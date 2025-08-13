'어머 이 맛은 뭐지?' 냉동 옥수수, 찌지 말고 이렇게 해보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲동생이 8월에 보내준 강원도 찰옥수수겉껍질을 벗기고 속껍질을 남겨서 삶는다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲너댓 개씩 비닐 팩에 넣어 냉동실에 얼려두는 삶은 옥수수냉동실에 넣어둔 삶은 옥수수를 그 동안 찜기에 쪄서 먹었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"올해 농사 어때? 가물어서 농사가 잘 안 되었다고 하던데. 그래서인지 요즘 채소값도 정말 비싸네."

"우린 괜찮아. 먹을 것만 농사지으니 수확되는 만큼만 먹으면 돼."

"올해도 옥수수 심었어?"

"응, 열흘 정도 있으면 옥수수 먹을 수 있을 거야. 누나, 올해도 보내줄게."

"고마워. 작년에 보내준 거 삶아서 냉동실에 넣었다가 찜기에 쪄 먹으니 좋더라."

"누나, 옥수수 찜기 말고 에어프라이에 구워봐. 정말 맛있어."

큰사진보기 ▲에어프라이에서 구운 옥수수딱딱하지 않은데 물렁 거리지도 않고 정말 맛있는 옥수수가 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲냄비에 삶은 옥수수삶아서 바로 먹는 옥수수가 가장 맛있다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"냉동실에서 꺼내서 잠시 두었다가 남겨둔 옥수수 껍질 벗기고 얼은 채로 180도에서 10분 굽고 뒤집어서 5분 더 구워 먹으면 맛있어. 좀 더 구운 옥수수처럼 먹으려면 시간을 조금 더 두면 될 거야."

큰사진보기 ▲에어프라이에 구운 찰옥수수냉동 옥수수를 얼은 채로 넣고 구울 수 있어서 편하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.