북한 국방상, 한미연합훈련 규탄... "계선 넘는 도발에 주권적 권리행사"

큰사진보기 ▲부산 떠나는 미 핵항모지난 3월 7일 오후 부산 해군작전기지에 미 해군 제1항모강습단 소속 핵 추진 항공모함 칼빈슨함(CVN-70)이 출항하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

북한이 오는 18일부터 실시되는 한미연합 '을지 자유의 방패(UFS)' 훈련과 관련해 "계선을 넘어서는 그 어떤 도발행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것"이라고 위협했다.노광철 북한 국방상은 이날 관영 <조선중앙통신>에 실린 '미한의 적대적 위협으로부터 국가의 안전이익을 수호하는 것은 공화국 무력의 절대 사명이다'라는 제목의 담화문을 통해 "미한의 도발행위를 강력히 규탄하며 그것이 초래할 부정적 후과에 대해 엄중히 경고한다"면서 이같이 밝혔다.노 국방상은 "적들은 미 해병 원정군을 포함한 해외 무력과 '유엔군사령부'성원국 무력까지 동원돼 전령역에서 감행되는 이번 합동군사연습에 우리 국가는 물론 지역 나라들을 겨냥한 새로운 현대전쟁교범과 방식들이 적용된다는데 대해 숨기지 않고 있다"고 주장했다.그는 이어 "조선민주주의인민공화국을 향한 무력시위는 분명코 미한의 안보를 보다 덜 안전한 상황에 빠뜨리는 역효과를 가져오게 될 것"이라며 "적수국들의 공격행위를 억제하고 군사적 도발에 대응하며 국가의 안전과 지역의 평화를 수호하는 것은 조선민주주의인민공화국 무력의 절대적 사명"이라고 밝혔다.노 국방상은 "우리 무장력은 철저하고 단호한 대응태세로 미한의 전쟁연습소동에 대비할 것이며 계선을 넘어서는 그 어떤 도발행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것"이라고 강조했다.그러면서 "실제적인 핵전쟁 상황을 가상하여 진행되는 '을지 프리덤 쉴드'는 우리 국가에 대한 직접적인 군사적 도발로 될 뿐 아니라 정전상태인 조선반도정세의 예측불가능성을 증폭시키고 지역정세의 불안정화를 고착시키는 진정한 위협"이라고 주장했다.특히 "그 누구의 '위협'을 억제한다는 미명 밑에 감행되는 미한의 일방적인 군사적 위협과 대결기도야말로 조선반도(한반도)와 주변지역정세가 날로 부정적으로 변화되고 있는 근본이유"라고 덧붙였다.다만 노 국방상은 이번 담화에서 UFS와 관련한 일부 실기동훈련(FTX)이 오는 9월로 연기된 사실에 대해서는 언급하지 않았다.한미는 이달 18일부터 28일까지 올 하반기 UFS 연습을 실시할 계획이다.UFS는 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로 시뮬레이션에 기반한 지휘소연습(CPX)과 FTX로 구성되는데, 이번 연습 기간 CPX는 예년 수준으로 진행하지만 일부 FTX는 UFS 연습 종료 뒤로 일정을 늦췄다.