"견고한 거버넌스"란 무엇인가

21세기 들어 국가 운영의 풍경이 달라졌다. 과거에는 전후의 안정된 국제 질서 속에서 경제 성장이 이어지고, 관료제적 규율과 예측 가능한 정책 과정이 사회를 지탱했다. 그러나 이제 세계는 상시적인 불안정과 복합 위기의 시대로 접어들었다. 기후위기(climate crisis), 팬데믹(pandemic), 전쟁(war), 난민 사태(refugee crisis), 에너지 불안(energy insecurity), 기술 혁신(technological innovation)이 동시에 밀려오며, 사회를 뒤흔드는 사건들은 점점 더 예측 불가능(unpredictable)해지고 있다. 국가 지도자들은 더 이상 장기 계획에만 매달릴 수 없고, 하루가 멀다 하고 '불 끄기(firefighting)'에 나서야 하는 상황이 되었다.이런 환경에서 오래된 처방은 잘 통하지 않는다. 전통적으로 위기에 대응하는 방식은 두 갈래였다. 하나는 '회복탄력성(resilience)' 전략으로, 위기 이전의 상태를 그대로 복원하는 데 주력하는 것이다. 다른 하나는 '민첩성(agility)' 전략으로, 위기를 창조적 파괴의 기회로 삼아 급격한 변화를 추구하는 접근이다. 하지만 전자는 과거로의 회귀에 매몰되어 변화의 기회를 놓치고, 후자는 안정성을 희생하며 지속 가능성(sustainability)을 해친다.여기서 주목받는 것이 '견고한 거버넌스(robust governance)'다. 이는 변화(change)와 안정(stability)이 서로를 위협하는 것이 아니라, 오히려 한쪽이 다른 쪽을 가능하게 하는 상호 의존적(interdependent) 조건이라는 전제에서 출발한다. 일정한 안정성을 유지하려면 변화가 필요하고, 변화가 성공하려면 안정적인 기반이 필수다. 이를 통해 공공 부문의 핵심 기능과 가치를 유지·발전시키려 한다. 데이터 분석·통계·공학 분야에서도 'robust'는 변동이나 오류에 강한 특성을 의미한다.견고한 거버넌스는 이를 위해 두 축을 결합한다. 첫째, 유연한 적응(flexible adaptation)이다. 이는 기존 제도와 정책을 급변하는 상황에 맞게 조정하는 과정이다. 예컨대 팬데믹 상황에서 의료 체계를 신속히 재편하거나 행정 절차를 간소화하는 조치가 여기에 해당한다. 둘째, 선제적 혁신(proactive innovation)이다. 단순히 대응에 그치지 않고 미래의 불확실성을 예측해 새로운 제도와 정책을 창출하는 것이다. 이 두 가지가 함께 작동할 때, 공공부문(public sector)은 위기 속에서도 핵심 기능과 가치를 지키고 오히려 강화할 수 있다.그러나 이런 거버넌스(governance)는 제도 설계(institutional design)만으로는 완성되지 않는다. 제도가 아무리 정교해도, 그것을 실제로 작동시키는 것은 구체적 상황 속의 사람들이다. 변화의 신호를 민감하게 포착하고, 어떤 규칙(rule)을 유지하고 어떤 규칙을 과감히 수정할지 판단하며, 가용 자원(resources)과 네트워크(networks)를 전략적으로 활용하는 능력(capacity)이 필수다. 역량이 부족하면 제도는 경직되고 대응은 늦어진다.또한 견고한 거버넌스는 '정부'만의 과제가 아니다. 오늘날의 복합 위기는 정부 단독으로 해결할 수 있는 성격이 아니다. 지방정부(local government), 시민사회(civil society), 기업(private sector), 학계(academia), 언론(media), 그리고 개인 시민(individual citizens)이 각자의 영역에서 기여하고, 서로 다른 자원과 지식을 공유해야 한다. 전 사회적 연대(societal solidarity)와 협력(cooperation)이 없이는 어떠한 제도도 제대로 작동하기 어렵다.견고한 거버넌스는 위기 상황에서 즉각적 대응과 장기적 안정성을 동시에 확보하기 위해 구체적 전략)을 동반한다.첫째, 여유 자원과 중복 구조 확보(redundancy)다. 언뜻 불필요해 보이는 인력·예산·시설의 여유분을 유지하거나, 같은 기능을 수행할 수 있는 대체 조직과 장치를 미리 마련해 두는 방식이다. 예를 들어, 국가 재난 대응 체계에서 필수 의약품과 장비를 평시에도 일정량 비축해 두면, 공급망이 끊기더라도 초기 대응이 가능하다. 이는 외부 충격을 완충(buffering)하고, 대응 속도를 높이며, 현장에서의 즉흥적 문제 해결을 가능하게 한다.