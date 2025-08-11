주식양도세·이춘석 논란에 타격? 이 대통령 국정지지율 56.5%

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 전 주 조사 대비 6.8%p 하락한 56.5%로 집계됐다. 11일 발표된 리얼미터 8월 1주차 조사에서다. 리얼미터 조사기준, 이 대통령의 국정수행 긍정평가가 50%대를 기록한 것은 이번이 처음이다. 2025년 세제개편안으로 불거진 주식 양도세 논란과 이춘석 무소속 의원의 차명 주식 거래 의혹 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
리얼미터는 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 4~8일 전국 만 18세 이상 2506명(응답률 5.2%)에게 무선 RDD를 활용한 자동응답 전화조사 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부를 물었다(오차범위 95% 신뢰수준 ±2.0%p).
그 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 56.5%(매우 잘함 46.2%, 잘하는 편 10.3%)로 조사됐다. 취임 후 최저치다. 반대로 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 대비 6.8%p 오른 38.2%(매우 잘못함 28.7%, 잘못하는 편 9.6%)로 나타났다. '잘 모름' 응답은 0.1%p 감소한 5.2%였다.
조사기간 동안 집계된 일간 지표로 보면, 세제 개편안 및 이춘석 논란이 확실한 악재였다. 지난 1일 61.4%(부정평가 33.1%)로 마감했던 이 대통령 국정수행 긍정평가가 주식 양도세 논란과 이춘석 의원 이슈 등으로 5일 57.3%(4.1%p↓, 부정평가 37.2%), 6일 55.4%(1.9%p↓, 부정평가 39.9%)까지 떨어졌기 때문이다.
지역별로 보면 대다수 지역의 긍정평가가 하락한 가운데 대구/경북(38.8%)과 부산/울산/경남(44.8%)의 긍정평가가 전 주 대비 각각 18.0%p, 17.4%p씩 하락했다. 연령대별로도 대부분 하락했는데 70대 이상(45.3%)의 긍정평가는 전 주 대비 12.9%p 하락했다.
보수층(n=703)·중도층(n=969)의 이탈도 눈에 띈다. 이념성향 보수층의 긍정평가는 전 주 대비 9.7%p 하락한 28.4%(부정평가 66.6%), 중도층의 긍정평가는 전 주 대비 6.6%p 하락한 58.8%(부정평가 36.4%)로 집계됐다.
참고로 이번 조사에서는 본인을 중도층이라고 답한 응답층(1004→969)이 줄고, 보수층이라고 답한 응답층(606→703)이 크게 늘었다. 진보층이라 답한 응답층(635→644)의 증가폭보다 큰 폭이다.
민주당 48.4%-국힘 30.3%
더불어민주당 지지율도 이번 정당 지지도 조사에서 급락하면서 7주 만에 50% 선이 무너졌다.
리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 7~8일 전국 만 18세 이상 1006명(응답률 4.5%)에게 무선 RDD를 활용한 자동응답 전화조사 방식으로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
조사 결과, 민주당 지지율은 전 주 대비 6.1%p 하락한 48.4%로 집계됐다. 국민의힘 지지율은 전 주 대비 3.1%p 오른 30.3%로 나타났다. 그 외에는 조국혁신당 4.0%, 개혁신당 3.1%, 진보당 1.4%, 기타 정당 4.3% 순이었고 무당층이 8.4%로 나타났다.
민주당 지지율 하락의 주된 원인도 이춘석 의원 차명 주식 거래 논란으로 보인다. 영남권과 호남권에서 큰 이탈이 발생했다.
지역별로 보면 대구/경북(27.0%)에서 전 주 대비 21.1%p 하락하고, 부산/울산/경남(41.2%)에서는 전 주 대비 11.5%p 하락한 것으로 조사됐다. 광주/전라(65.2%)에서도 전 주 대비 13.8%p 하락했다. 또한 보수층(21.1%)과 중도층(51.3%)에서 각각 전 주 대비 11.9%p, 4.2%p 하락했고 진보층(76.4%)에서도 전 주 대비 1.1%p 하락했다.
반면, 국민의힘은 반사효과를 얻었다. 전당대회가 시작되면서 언론보도와 관심이 집중된 효과도 일부 있는 것으로 풀이된다. 대구/경북(48.4%)에서 전 주 대비 10.4%p 지지율이 올랐다. 보수층(58.6%)에서도 전 주 대비 7.2%p 지지율이 올랐다.
한편 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.