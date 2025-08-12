폐허였던 궁전이 한 나라의 '붉은 보석'이 되기까지

"가장 아름다울 때 추억으로 떠나자."

미국 소설가이자 주 스페인 미국 외교관 워싱턴 어빙(1783~1859)이 <알람브라 궁전의 이야기>에서 한 말이다. 지난 7월 26일, 필자는 발렌시아에서 그 이야기의 속으로 들어가기 위해 그라나다로 향했다.일행을 태운 리무진 버스는 이른 아침부터 그라나다를 향해 끊임없이 달렸다. 창밖엔 올리브 나무들이 장사진을 치고 있다. 과연 올리브를 다량으로 생산한 국가답다. 식사 때마다 올리브는 식탁 위에 있다. 일행이 지칠 만큼 달렸을까. 그라나다 도착이란다.1829년 호기심에 찬 워싱턴 어빙은 스페인 카를로스 1세(1500~1558) 왕이 한때 기거했다는 방에서 <알람브라 이야기> 집필을 결심한다. 그가 책을 집필하기 전까지만 해도 알람브라 궁전은 방치된 상태로 한낱 폐허 같은 곳이었단다.어빙은 알람브라의 궁전을 세상에 알린다. 덩달아 그의 작품은 선풍적 인기를 끈다. 이후 유럽 사람들이 알람브라 궁전에 관심 보이기 시작하자, 스페인 정부는 본격적인 복원에 착수한다. 마치 경복궁이 약 280여 년 동안 폐허로 방치돼 오다가 조선 말 고종에 이르러 복원되었던 것처럼 말이다.알람브라는 안달루시아 남부 그라나다의 시에라 네바다 산맥 아래 다로강에 둘러싸인 아름다운 궁전이다. 스페인의 붉은 보석, 알람브라 궁전은 터질 듯이 잘 익은 석류처럼 화려함의 극치다. 철분이 가득한 흙으로 빚어 붉은색을 띤 궁전은 '붉은 성'을 의미한 알람브라라고 부른다. 알람브라 궁전은 이슬람 나스르 왕조의 마지막 거점이자 무어인의 문명을 꽃 피웠던 곳이다.사실, 시리아 다마스쿠스를 수도로 한 이슬람 우마이야 왕조는 아바스 왕조를 피해 이베리아반도에 들어와 코르도바를 수도로 정한 후 새로운 왕국을 새운다. 그러나 기독교 왕국의 레콘키스타(기독교 세력의 재정복운동)가 거세지면서 이슬람 세력은 분열되고 안달루시아 남부 그라나다까지 밀려 내려온다.일행은 작열한 태양을 피해 알람브라 궁전 정원을 걸었다. 마치 알람브라 궁전 이야기에 빠져든 워싱턴 어빙처럼 일행은 궁전의 화려한 장식에 감탄했다. 현지 가이드의 궁전 이야기에 점점 빠져들었다. 궁전으로 들어가는 거리마다 하늘을 뚫을 듯 쭉쭉 뻗은 사이프러스 나무가 즐비하고, 기하학적으로 잘 정돈된 이슬람식 정원은 고풍스럽다.아름다운 정원의 모습을 카메라에 담아보려 여념 없지만, 눈으로 보는 감동을 능가하지는 못하리.필자는 붉은색을 띤 궁전 안으로 들어선다. 이슬람 율법에 따라 천주교 성당 같은 조각상이나 성물들은 없지만, 이슬람 건축답게 벽면의 화려한 타일 양식과 문양은 눈을 뗄 수가 없다. 벽면에 나뭇잎, 꽃, 열매, 이슬람 문자를 모티브 한 아랍식 문양들이 화려하기 그지없다. 이슬람식 아라베스크 양식이다.일행 발걸음들이 점점 무거워 벤치라도 찾아 쉴 요량으로 궁전 주변을 두리번거린다. 생뚱맞게, 한 건물이 궁전 중앙에 우뚝 서 있다. 기독교 세력 카를로스 1세에 의해 지어진 궁전이란다. 건물 겉으로는 화려하기보다 르네상스식 형태로 웅장하기 그지없다. 이슬람 알람브라 궁전 건축물을 의식해서일까. 카를로스 1세는 최후의 승자 후예답게 이슬람식 알람브라 궁전과 전혀 어울리지 않은 기독교식 웅장한 건축물이 필요했을지도 모른다.반전은 궁 안으로 들어가서였다. 자유롭게 촘촘히 둘러본다. 원형 공연장 형태를 취하고 있다. 현지 가이드의 목소리가 유난히 우렁차다. 그 건물 구조의 비밀이 숨어 있었다. 원형 공연장 한 중앙에서 말을 하면 에코(울림)가 일어난 것이다. 당시 마이크가 없는 시대에 과학적인 건축 설계일 수밖에 없다. 정 중앙에 서서 노래하거나 연설하면, 울림이 생겨 건물 안 모든 사람이 들을 수 있게 설계된 것이다. 필자도 체험해 본다.필자는 그라나다 여행을 하는 내내 이베리아의 이슬람 최후의 군주, 보압딜(1460~1533)을 생각했다. 그는 이 아름다운 궁을 기독교 세력 이사벨 1세 여왕에게 넘긴 채 발걸음이 떨어졌을까. 그는 영토를 빼앗기는 것보다 이 궁전을 떠나는 것이 더 슬펐다고 했다고 한다. 1492년 이슬람 세력 마지막 왕 에미르 무함마드 12세, 보압딜은 궁전의 '대사의 방'에서 항복 문서에 서명한 후, 기독교 세력 이사벨 1세 여왕에게 알람브라 궁전을 넘긴다. 그는 눈물을 삼키며 살아남은 이슬람 패잔병들을 데리고 3479m 시에라 네바다 산맥을 넘어 스페인 땅을 홀연히 떠났다고 한다.생각건대, 패자 보압딜의 어깨가 쓸쓸해 보일 수밖에 없었을 것이다. 소설가이자 외교관 워싱턴 어빙도 아름다운 알람브라의 불빛 뒤에 감춰진 패자의 눈물을 말하고 싶지 않았을까. 필자의 생각이 여기에 이르자 현지 가이드가 전망대에서 바라본 알람브라의 궁을 즐기잔다. 언덕에 있는 산 니콜라스 전망대로 가기 위해 1번 버스를 탔다. 버스는 좁은 도로를 질주한다. 아슬아슬하다. 저 좁은 골목길을 비집고 달릴 수 있단 말인가. 나도 모르게 버스 손잡이에 힘이 들어간다.우여곡절 끝에 전망대 도착이다. 알람브라 궁전 전경이 한눈에 보인다. 장관이다. 궁전 안에서 볼 수 없는 새로운 광경이다. 한쪽에선 1896년 작곡한 프란시스코 테레가의 <알람브라 궁전의 추억> 곡에 맞춰 춤을 추고 있다. 일행 중 한 분도 흥에 겨워 춤을 춘다. 워싱턴 어빙이 말했듯, 필자 역시 아름다운 알람브라의 추억으로 그라나다를 떠나고 싶다.