둘째, 시나리오 계획과 예외 규칙 설정(planning for surprises)이다. 단일 계획에만 의존하지 않고, 여러 가능성을 고려한 시나리오를 사전에 준비해 두는 것이다. 예를 들어, 감염병 확산 속도, 치명률, 의료 자원 소진 속도에 따라 다르게 작동하는 대응 매뉴얼을 미리 설계한다. 여기에 더해, 긴급 상황에서는 기존 절차를 뛰어넘을 수 있는 '예외 규칙(rules of exception)'을 마련해 두면, 불필요한 행정 지연을 줄일 수 있다.셋째, 규모 조정(scaling)이다. 상황에 따라 자원 투입과 조직 규모를 빠르게 늘리거나 줄이는 전략이다. 예컨대 재난 발생 시, 공공 부문은 단기간에 인력을 충원하거나 민간 자원봉사자를 동원해 대응 능력을 '확대(scale up)'할 수 있고, 상황이 안정되면 이를 다시 '축소(scale down)'하여 과도한 비용 소모를 방지한다.넷째, 브리콜라주(bricolage)와 모듈화(modularity)다. 브리콜라주는 기존에 보유한 도구나 자원을 새로운 방식으로 재조합해 문제를 해결하는 전략이다. 예를 들어, 교육 현장에서 비대면 수업 플랫폼을 긴급히 구축할 때, 이미 다른 부서에서 쓰던 화상회의 시스템을 전용하거나, 홍보 부서의 미디어 제작 장비를 교육 콘텐츠 제작에 활용하는 방식이다. 이때 도구와 시스템이 모듈화(modularity)되어 있으면, 서로 다른 부품과 기능을 유연하게 결합할 수 있어 적용 범위가 훨씬 넓어진다.다섯째, 즉흥 대응과 시제품(prototyping) 활용이다. 상황이 급변해 기존 매뉴얼이 무력화될 때는 즉흥적 판단(improvisation)과 실험(probe-and-learn approach)이 필요하다. 작은 단위의 시제품(prototype)을 만들어 실제 환경에서 시험해 본 뒤, 성공 사례는 확대 적용하고 실패 사례는 신속히 폐기한다. 이는 위험을 최소화하면서도 빠른 혁신을 가능하게 한다.마지막으로, 책임 있는 자율성(accountable autonomy, bounded autonomy) 부여다. 현장의 공무원, 지역 단체, 민간 협력 파트너에게 일정한 재량권을 주어(local autonomy) 상황에 맞춘 유연한 결정을 가능하게 하되, 이를 일정한 목표와 기준에 따라 평가·감독하는 구조다. 이렇게 하면 중앙 지시를 기다리지 않고도, 현장에서 신속하고 창의적인 대응이 가능하다.결국 이 전략들은 단독으로도 효과를 발휘하지만, 서로 결합될 때 시너지 효과를 낸다. 예를 들어, 브리콜라주(bricolage)가 가능하려면 모듈화(modularity)가 뒷받침돼야 하고, 규모 조정(scaling)이 원활하려면 여유 자원(redundancy)과 책임 있는 자율성(accountable autonomy)이 함께 작동해야 한다.여기서 중요한 세 가지 축이 지혜롭게 검토되고 뒷받침되어야 한다.첫째, 다층 거버넌스(multi-level governance)는 중앙·지방·국제 수준의 공공·민간 주체들이 상호작용하며 상향식 의견 반영(bottom-up input)과 하향식 지원(top-down support)을 동시에 가능하게 한다. 둘째, 하이브리드 거버넌스(hybrid governance)는 관료제(bureaucracy), 시장(market), 네트워크(network)라는 서로 다른 운영 방식을 상황에 맞게 조합해 유연한 대응을 가능하게 한다. 셋째, 협상된 사회적 지성(negotiated societal intelligence)은 정치인(politicians), 전문가(experts), 시민(citizens)이 각자의 지식을 교환(exchange)하고 조율(alignment)해 문제를 조기 인식하고 해법의 폭을 넓히는 힘이다. 이 세 축은 마치 세 다리로 지탱되는 받침대처럼, 변화와 안정의 균형(balance)을 유지하는 핵심이다.불확실성이 상수가 된 시대, 변화와 안정 사이의 '적정 지점(sweet spot)'을 찾아 유지하는 능력은 국가와 사회가 지속 가능하게 기능하기 위한 전제 조건이다. 견고한 거버넌스는 그 균형을 유지하기 위한 새로운 운영 원리이자, 국가 권력(state power)과 정부 기능(government functions)의 미래를 떠받칠 필수 조건이다. 불확실성이 상수로 자리 잡은 세계에서는, 변화와 안정 사이의 '적정 지점'을 찾아 유지하는 감각—즉, 언제 혁신해야 하고 언제 기존 질서를 유지해야 하는지에 대한 집단적 판단력—이 국가와 사회가 지속 가능하게 기능하기 위한 중요한 조건이 된다.