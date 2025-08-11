이 대통령 "한-베트남 협력, 더욱 전방위적으로 발전시키기로"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 또 럼 베트남 당 서기장과의 한·베트남 확대 정상회담에서 발언하고 있다. 2025.8.11 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령 : "베트남은 대한민국에게 매우 중요한 이웃 국가입니다. 무역 측면에서도 그렇고 안보 측면에서도 그렇고. (중략) 경제적으로 본다면 (대한민국의) 세 번째 무역 국가라서 우리 대한민국으로서도 베트남의 성장 발전은 매우 중요한 일입니다."

또 럼 베트남 공산당 서기장 : "우리 대표단은 한국 새정부 출범 이후 첫 국빈으로 초청 받아 이렇게 방문하게 되어서 아주 영광스럽습니다. (중략) 이번 방문에서 저는 양국 간 전략적 신뢰를 공고히 하고 실질적 협력을 확대하고, 한국 정부 지도자들과 함께 핵심 방향을 심도 있게 논의할 준비가 돼 있습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 국빈 방문한 또 럼 베트남 당 서기장 부부를 맞이하고 있다. 2025.8.11 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 11일 베트남 국가서열 1위 또 럼 당 서기장과 정상회담을 하면서 나눈 대화 일부다. 이 대통령은 이날 회담 후 또 럼 서기장과 함께 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택했다. 또 럼 서기장은 이재명 정부 출범 후 방한한 첫 외국 정상이다.이 대통령은 이날 오후 정상회담 후 열린 공동언론발표에서 "오늘 회담에서 저와 당서기장님은 세계 질서 변화에 실용적으로 대처하는 글로벌 책임 강국을 지향하는 대한민국과, 2045년 고소득 선진국 진입을 추구하는 베트남 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다는 데 의견을 같이 했다"고 밝혔다.이어 "이러한 공동의 인식을 바탕으로 우리는 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택하고 양국 간 협력을 더욱 전방위적이고 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다"고 밝혔다.이 대통령은 ▲ 외교·안보·국방 분야의 전략적 소통 및 협력 강화 ▲ 호혜적 경제 협력 가속화 및 원전·고속철도·신도시 개발 등 대규모 인프라 분야 협력 강화 ▲ 첨단·과학기술, 재생에너지, 핵심 광물 등 미래지향적 분야로의 협력 확대 등을 주요 회담 성과로 소개했다.이 대통령은 먼저 올해 아세안(ASEAN), APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 등 다양한 계기를 활용하여 고위급 간 교류를 활발히 이어가기로 했다면서 올해 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 베트남 측의 참석을 요청했다고 밝혔다. 또한 역내의 평화와 안정에 기여하기 위한 방산 및 치안 분야 협력도 강화하고 국회와 지방 정부 차원의 협력도 더욱 활성화하기로 했다고 알렸다.무엇보다 양국이 올해 한-베트남 FTA 발효 10주년을 맞아 오는 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화하기로 했다고도 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "저는 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 지속적인 관심을 (당서기장에게) 요청했다"며 "특히 이번에 체결한 '중앙은행 간 협력 MOU'는 양국 간 통화정책과 금융 안정 등 협력 강화에 기여할 것"이라고 설명했다.양국의 대규모 인프라 분야 협력 강화 방침과 관련해서는 "이번에 체결한 '원전 분야 인력양성 협력 MOU'는 베트남 원전 산업 육성에 필수적인 인력 양성 분야에서 양국 기업 간 협력 기반을 마련하고 향후 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.또한 과학기술 분야 인재 양성과 인력 교류 활성화를 위한 '과학기술 협력 MOU'를 체결했고, 희토류 등 핵심 광물 분야 협력 강화를 위해 올해부터 조성되는 한-베트남 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 핵심 광물의 수급·가공·활용을 위한 협력 방안을 모색해 나가기로 했다고 밝혔다.이 대통령은 ▲양 국민 간 인적·문화교류와 협력 강화 ▲한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 협력 지속 등도 회담의 주요 성과로 소개했다.이에 대해 이 대통령은 "양국은 상대방 국가에 거주하는 재외국민과 다문화가정이 양국 관계 발전을 위한 중요한 가교 역할을 하고 있다는 데 공감했다"라며 "이들의 안정적인 체류와 복리증진을 위한 구체적인 협력 방안을 모색해 나가기로 했다"고 밝혔다.이어 "양국 간 전도유망한 협력 분야인 문화콘텐츠 협력도 더욱 강화하기로 했다"면서 "이번에 채결한 '저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 MOU'는 양국의 창작자 보호를 위한 협력과 문화산업 교류를 강화하여 양국의 문화산업이 더욱 발전할 수 있는 제도적 기반이 되어줄 것"이라고 했다."또 럼 서기장이 남북 간 대화와 협력을 재개하고자 하는 우리 정부의 노력을 환영하고 지지한다면서 한반도의 평화와 안정을 위해 적극적으로 기여하겠다는 의지를 표명했다"고도 밝혔다.이 대통령은 "저는 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 우리 정부의 구상을 설명하고 이러한 노력이 결실을 맺을 수 있도록 베트남 측의 각별한 지지와 협력을 당부했다"면서 이같이 말했다.한편, 이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 또 럼 서기장 방한을 기념하는 국빈 만찬을 열 예정이다.강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 기업인들과 베트남 정부로부터 노동훈장 등을 받은 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독을 비롯한 학계·문화계·체육계 인사들이 만찬에 참석한다고 알렸다.만찬 후에는 베트남 국립전통극단, CBS 소년소녀합창단 등 한국과 베트남 양국이 예술을 서로를 더 깊게 이해하고 다가갈 수 있는 공연을 관람할 예정이다. 특히 피아니스트 이루마씨의 공연도 예정돼 있는데, 이루마씨는 또 럼 서기장이 가장 만나고 싶어하는 대한민국 음악가로 알려졌다.