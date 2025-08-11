"민주주의 위해 희생하는 것, 제가 배운 예수의 길"

큰사진보기 ▲광주도심을 가로질러 흐르는 광주천. 광주 역사는 광주천에서 시작되고 광주천에서 빛난다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"아버지, 역사 속에서 제가 질 십자가는 바로 저 도청에서의 항쟁입니다. 민주주의를 위해서 희생하는 것, 더 나은 세계를 위해 희생하는 것이 바로 제가 배운 예수이고, 제가 걷는 예수의 길이라고요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남매일에도 실립니다.

광주천(光州川)은 무등산 남쪽 기슭에서 시작된다. 물줄기는 동쪽에서 서편으로 흘러 영산강과 만난다. 지금은 영산강을 이루는 샛강 가운데 하나이지만, 광주의 젖줄이었다. 한때 조탄(棗灘), '대추여울'로 불렸다. 임동 일대에선 '한강(大江)'으로 통했다. 폭이 넓었다.산은 강을 만들고, 강은 길이 된다고 했다. 그 길에 사람이 모이고, 문화를 만들며 살아간다. 광주천은 빛고을 역사와 함께했다. 지역 정체성의 태 자리다. 한말 의병의 절의도 여기에 스며있다. 의병장 기삼연이 천변 장터에서 일본군에 의해 총살됐다. 시민을 향한 선전포고였다. 당시 호남은 의병활동 중심지였다.1919년 3월 독립만세 운동도 천변 장터에서 일어났다. 1929년 11월 학생들도 광주천 금교를 넘으며 독립만세를 외쳤다. 광주천은 1960년 4·19와도 엮인다. 4·19혁명 기념탑이 세워졌다. 공원에 권율장군 비, 심남일 의병장 순절비, 현충탑도 있다. 관찰사 윤웅렬과 이근호, 홍난유 선정비는 넘어뜨려 놓았다. 친일 단죄비다.광주천에서 시작된 광주역사는 광주천으로 이어지고, 광주천에서 빛난다고 했던가. 광주천은 80년 5월에도 시민과 함께했다. 부상자 치료를 위한 헌혈이 줄을 이은 적십자병원을 기억한다. 광주공원 광장에서 시민군이 편성되는 모습도 지켜봤다. 병원과 공원이 천변에 있다. 계엄군 헬기의 공중사격도 온몸으로 견뎌냈다.천변 광주공원 광장은 집회와 행사 '맛집'이었다. 광장이 넓고 앞뒤로 트여 사람이 모이기 좋았다. 금남로, 충장로 등 도심과도 가까웠다. 80년 5월 19일, 시민과 학생 수천 명이 공원 광장에 모였다. 계엄군은 무차별 폭력을 휘두르고, 붙잡힌 시민의 겉옷을 벗겼다.20일 아침, 공원 인근 전남주조장 앞 숲에서 김안부(36)가 주검으로 발견됐다. 사망 시각은 전날 밤으로 밝혀졌다. 보안사는 '타박사'라고 했다. 5·18진상조사위원회 조사 결과 총상으로 확인됐다. 5·18 기간 첫 총상 사망자였다. 광주역과 도청 앞 집단발포 이전의 일이다.5월 21일 공수부대의 도청 앞 집단발포 이후, 시민이 총을 들기 시작했다. 총 든 시민들이 광주공원 광장으로 모였다. 시민군이 만들어졌다. 군복무를 마친 예비역이 총기 조작법도 알려줬다. 10명씩 편성된 시민군은 차량과 무기를 지급받았다. 시민군은 공원 내 시민회관을 본부로 삼고, 시내를 순찰했다.광주공원은 27일, 계엄군의 작전지역 가운데 하나였다. 7공수여단이 맡았다. 그러나 공원에 시민군은 없었다. 광주공원에 시민군의 상징 '김군'상이 세워져 있다. 김군은 5월 24일 송암동과 진월동에서 공수부대의 민간인 학살에 맞서다 총을 맞고 끌려갔다. 