서산이 궁금한 사람들, 길 떠나다

서산문화원이 9일 서산학 시민강좌 개심사 이야기 현장 답사를 진행했다.이날 답사는 운산면 보원사지, 개심사, 해미면 해미읍성 일원에서 이뤄졌으며 80여 명의 수강생이 함께했다.보원사지는 백제시대부터 조선시대까지 보원사가 있었던 터로 많은 불교 문화재가 출토됐다. 4m 규모의 당간지주와 5층석탑, 법인국사탑, 금동여래입상, 철불좌상 등은 천년 고찰의 위용을 짐작하게 한다.충남 4대 사찰 중 하나인 개심사는 백제 의자왕 14년인 654년에 혜감국사가 창건했다. 이후 고려시대인 1350년 처능대사에 의해 중수된 것으로 전해진다. 기록에 따르면 조선 성종 6년인 1475년 산불로 소실됐고, 성종 15년에 중건해 오늘날까지 전해지고 있다.개심사의 대웅전은 창건 당시 기단 위에 조선 성종 15년 중창한 다포식과 주심포식을 절충한 건축양식으로 보물 제143호다.1491년 축조된 해미읍성은 서해안 방어를 담당하던 병영성 역할을 했다. 1963년 1월 21일 사적으로 지정된 후 서산시를 대표하는 역사 유적지와 관광지로 명성을 떨치고 있다.이날 답사에서는 정범 스님과 혜산 스님, 김재신, 권은희 문화관광해설사가 수강생들의 이해를 도왔다.백종신 서산문화원장은 "서산학 시민강좌의 현장답사가 서산이라는 지역을 이해하는 초석이 되기를 바란다"면서 "앞으로 남은 강좌에서도 알찬 내용을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.서산학 강좌는 11월 1일까지 총 15회에 걸쳐 진행한다. 이론 강의 12회와 답사 3회로 강의는 매주 화요일 저녁 7시부터 9시까지 서산문화원 공연장에서 진행되고, 답사는 토요일 서산 지역의 유적지와 문화 현장을 직접 탐방하는 방식으로 운영된다.