칠십 넘은 친구들과 계곡 여행, 민생쿠폰으로 커피 샀습니다

큰사진보기 ▲강원도 인제군 아침가리계곡은 며칠 전 비가 내려 수량이 풍부했다.

삼복더위에 친구들 인사법은 예전과는 많이 달라졌다. 젊은 시절에는 이맘때 나누는 화두 대부분이 피서 이야기였다. 가족을 데리고 잠깐이라도 물가라도 다녀오는 것이 우리 가장들의 몫이었다. 그러나 지금은 건강이 그 자리를 차지했다. 무더위 기세가 생존을 위협하고 있어서다. 특히 올해는 역대급 폭염으로 하루하루 버티기 힘들었다.반전이 있었다. 고등학교의 한 동창이 우리가 언제 또 여행 가겠냐며 강원도 피서지 아침가리 계곡을 추천했다. 마침 2주 전에 인근 곰배령을 다녀왔는데 그곳 절경이 좋아 또 가고 싶다는 것이다. 그러면서 이참에 민생회복소비쿠폰(아래 민생쿠폰)도 쓰자는 것이다. 가만 생각해 보니 친구 말처럼 나이 70을 넘긴 우리들이 앞으로 이런 피서를 단체로 즐길 기회는 많지 않을 것이다. 무엇보다 민생쿠폰으로 다녀오자는 말에 혹했다.내 속마음을 읽은 듯 여행 가자는 친구의 제안이 문득 고마웠다. 다른 친구들도 좋은 생각이라며 단체여행을 찬성했다. 친구 네댓 명은 아내도 함께 가기로 하고 신청했다. 지난 9일 새벽 서울 사당에서 강원도 인제군 아침가리 계곡으로 가는 버스에 몸을 실었다. 가는 데만 4시간이 걸렸다. 아침가리는 트레킹 오지로 계곡 풍경이 유명하다. 며칠 전 내린 비로 계곡은 수량이 풍부했다.특히 계곡 초입에 무릎 깊이까지 세차게 흐르는 물살을 친구들과 함께 손을 잡고 건넜다. 그때 스릴과 모험은 지금도 그 느낌이 몸에 남아있다.이날은 마침 절기로 말복, 현지는 서울 기온 26도보다 4도가 낮았다. 체감온도는 20도를 훨씬 밑돌았다. 우리 일행은 계곡을 따라 1시간 정도 올라가 그늘에 자리를 잡았다.계곡 위에서 청량한 바람이 간간이 불었다. 물론 그늘 옆에는 발을 담글 수 있고 수영까지 할 수 있는 계곡물이 흐르고 있었다. 실제 한 친구는 물에 풍덩 몸을 던지기도 해 젊음(?)을 만끽했다.아내는 간식을 준비했다. 친구들도 이것저것 만들어와 한 곳에 펼치니 먹거리가 풍성했다. 친구들 표정은 나이보다 젊어 보였고 하나같이 즐거움이 넘쳤다.친구들은 이구동성으로 말했다.이날 피서는 여행 가자며 손을 내미는 친구가 있는 것이 얼마나 소중한지 깨닫는 시간이었다. 버스에서 친구들과 평소 나누지 않던 이야기도 많이 했다.택시 운전을 하는 친구는 민생쿠폰으로 안경을 새로 장만했다고 한다. 나 또한 민생쿠폰으로 휴게소에서 친구들에게 커피를 샀다. 커피를 나누는 시간이 정말 행복했다. 그리고 앞으로 이렇게 맛있는 커피를 얼마나 더 마실지 궁금해졌다.오가는데 8시간, 계곡에서 머무는 5시간까지 모두 13시간 걸린 긴 하루였다. 그러나 피곤하거나 힘들다는 기분은 전혀 없었다. 여행을 통한 일상의 해방과 정서적인 만족감이 작용한 것이다. 우리 부부는 이번 여름피서를 민생쿠폰으로 해결했다.아침가리 추억을 만들어준 친구가 고맙다. 그가 아니었으면 올해 여름은 폭염 기억 뿐이었을 것이다. 또 고마운 분이 있다. 여행하는 동안 하루 종일 집을 지켜주시고 세 끼를 모두 스스로 챙겨드신 고령의 아버지께도 감사드려야겠다.