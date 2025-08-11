촛불행동 "모스 탄 입국 금지하라"... 서명운동 돌입

시민단체 촛불행동과 해외촛불행동이 10일(현지시간) 공동 성명을 내고, '부정선거 음모론자'로 지목된 모스 탄(Morse Tan) 전 미국 국무부 국제형사사법 대사의 한국 입국 금지를 촉구하며 서명운동에 돌입했다(관련 기사: 해외 12개국 시민단체 반발 "모스 탄 입국 허용 안된다", 왜?
전세계 누구나 서명 가능하도록 국문과 영문으로 change.org 웹사이트
에 성명을 올렸다.
성명에서 이들 단체는 "내란 우두머리 윤석열의 불법 계엄을 옹호하고, 아무런 근거 없이 한국 대선을 부정선거라고 주장하는 미국인 모스 탄이 지난 7월에 이어 또다시 한국 방문을 시도하고 있다"며 한미 당국에 ▲미국 정부의 모스 탄 대통령 모욕·내정간섭 발언 중단 경고 ▲한국 외교부 및 법무부의 입국 금지 조치 ▲재입국 시 체포·수사·추방 등을 요구했다.
모스 탄은 트럼프 행정부 1기 당시 국제형사사법 대사를 지낸 인물로, 2023년 12월 3일 발생한 불법 비상계엄 사태 이후 일부 국내 세력과 함께 부정선거 음모론을 유포하고, 이재명 대통령에 대한 허위사실을 지속적으로 퍼뜨려 왔다고 두 단체는 주장했다.
또한, 모스 탄이 지난 7월 14일 인천국제공항에서 열린 기자회견에서 "윤 전 대통령은 내란을 일으킨 적 없고, 오히려 민주당이 내란을 일으켰다", "미국 정부가 대한민국 민주주의 회복에 나설 것" 등의 발언을 한 것을 언급하며, 이는 출입국관리법 제17조가 금지하는 외국인의 정치활동 및 내정간섭 행위에 해당한다고 비판했다.
성명에 따르면 모스 탄은 지난 방한 당시 서울대, 윤 전 대통령 수감시설 인근, 일부 교회 등을 방문해 윤 전 대통령을 옹호하고 이재명 정부를 비난하며 일부 정치 세력을 선동한 것으로 전해졌다. 이에 따라 예정됐던 강연이 취소되는 등 국민들의 항의 속에 곤욕을 치른 뒤 미국으로 돌아갔다.
두 단체는 모스 탄이 명예훼손 혐의로 이미 경찰에 고발된 상태라며 "만약 그가 재입국할 경우 즉시 체포해 수사하고, 필요 시 구속 또는 추방하는 강력한 조치를 취해야 한다"고 주장했다.
끝으로 성명은 "대한민국 민주시민들은 국제 사기꾼 모스 탄이 한국 민주주의를 우롱하고, 국민을 모독하며 내정에 간섭하는 행위를 결코 용납하지 않을 것"이라며 서명운동 참여를 독려했다.