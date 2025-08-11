"한 개인 입당에 호들갑 떨 것 없다"던 국힘, 전한길에 연일 골머리

▲한국사 강사 출신 전한길(본명 전유관)씨가 7월 14일 오후 서울 여의도 국회 박물관에서 윤상현 국민의힘 의원 주최로 열린 '무엇을 할 것인가?, 자유공화 리셋코리아를 위하여' 토론회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기