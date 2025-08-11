바다에서 "살려주세요"... 시민의 기지, 익수자 구해

큰사진보기 ▲지난 9일 보령해경은 충남 서천군 춘장대 해수욕장 인근에서 익수자 A씨를 구조했다. ⓒ 이재환 -보령해경 제공 관련사진보기

시민의 지혜로운 행동이 익사 사고를 막아 화제다.지난 주말 충남 서천군 춘장대 해수욕장에서는 시민들이 바다에서 "살려 주세요, 도와주세요"라고 외치는 소리를 듣고 이를 경찰에 신고해 익수자를 구조했다.보령해양경찰서(서장 이근영)는 10일 "지난 8월 9일 21시 43분경 충남 서천군 춘장대 해수욕장 인근에서 시민들의 신고를 받고 즉시 현장으로 출동해 익수자 1명을 구조했다"고 밝혔다.보령해경, 서천소방서, 해안경계부대 등이 합동으로 수색을 벌인 끝에 이날 오후 10시 31분께 해수욕장 인근에서 바다에 빠져 고개만 내밀고 있던 A(40대 남)씨를 구조했다.이번 사건이 인명피해 없이 해결된 이면에는 시민들의 발빠른 신고가 있었다. 사건은 112 신고를 경유해 해경에 신속하게 전달됐다.관련해 보령해양 경찰서 관계자는 11일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "신고자는 둘이다. 바다에서 도움을 요청하는 소리를 듣고 이를 곧바로 112에 신고를 한 것이 인명을 구조하는데 주요한 역할을 했다. 또다른 시민은 인근 해경 파출소로 직접 와서 추가 신고를 했다"고 말했다.이어 "두 명의 시민이 신고한 내용을 종합해 수색에 나섰다. 시민들이 전달한 정보가 수색을 하는데도 큰 도움이 됐다"고 말했다.