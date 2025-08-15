7월 전기 요금에 말문이 턱, 작은 가게의 선의가 흔들립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲화이트 칠판에 남긴 아이들의 메시지“사장님, 에어컨 제공해 주셔서 감사합니다.” 화이트보드에 남겨진 글씨를 보며 마음이 뭉클했다. 시원한 바람 속에서 깔깔대는 아이들을 보니 장사보다 더 큰 보람을 느꼈다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"전기요금 때문에 오래 못 버틸 거예요."

"에어컨 켰어요?"

"네, 잠깐 동안요."

"요금 장난 아닐 텐데요."

큰사진보기 ▲에어컨 사용 후 해야할 일 안내안내 문구를 적어도 소용이 없었다. 저녁마다 CCTV를 확인하고 에어컨이 켜져 있으면 다시 가서 꺼야 했다. 문이 닫혀 있으면 바람이 빠져 나가게 열어둬야 했다. 피곤해 확인을 못한 어느 날, 다음 날 아침 CCTV를 보니 밤새 에어컨이 켜져 있었던 적도 있었다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"사장님, 에어컨 제공해 주셔서 감사합니다."

'에어컨만이라도 잘 좀 껐더라면...'

'다음 달에 초과 되면 요금 폭탄 맞는다고 하는데...'

큰사진보기 ▲에어컨 플러그를 뽑다전기 증설은 감당할 수 없었고, 이대로 계속 에어컨을 사용하면 다음 달 요금 폭탄이 몰아칠 것이 두려웠다. 결국 내가 내린 결정은 에어컨 플러그를 뽑는 것이었다. ⓒ 이효진 관련사진보기

