수가 많아서 두 번에 나누어 삶았다. 보통 옥수수는 50분에서 1시간 정도 삶으면 맛있게 익는다. 너무 오래 삶으면 옥수수 알이 터져서 맛이 없다. 삶은 옥수수는 식힌 뒤에 네댓 개씩 비닐 팩에 넣어서 냉동실에 넣었다가 먹고 싶을 때 꺼내서 찜기에 쪄서 먹는다. 그렇게 하면 겨울에도 옥수수를 맛있게 먹을 수 있다. 하지만 가끔 너무 많이 쪄져서 옥수수 알이 터져서 물컹거리는 맛없는 옥수수를 먹어야 했다. 시간을 잘 맞추어야 한다.
이제 냉동실 옥수수, 찜기 말고 에어프라이를 사용하세요
7월 말에 고향인 강릉으로 피서 갔다가 마침 큰동생도 강릉에 와서 만났다.
"올해 농사 어때? 가물어서 농사가 잘 안 되었다고 하던데. 그래서인지 요즘 채소값도 정말 비싸네."
"우린 괜찮아. 먹을 것만 농사지으니 수확되는 만큼만 먹으면 돼."
"올해도 옥수수 심었어?"
"응, 열흘 정도 있으면 옥수수 먹을 수 있을 거야. 누나, 올해도 보내줄게."
"고마워. 작년에 보내준 거 삶아서 냉동실에 넣었다가 찜기에 쪄 먹으니 좋더라."
"누나, 옥수수 찜기 말고 에어프라이에 구워봐. 정말 맛있어."
휴가를 마치고 강릉에서 오자마자 냉동실에 있던 마지막 남은 옥수수 세 통을 에어프라이에 넣어 구워보았다. 에어프라이에서 180도 10분, 뒤집어서 5분을 구웠다. '어머, 이 맛은 뭐지?' 푹 삶은 옥수수가 아닌 꼬들꼬들한 옥수수 맛이었다. 그렇다고 딱딱하지도 않았다. 한쪽은 부드러운 찐 옥수수의 맛이었고 한쪽은 살짝 구운 옥수수 맛이었다. 소위 말하는 '겉바속촉'의 맛이었다. 옥수수 하나로 두 가지 맛을 동시에 맛볼 수 있어서 환상적이었다.
요즘 날씨가 더워서 불을 사용하지 않고 요리하려고 한다. 에어프라이에 구우니 온도와 시간만 맞추면 되기에 쉽게 냉동 옥수수를 맛있게 먹을 수 있었다. 조리하는데 덥지도 않고 맛까지 훌륭했다.
동생이 올봄에 명이나물을 보내주어서 명이나물 장아찌를 담가서 잘 먹었다. 동생이 알려준 레시피 대로 담갔는데 짜지 않고 정말 맛있었다
). 동생이 알려준 장아찌 레시피로 요즘 양파장아찌를 자주 담가서 먹는데 아삭아삭 정말 맛있다. 동생 덕에 내 요리 솜씨도 점점 좋아지고 살림의 지혜도 얻는다. 참 고마운 동생이다.
이번에 보내준 옥수수는 무더위 속에서도 알이 꽉 차게 여물었다. 옥수수 삶은 날에는 저녁밥으로 옥수수를 먹으려고 식탁에 올려놓았다. 남편이 저녁은 밥을 먹고 옥수수는 간식으로 먹어야 하지 않겠냐며 한마디 했지만, 옥수수를 정말 좋아하는 나는 옥수수로 배를 채웠다. 가장 맛있는 옥수수는 바로 삶은 옥수수다. 올여름은 정말 더웠다. 무더위 속에서 농사짓느라 동생이 힘들었을 거다. 그래서인지 옥수수가 더 귀하게 여겨졌다. 매년 귀한 강원도 옥수수를 동생 덕에 앉아서 먹는다. 동생이 참 고맙다.
주말에 쌍둥이 손자를 돌보고 있다. 손자를 데리고 온 아들에게 삶은 옥수수 두 봉지를 보냈다. 그러며 냉동실에 넣었다가 먹고 싶을 때 에어프라이에 구워 먹으라고 했다. 아들이 잊어버릴까 봐 가족 단톡방에도 올려주었다. 아들보다는 며느리가 옥수수를 좋아하기에 정확하게 알려주려는 마음이다.
"냉동실에서 꺼내서 잠시 두었다가 남겨둔 옥수수 껍질 벗기고 얼은 채로 180도에서 10분 굽고 뒤집어서 5분 더 구워 먹으면 맛있어. 좀 더 구운 옥수수처럼 먹으려면 시간을 조금 더 두면 될 거야."
며느리가 에어프라이어에 구워 먹고 "옥수수, 정말 맛있게 먹었습니다"는 댓글이 달리길 기다려본다.
오늘도 냉동실에 넣어둔 옥수수를 꺼내서 에어프라이에 구워보았다. 역시 맛있다. 남편이 좀 더 구운 옥수수로 먹고 싶다고 해서 180도에서 10분, 뒤집어서 10분을 구웠더니 한 쪽이 구운 옥수수처럼 맛있었다. 각자 식성대로 온도와 시간은 조절하면 되겠다.
이렇게 먹다 보면 올해는 옥수수를 빨리 먹을 것 같아서 아껴 먹어야겠다고 생각했다. 냉동실에서 꺼내서 남겨둔 옥수수 속껍질만 벗기고 언 채로 바로 구울 수 있으니 정말 편하다. 냉동실에 얼려둔 옥수수를 보며 맛있게 먹을 생각에 괜히 미소가 지어진다. 왠지 옥수수 부자가 된 것처럼 든든하다.