그를 기리는 영화 〈김군〉도 만들어졌다.공원 옆 희경루에 류동운 열사 추모비도 있다. 광주진흥고등학교를 졸업한 한신대학교 2학년 학생 류동운은 5월 27일 새벽 도청을 지키다 공수부대의 총격을 받고 숨졌다. 전날 류동운이 아버지한테 남긴 말이 전해지고 있다.아버지 류연창은 당시 신광성결교회 목사였다. 1970∼80년대 유신과 군사독재 반대, 민주화 운동에 앞장섰다. 지금 광주민족민주열사묘역에 잠들어 있다.일제강점 이전 광주천 폭은 200여 미터였다. 1920년대 물 흐름을 원활하게 한다고 직선화하면서 50미터로 줄었다. 오늘날 광주천은 하천 정비 사업의 결과물이다. 광주천 일부를 덮어씌운 건 1960년대 후반이었다. 복개된 광주천 위에 상가가 들어섰다. 양동복개상가다. 양동시장은 복개상가와 경열로시장, 건어물시장, 수산시장, 닭전길시장 등을 한데 아우른다.80년 5월 양동시장은 '주먹밥'으로 상징되는 나눔공동체의 본보기였다. 양동시장뿐 아니다. 대인시장, 남광주시장, 서방시장, 산수시장, 학운시장, 월산시장도 매한가지였다. 계엄군의 무자비한 폭력을 본 상인들은 시민 편을 들었다. 십시일반 돈을 모아 김밥과 주먹밥, 떡, 음료수, 약품 등을 마련했다.소금으로 간을 맞추고 김으로 감싼 주먹밥은 만들기 쉬웠다. 먹기 좋고, 다른 데로 배달하는 데도 맞춤이었다. 당시 시민군으로 활동한 조선대학생 위성삼(현 전일빌딩245 해설사)은 "양동시장에서 받은 주먹밥과 빵, 음료를 길거리 시민들에 직접 나눠줬다"고 했다. 시장 상인들이 준비한 먹을거리는 길거리 시민은 물론 치료 중인 부상자, 병원 의사와 간호사한테도 전달됐다.공수부대의 집단 발포로 많은 시민이 희생됐다. 시민들은 양동시장에서 무명실로 짠 베(광목천)를 사 수의를 만들었다. 신원이 확인된 희생자의 입관이 이뤄졌다. 광목천은 현수막을 만드는 데도 쓰였다.시장 도로변에 5·18사적 표지석과 주먹밥 조형물이 세워져 있다. 주먹밥은 아라비아숫자 5와 1, 8자 수백 개를 버무려 만들었다. 주먹밥을 나누고, 먹는 모습도 부조로 새겼다.양동시장을 지난 광주천은 무등경기장으로 향한다. 무등경기장은 1965년 처음 들어섰다. 지금 광주-기아챔피언스필드가 있는 곳이다. 그해 5월 계엄군은 택시와 버스를 세워 승객을 폭행하고 잡아갔다. 부상자를 태우고 병원으로 가는 택시도 공격했다. 계엄군 폭력은 기사한테까지 행해졌다. 기사들의 분노가 극에 달했다. 기사들이 행동에 나선 이유다.20일 해질 무렵, 택시 100여 대가 무등경기장 앞에 모였다. 버스와 트럭이 가세했다. 전조등을 켠 차량 시위가 시작됐다. 차량 행렬은 광주역, 수창초등학교를 거쳐 도청 앞으로 향했다. 시민들은 차량시위대가 계엄군 저지선을 무너뜨려 줄 것을 바랐다.밤 8시경, 광주관광호텔 앞에 있던 계엄군이 시위 차량을 향해 득달같이 달려들었다. 차량을 부수고, 기사를 끌어내 폭행했다. 기사들은 물러서지 않았다. 기사들에게 차량은 생계 수단이었다. 자신의 재산이자 생계를 내건 기사들의 항전을 폭력으로 억누를 수 없었다. 목숨을 건 항전이었다.비슷한 시각, 도청 부근에서 경찰 4명이 시위 버스에 치어 숨졌다. 최루가스에 방향을 잃은 버스가 경찰한테 달려든 결과였다. 그날 늦은 밤, 광주문화방송국이 불에 탔다. 세무서와 KBS에도 불길이 치솟았다. 맨주먹 시위로 시작된 5·18이 민중항쟁으로 변하고 있었다.무등경기장 앞에 5·18사적 표지석이 세워져 있다. 84년 5월 광주를 찾아 시민을 위로한 교황 요한 바오로 2세의 광주방문 기념비도 서 있다.