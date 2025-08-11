이 대통령 "한-베트남 협력, 더욱 전방위적으로 발전시키기로"

이재명 대통령 : "베트남은 대한민국에게 매우 중요한 이웃 국가입니다. 무역 측면에서도 그렇고 안보 측면에서도 그렇고. (중략) 경제적으로 본다면 (대한민국의) 세 번째 무역 국가라서 우리 대한민국으로서도 베트남의 성장 발전은 매우 중요한 일입니다."
또 럼 베트남 공산당 서기장 : "우리 대표단은 한국 새정부 출범 이후 첫 국빈으로 초청 받아 이렇게 방문하게 되어서 아주 영광스럽습니다. (중략) 이번 방문에서 저는 양국 간 전략적 신뢰를 공고히 하고 실질적 협력을 확대하고, 한국 정부 지도자들과 함께 핵심 방향을 심도 있게 논의할 준비가 돼 있습니다."
이재명 대통령이 11일 베트남 국가서열 1위 또 럼 당 서기장과 정상회담을 하면서 나눈 대화 일부다. 이 대통령은 이날 회담 후 또 럼 서기장과 함께 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택했다. 또 럼 서기장은 이재명 정부 출범 후 방한한 첫 외국 정상이다.
이 대통령은 이날 오후 정상회담 후 열린 공동언론발표에서 "오늘 회담에서 저와 당서기장님은 세계 질서 변화에 실용적으로 대처하는 글로벌 책임 강국을 지향하는 대한민국과, 2045년 고소득 선진국 진입을 추구하는 베트남 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다는 데 의견을 같이 했다"고 밝혔다.
이어 "이러한 공동의 인식을 바탕으로 우리는 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택하고 양국 간 협력을 더욱 전방위적이고 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다"고 밝혔다.
한-베트남, 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 달성 목표
원전 등 인프라 분야 협력 및 핵심 광물 분야 협력도 강화
이 대통령은 ▲ 외교·안보·국방 분야의 전략적 소통 및 협력 강화 ▲ 호혜적 경제 협력 가속화 및 원전·고속철도·신도시 개발 등 대규모 인프라 분야 협력 강화 ▲ 첨단·과학기술, 재생에너지, 핵심 광물 등 미래지향적 분야로의 협력 확대 등을 주요 회담 성과로 소개했다.
이 대통령은 먼저 올해 아세안(ASEAN), APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 등 다양한 계기를 활용하여 고위급 간 교류를 활발히 이어가기로 했다면서 올해 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 베트남 측의 참석을 요청했다고 밝혔다. 또한 역내의 평화와 안정에 기여하기 위한 방산 및 치안 분야 협력도 강화하고 국회와 지방 정부 차원의 협력도 더욱 활성화하기로 했다고 알렸다.
무엇보다 양국이 올해 한-베트남 FTA 발효 10주년을 맞아 오는 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화하기로 했다고도 밝혔다.
이에 대해 이 대통령은 "저는 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 지속적인 관심을 (당서기장에게) 요청했다"며 "특히 이번에 체결한 '중앙은행 간 협력 MOU'는 양국 간 통화정책과 금융 안정 등 협력 강화에 기여할 것"이라고 설명했다.
양국의 대규모 인프라 분야 협력 강화 방침과 관련해서는 "이번에 체결한 '원전 분야 인력양성 협력 MOU'는 베트남 원전 산업 육성에 필수적인 인력 양성 분야에서 양국 기업 간 협력 기반을 마련하고 향후 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.
또한 과학기술 분야 인재 양성과 인력 교류 활성화를 위한 '과학기술 협력 MOU'를 체결했고, 희토류 등 핵심 광물 분야 협력 강화를 위해 올해부터 조성되는 한-베트남 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 핵심 광물의 수급·가공·활용을 위한 협력 방안을 모색해 나가기로 했다고 밝혔다.
"한-베트남 거주 재외국민과 다문화 가정 위한 협력 방안 모색키로"
이 대통령은 ▲양 국민 간 인적·문화교류와 협력 강화 ▲한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 협력 지속 등도 회담의 주요 성과로 소개했다.
이에 대해 이 대통령은 "양국은 상대방 국가에 거주하는 재외국민과 다문화가정이 양국 관계 발전을 위한 중요한 가교 역할을 하고 있다는 데 공감했다"라며 "이들의 안정적인 체류와 복리증진을 위한 구체적인 협력 방안을 모색해 나가기로 했다"고 밝혔다.
이어 "양국 간 전도유망한 협력 분야인 문화콘텐츠 협력도 더욱 강화하기로 했다"면서 "이번에 채결한 '저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 MOU'는 양국의 창작자 보호를 위한 협력과 문화산업 교류를 강화하여 양국의 문화산업이 더욱 발전할 수 있는 제도적 기반이 되어줄 것"이라고 했다.
"또 럼 서기장이 남북 간 대화와 협력을 재개하고자 하는 우리 정부의 노력을 환영하고 지지한다면서 한반도의 평화와 안정을 위해 적극적으로 기여하겠다는 의지를 표명했다"고도 밝혔다.
이 대통령은 "저는 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 우리 정부의 구상을 설명하고 이러한 노력이 결실을 맺을 수 있도록 베트남 측의 각별한 지지와 협력을 당부했다"면서 이같이 말했다.
최태원 SK그룹 회장·박항서 전 감독 등 국빈 만찬 참석 예정
한편, 이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 또 럼 서기장 방한을 기념하는 국빈 만찬을 열 예정이다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 기업인들과 베트남 정부로부터 노동훈장 등을 받은 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독을 비롯한 학계·문화계·체육계 인사들이 만찬에 참석한다고 알렸다.
만찬 후에는 베트남 국립전통극단, CBS 소년소녀합창단 등 한국과 베트남 양국이 예술을 서로를 더 깊게 이해하고 다가갈 수 있는 공연을 관람할 예정이다. 특히 피아니스트 이루마씨의 공연도 예정돼 있는데, 이루마씨는 또 럼 서기장이 가장 만나고 싶어하는 대한민국 음악가로 알려졌다.