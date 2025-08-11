민주 호남발전특위 수석부위원장에 광주 이병훈· 전남 김성·전북 이원택

큰사진보기 ▲호남발전특위 수석부위원장단더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장단 3인. 왼쪽부터 전남 김성 장흥군수, 광주 이병훈 전 의원, 전북 이원택 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲발언하는 서삼석지난 8일 전남 무안에서 개최된 더불어민주당 최고위원회 회의에서 서삼석 당 최고위원 겸 호남발전특별위원장이 발언하고 있다. 2025. 8. 8 ⓒ 서삼석의원실제공 관련사진보기

더불어민주당 정청래 대표가 당내 기구로 띄운 호남발전특별위원회의 수석부위원장에 광주 이병훈 전 의원과 전남 김성 장흥군수, 전북 이원택 의원이 각각 내정됐다. 서삼석 당 최고위원겸 호남발전특별위원회위원회 위원장은 11일 언론 공지를 통해 이런 내용의 인선 결과를 알렸다.이병훈 수석부위원장은 광주광역시 문화경제부시장과 국회의원을 역임한 정책통이다. 김성 수석부위원장은 재선 장흥군수로 현재 전남 시장군수협의회장을 맡고 있다. 이원택 수석부위원장은 전북 지역 재선 국회의원으로 국회농림축산식품해양수산위원회 여당 간사를 맡고 있다. 전북 부지사와 청와대 자치발전 행정관을 역임했다.서 위원장은 수석부위원장단의 풍부한 입법·행정 경험과 전문성은 특위가 호남의 산적한 현안을 해결하고 미래 발전 의제를 발굴, 제시하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔다. 아울러 특위 위원은 광역(시도)별 15명 내외로 구성하고, 지역에서 활동하는 정치인과 지자체장 등 현장 전문가를 비롯한 학계, 시민사회단체 관계자가 참여해 이달 중 출범할 계획이라고 덧붙였다.정청래 대표는 지난 8일 전남 무안에서 개최한 최고위원회 회의에서 호남발전특별위원회 가동 계획을 밝혔다. 위원장엔 무안·영암·신안지역 3선 의원인 서 최고위원을 곧바로 임명했다.정 대표는 이 자리에서 호남특발전특위 활동 방향에 대해 "올해 안에 호남 발전 방향에 대해 토론한 뒤 성과물을 당에 보고해 주면 그 내용을 가지고 정부와 협상하겠다"고 약속했다. 공공의대 설립, 교통망 확충 등 지역 숙원 사업이 호남특위를 통해 해결됐으면 좋겠다고도 했다.정 대표는 이 자리에서 "1980년 5월 광주가 없었다면 1987년 6월 항쟁도 없었고, 6월항쟁이 없었다면 지금 헌법도 없었고, 지금 헌법이 없었다면 12.3 비상계엄을 막아내지 못했을 것"이라며 "광주의 특별한 희생에 특별한 보상이 이뤄졌는가라는 질문에 민주당은 이제 답해야 할 때"라고 했다.