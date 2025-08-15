7월 전기 요금에 말문이 턱, 작은 가게의 선의가 흔들립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
무인가게 사장님이 전하는, 무인 아닌 마음의 설명서. 작고 조용한 공간에서 벌어지는 소란한 하루들, 그 안에서 묵묵히 지켜내는 사람들의 이야기를 전합니다.
무인 아이스크림 가게를 연다고 하자, 주변에서 걱정이 쏟아졌다.
"전기요금 때문에 오래 못 버틸 거예요."
여름은 아이스크림이 잘 팔리는 성수기지만, 아이러니하게도 에어컨 때문에 전기 요금이 치솟는 시기이기도 하다. 전기 요금 관리가 무인 가게의 성패를 가른다는 말까지 들렸다. 그땐 그냥 웃어 넘겼다.
어느 날, 가게 청소를 하며 잠시 에어컨을 켜둔 적이 있었다. 옆집 옷 가게 사장님이 문을 열고 들어와 물었다.
"에어컨 켰어요?"
"네, 잠깐 동안요."
"요금 장난 아닐 텐데요."
7월 고지서를 보고 말문이 막혔다
그때도 대수롭지 않게 생각했다. 그런데 올해 7월 전기요금 고지서를 받아들고 말문이 막혔다. 예상보다 훨씬 높은 금액. 게다가 안내문에는 "계약 전기 용량 초과"라는 문구가 적혀 있었다. 전기 증설을 하지 않으면 추가 요금이 부과될 수 있다는 경고도 포함됐다.
그 순간, 지난 몇 달 동안 머릿속을 스쳐 간 장면들이 줄줄이 떠올랐다. 무인 아이스크림 가게 한쪽에 작은 휴게실을 만들었다. 아이들이 시원한 바람을 쐬며 웃고 떠드는 모습을 보고 싶어 에어컨과 화이트보드, 정수기까지 마련했다. 더울 때는 에어컨을 켜고, 나갈 때는 끄고 문을 열어 두라는 안내문도 붙였다. 처음에는 참 좋았다(관련 기사 : 내가 무인 아이스크림 가게에 휴게실을 만든 이유
"사장님, 에어컨 제공해 주셔서 감사합니다."
화이트보드에 남겨진 글씨를 보며 마음이 뭉클했다. 시원한 바람 속에서 깔깔대는 아이들을 보니 장사보다 더 큰 보람을 느꼈다. 하지만 시간이 지나자 현실이 달라졌다. 에어컨을 켜둔 채 가버리는 경우가 잦았다. 끄고 나가더라도 문을 꼭 닫아둬 바람이 빠져나가지 못하는 경우도 많았다. 뒷정리를 하지 않는 모습이 반복됐다.
가게와 집은 조금 멀었다. 저녁마다 CCTV를 확인하고 에어컨이 켜져 있으면 다시 가서 꺼야 했다. 문이 닫혀 있으면 바람이 빠져 나가게 열어둬야 했다. 피곤해서 확인을 못한 어느 날, 다음 날 아침 CCTV를 보니 밤새 에어컨이 켜져 있었던 적도 있었다.
기억에 남는 장면이 하나 있다. 네다섯 명의 아이들이 가게에 들어와 신나게 휴게실로 달려가 에어컨을 켰다. 저마다 가방을 열어 과자를 꺼내놓고 깔깔대며 웃었다. 우리 가게에서 파는 과자가 아닌 다른 마트에서 사 온 과자였다. 그 모습을 보니 마음이 살짝 아팠다.
가게를 유지하려면 에어컨 사용 비용이 부담될 수밖에 없다. 아이스크림 몇 백 원 이익으로는 감당하기 어렵다. 그럼에도 이 더위에 힘든 아이들에게 에어컨이라는 시원한 위로가 필요하다고 생각했다. 가게 휴게실을 이용하면서 적어도 600원짜리 아이스크림 하나쯤은 사줄 거라 생각했다.
하지만 아이들의 모습은 내 기대와 달랐다. 다른 가게에서 사 온 과자를 먹으며 시원한 바람을 맞고 신난 아이들. 그 중 한 아이가 목이 말랐는지 정수기 쪽으로 다가가 물을 따라 마시려 했다. 그때 옆에 있던 친구가 뭐라고 말했고, 아이들은 잠시 멈칫했다. 그리고 그 친구는 가게 냉장고로 가 600원짜리 생수를 사서 마셨다. 가게를 배려한 그 작은 선택이 고마웠다. 하지만 그런 경우는 드물었다.
'에어컨만이라도 잘 좀 껐더라면...'
'다음 달에 초과 되면 요금 폭탄 맞는다고 하는데...'
막막한 생각이 스쳤다. 아이스크림 팔아 몇백 원 남기는 수익으로는 감당하기 어려운 일이다. 나는 주변 가게들을 살펴보기 시작했다. 동네 문구점, 마트들 역시 사정은 크게 다르지 않았다. 시원한 에어컨 대신 선풍기 바람에 의지해 무더위를 견디고 있었다.
며칠 밤 꼬박 새며 고민한 결론은
나는 과연 어떤 선택을 해야 할까? 며칠 밤을 꼬박 고민했다. 아이들을 위한 시원한 공간을 마련한 선의가 나에게는 점점 더 큰 경영 부담으로 다가왔다. 에어컨을 계속 쓰려면 전기 용량을 늘려야 했고, 그 증설에는 전기 배선 교체부터, 차단기와 전력 계량기 교체, 경우에 따라서는 변압기 증설까지 필요한 큰 공사를 해야 한다. 공사 규모에 따라 비용이 수백만 원에 이를 수 있어 소상공인에게는 감당하기 힘든 수준이었다.
아이들의 웃음을 지켜주고 싶은 마음은 여전하다. 하지만 전기 증설은 감당할 수 없었고, 이대로 계속 에어컨을 사용하면 다음 달 요금 폭탄이 몰아칠 것이 두려웠다. 결국 내가 내린 결정은 에어컨 플러그를 뽑는 것이었다. 전기요금 고지서를 바라보며 깨달았다. 나 혼자 힘으로는 이 선의를 지키기 어렵다는 사실을. 작은 가게의 선의를 지켜줄 제도적 배려가 절실하다.
소상공인 부담 경감 크레딧 지원 카드라는 제도가 있다. 한시적으로 시행되며 연 1회 50만원 상당의 크레딧이 지급된다. 이 크레딧 카드를 이용해 전기 요금이나 4대 보험료 같은 필수 경비를 납부할 수 있다는 안내를 보고, 아이스크림 가게 전기 요금 부담을 조금이라도 덜어보자는 마음으로 신청했다.
그러나 2025년 이후 개업, 간이과세자라는 이유로 증빙 서류를 추가 제출해야 했다. 서류를 냈지만 지급은 아직 이루어지지 않았고 검증 중인 상태로 오래 멈춰 있다. 무엇이 잘못된 건지 알 수 없는 답답함만 점점 쌓여간다.
가끔은 이런 생각이 든다. 지원 제도도, 나의 선의도, 손님들의 배려도… 이 모든 답답함이 아이스크림처럼 한입 베어 무는 순간 확 풀려버리는 날이 올까. 아니면 그건 그냥 내가 꿈꾸는 세계일 뿐일까.
