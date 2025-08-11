우크라이나-UAE 양궁 국가대표, 진주 찾아 훈련

큰사진보기 ▲진주스포츠파크 양궁장 ⓒ 진주시청 관련사진보기

우크라이나, 아랍에미리트(UAE) 양궁 국가대표 선수들이 경남 진주를 찾아 훈련한다.진주시는 "경남에서 처음이자 유일한 양궁 전용구장인 진주스포츠파크 양궁장을 기반으로 해외 국가대표팀까지 유치했다"라고 11일 밝혔다.서울체육고등학교를 비롯한 전국체육대회 참가를 준비하는 양궁팀들이 2024년 진주 양궁장을 찾아 집중훈련을 진행했고, 올해는 우크라이나와 아랍에미리트 양궁 국가대표 선수단 25명이 전지훈련에 돌입하는 것이다.두 나라 선수들은 오는 9월에 열리는 '2025 광주 현대세계양궁선수권대회'를 앞두고 오는 25일부터 9월 4일까지 진주 양궁장에서 훈련한다.UAE 국가대표팀은 오는 25일부터 9월 4일까지 10박 11일, 우크라이나는 오는 30일부터 9월 4일까지 5박 6일 동안 진주 양궁장으 찾는다.진주시는 "선수단은 진주시 소재 호텔에 머물며 지역 식당에서 중·석식을 해결하고, 주요 관광지 방문도 병행해 숙박과 식사, 관광 분야에서 지역경제 활성화에 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다.조규일 진주시장은 "진주 양궁장은 이제 해외 정상급 선수단까지 찾아오는 국제 전지훈련지로 도약했다"며 "선수단 훈련과 지역경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 앞으로도 다양한 지원을 강화하겠다"고 말했다.김택세 진주시체육회장은 "이번 전지훈련을 통해 선수단이 최고의 컨디션을 유지하며 기량을 한층 더 끌어올리고, 또 진주에서의 훈련이 좋은 추억으로 남기를 바란다"고 말했다.