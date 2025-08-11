메뉴 건너뛰기

대통령실, 역대 정부 최초로 브리핑 수어통역 지원 시작

정치

25.08.11 12:18최종 업데이트 25.08.11 12:18

11일 이 대통령-베트남 서기장 공동언론발표부터 시작해 확대... "청각·언어장애인들의 정보 접근권 보장"

대통령실이 11일 오후 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장의 공동언론발표를 시작으로 브리핑 수어통역 지원을 시작했다. 사진은 공동언론발표 수어통역 지원 관련 KTV 유튜브 화면 갈무리.
대통령실이 11일 오후 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장의 공동언론발표를 시작으로 브리핑 수어통역 지원을 시작했다. 사진은 공동언론발표 수어통역 지원 관련 KTV 유튜브 화면 갈무리. ⓒ KTV 유튜브 갈무리

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장의 공동언론발표 현장. 새 정부 출범 67일 만에 용산 대통령실에서 열린 첫 정상 외교에서 역대 정부 최초의 사례가 하나 더 추가됐다. 대통령실이 11일 오후 이 대통령과 또 럼 서기장의 공동언론발표를 시작으로 브리핑 수어통역 지원을 시작했다.

대통령실에 전속 수어통역사가 채용돼 수어통역을 전담 지원하는 것은 역대 정부 최초다. 대통령실은 이를 청각·언어 장애인들의 정보 접근권을 보장하고 사회통합과 국정운영의 투명성을 강화하기 위한 조치라고 설명했다.

대통령실은 특히 이번만 아니라 대통령실 브리핑룸에서 진행되는 모든 브리핑에 수어통역을 동시 제공할 것이라며 향후 통역 범위를 주요 행사까지 점차 확대해 나갈 계획이라고 알렸다. 또한 "수어를 제1언어로 사용하는 농인(聾人)을 포함해 대한민국 국민 한 분 한 분이 소외받지 않고 불편함이 없는 사회를 만들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 수어통역은 2016년 2월 '한국수화언어법(수어가 국어와 동등한 자격을 갖춘 농인의 고유한 언어임을 규정)' 제정 이후 농인의 삶의 질 향상과 사회활동 참여 증대를 목표로 점차 확대 적용되고 있는 중이다.

다만, 2023년 국립국어원의 한국수어 활용조사에 따르면, 수어통역이 필요하다고 생각하는 영역 중 공공기관 비중이 62.9%에 이르고 의사소통을 위해 정부의 지원이 가장 필요한 부분으로 공공·금융·의료기관 등에 수어통역사 배치 확대가 86.8%에 이르는 등 정부 차원의 지원이 절실한 상황이다.

