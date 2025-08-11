"다른 곳도 아닌 평화의 소녀상 옆에"... 킥보드 무단주차 논란

오는 14일, 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 앞두고, '홍성 평화의 소녀상' 주변이 공유 전동킥보드 주차장으로 이용되고 있어 눈살을 찌푸리게 하고 있다.
주말인 지난 10일, 홍성 평화의 소녀상 양옆에는 공유 전동킥보드가 나란히 세워져 있었다. 이 같은 모습은 이날뿐 아니라 마치 지정 주차장인 것처럼 매일 반복되고 있다.
공유 전동킥보드는 단거리 이동에 편리해 많은 시민이 이용하고 있지만, 사용 후 인도 등에 아무렇게나 주차되어 많은 민원을 유발해왔다. 특히 조형물 근처의 무분별한 주차는 그 상징성과 의미를 훼손한다는 점에서 문제의 심각성이 더하다.
평화의 소녀상은 일본군 '위안부' 피해자를 기리기 위한 조형물로, 미래세대에 그 피해를 기억시키고 다시는 이같은 일이 일어나지 않기를 바라는 마음으로 전국 곳곳에 세워져 있다. 그럼에도 이용자들의 의식 부족으로 홍성 평화의 소녀상 옆은 전동킥보드 주차장으로 변한 지 오래다.
이뿐만이 아니다. 소녀상 주변 인도에도 전동킥보드가 아무렇게나 주차되어 있었다. 결국 시민의식 부족과 운영 사업자의 비협조가 무분별한 주차에 한몫하고 있는 셈이다.
시민의 보행권 확보와 교통약자의 이동권 보장을 위해서라도 평화의 소녀상 앞 킥보드 주차 문제는 해결돼야 할 것으로 보인다.
이에 대해 한 시민은 "다른 곳도 아닌 평화의 소녀상 옆에 많은 수의 킥보드가 주차된 것은 문제"라며 "세심한 관리와 함께 킥보드를 이용하는 시민들의 의식도 개선돼야 한다"고 지적했다.
훼손·무단행위 잇달았던 소녀상, 여전히 '관리 사각지대'
홍성 평화의 소녀상은 기념 조형물로 지정되어 있다. 군은 이를 공공조형물에 준해 관리하고 있으나, 보다 세심한 관리가 필요하다는 지적이 나온다.
앞서 2년 전에는 홍성 평화의 소녀상이 누군가에 의해 코와 이마 등 얼굴 전체가 훼손됐다. 지난해 6월에는 한 남성이 소녀상 의자에 맨발로 걸터앉아 소녀상 손목을 잡거나 어깨동무를 하는가 하면, 어깨에 기대 거의 눕다시피 하는 등의 행위로 수난을 겪었다.
홍성은 이러한 문제를 방지하기 위해 '홍성군 일본군 위안부 피해자 기념사업 등에 관한 조례안'을 통과시켜 현재 시행 중이다(관련 기사: 홍성 평화의 소녀상, 군에서 관리... 조례안 통과
https://omn.kr/21yjn)
홍성군에 따르면 현재 소녀상 관리는 민간단체와 홍성군이 함께 관리하고 있다. 홍성군여성단체협의회가 지정한 민간지킴이단은 한 달에 한 번씩 소녀상과 주변을 청소해오고 있으며, 분기별로 한 번씩 전문 청소업체를 통해 대청소를 하고 있다.
"법적 제재 근거 없어... 안내문 설치 검토"
하지만 평화의 소녀상 옆의 무분별한 전동킥보드 주차 문제에는 속수무책이다.
홍성군 관계자는 11일 기자와의 통화에서 "전동킥보드 담당 부서에 협조를 요청했다"면서도 "운영 사업자에게 관련 내용을 전달했지만 잘 개선되지 않고 있는 상황"이라고 말했다. 그러면서 "담당 부서에서는 '법적으로 제재할 근거가 없다'고 말한다"며 "평화의 소녀상 주변의 불법 주차 문제에 공감하고 있으며, 주차를 금지하는 안내문 설치를 검토하고 있다"고 덧붙였다.
한편, 홍성 평화의 소녀상은 군민들의 자발적인 성금 모금으로 건립되었으며, 지난 2017년 8월 15일 제72주년 광복절을 맞아 홍주읍성 인근에 세워졌다.
홍성군에 따르면 오는 12일, '홍성 평화의 소녀상' 앞에서는 홍성군여성단체협의회 주관으로 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 행사를 개최할 예정이다.