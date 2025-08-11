임진왜란기 한산도 통제영의 역사

큰사진보기 ▲한산도 제승당임진왜란 당시 작전본부 운주당 터에 1738년 조경이 세운 제승당이다. ⓒ 여해연구소 관련사진보기

흉도(胸島) ▶칠천량(漆川梁) ▶유자도(柚子島) ▶세포(細浦, 거제 성포) ▶ 오양역(烏壤驛) ▶ 역포(亦浦) ▶ 망하응포(望何應浦) ▶ 불을도(弗乙島) ▶걸망포(巨乙望浦) ▶ 세포(細浦, 한산도끝 비산도 손깨) ▶한산도 두을포

전국에 있는 이순신의 유적지 중에서 경남 통영의 한산도(閑山島)는 명칭의 의미부터 남다르다. 산이 병풍처럼 둘러쳐진 섬이라는 뜻인데, 실제 섬의 형태를 보면 문어포항부터 하포마을, 야소, 진두항, 소고포, 관암항까지 산세가 병풍처럼 둘러 쳐져 있다. 본래 한산도의 한(閑)자는 "한가롭다"는 의미보다는 "막다(捍)", "가리다(遮)"의 의미(『설문해자』)가 한산섬의 지형과 더 잘 맞는다.임진왜란 당시 한산도는 해영(海營)으로서 하나의 산이 바다 굽이를 포위하여 안에서는 배를 감출만하고 밖에서는 안을 들여다볼 수 없는 천혜의 요새로 알려졌다. 이곳은 호남으로 가는 일본함선의 경로이므로, 이순신은 이를 미리 차단하기 위해 여수 본진이 좌측에 치우쳐있다는 이유를 들어 조정에 인가를 받아 견내량 해협의 봉쇄작전을 세우고 마침내 1593년 7월 15일 한산도로 진영을 옮겼다. 『선조실록』(1593, 7, 15)을 보면, 그때 경상우수사 원균이 조정에 올린 치계에, "이순신과 약속하여 한산도에 진을 쳤다"는 내용이 보인다.그렇다면 이순신이 삼도(三道, 경상·전라·충청)의 수군을 모아 해상에서 훈련한 장소는 당연히 한산도 앞바다로 봐야한다. 계사년 7월 14일 진영을 한산도 두을포(豆乙浦, 의항)로 옮기는데, 그렇게 되기까지 조선 수군의 진영을 10번 옮기고 그후 정유년까지는 진영을 옮기지 않는다.그 당시 조선을 군사지원을 하기 위해 한산도에 방문한 총병관 장홍유(張鴻儒)가 한산도에 올라가 보고 "진정한 진처(陣處)"라고 말하였다.(1594, 7,17) 한산도는 연안 곳곳에 배를 숨기기 좋고 밖에서 쉽게 노출되지 않는 지형의 이점이 있기 때문에 전쟁하기에 유리한 전략적인 요충지로 여긴 것이다.이순신은 한산도로 진영을 옮긴 이후 3년 7개월 동안 삼도수군통제사로서 해상작전을 지휘하였다. 그 작전의 궁극적인 목표는 바로 '부산에서 철수한 것처럼 위장하고 있는 왜적들이 바다로 식량 운송 후 다시 전쟁하려는 것에 대한 방어 작전이었다.'(「전라좌수사 겸 삼도수군통제사를 명하는 교서」) 한산도로 진영을 옮긴 것은 결국 부산에 주둔한 일본군을 견제하고 방어하기 위한 전략이었다.이순신의 『난중일기』를 보면, 한산도로 진영을 옮긴 이후 이순신의 활동한 배경이 한산도라고 할 만한 이야기들이 자주 보인다. 즉, 삼군의 관원들을 소집하여 회의하고, 아산에서 지인들이 찾아오고, 전라 진영의 탐후선이 들어오고, 여수 본영의 탐후선이 들어와서 모친의 안부를 전한 내용 등이 있다. 특히 삼도수군통제사직은 계사년 9월 12일에 발령이 내려졌지만, 전시상황에서 실질적인 업무수행은 동년 8월 15일부터 이루어졌음이 확인된다. 이 날에 삼도의 네 수사(이순신·이억기·원균·정걸)가 진영을 연합하여 한산도에 모인 자리에서 이순신이 실제 총괄하였다.(『신완역 난중일기 교주본』(노승석 역)그 후부터 한산도의 진영은 삼도수군통제사가 주둔한 통제영으로서 정착하였다. 초기의 병영체재가 영(營)의 규모를 제대로 갖추지 못한 것이 사실이지만, 그러한 이유로 통제사가 주둔한 작전본부를 통제영이 아니라고는 말할 수 없는 것이다. 이순신은 통제사로서 한산도에 주둔하면서 삼도수군을 지휘하고 견내량과 한산도 바다를 봉쇄하여 일본군을 무력화시킴으로써 남해 해상의 제해권을 장악하였다. 임진왜란기의 많은 역사사료에 의하면, 한산도는 그 당시 대장의 작전본부로 운영되었으므로 한산도는 삼도수군통제영이 최초로 설치된 곳으로 확인된다.이순신과 선조 임금은 한산도를 해영(海營)으로 기록하고 선조가 내린 선유호궤교서(宣諭犒饋敎書)의 제목에 '경상도한산도겸삼도통제사(慶尙道閑山島兼三道統制使)'라는 직함이 존재한다. 삼도통제사 직급위에 한산도가 기록되어 있어 삼도통제사가 한산도 소속임을 분명히 알 수 있다. 『이충무공전서』에 "한산도의 최초 통제영과 이순신 삼도수군통제사" 관련 기록이 다수 존재하고, 박홍미의 ｢두룡포기사비｣에 최초의 통제영이 한산도에 있었다고 기록되었으며, 송시열의 ｢통제영충렬사기｣에는 선조가 한산도에 통제영을 창설했다는 내용이 있다.이분(李芬)의 『행록(行錄)』에 보면, 이순신은 한산도에서 둔전과 어로 등의 자급책으로 군량을 비축하고, 근신한 생활과 불철주야 작전을 강구하며 수양자의 생활을 하였다. 내륙에서 군수품 수송이 어려움을 들어 체찰사에게 한산도의 해포 사용을 승낙받았고, 그 결과 몇만 석의 식량을 비축하고 한산도에 촌락을 형성하여 큰 진영을 이뤘다. 이는 창조적인 노력과 헌신으로 한산도를 거대한 해상진영으로 발전시킨 위대한 치적으로 평가된다.역사란 사실적인 기록을 근거하여 의미를 유추하고 증명해야 한다. 충무공 이순신장군이 한산도에서 활동한 내용과 치적은 난중일기를 비롯한 임진왜란 사료에서 다수 확인된다. 이식(李植)이 지은 이순신의 ｢시장(諡狀)｣과 김육(金堉)이 지은 이순신의 ｢신도비｣ 등에서 보이는 통제영 창설에 관한 "통영지설시차(統營之設始此)" 구절은 홍기문, 이은상, 한국고전번역원 학자들이 모두 한산도의 통제영 창설 의의로 설명하였다. 이순신이 한산도에서 지은 「한산도야음(閑山島夜吟)」과 「한산도가(閑山島歌)」는 국가로부터 지원없는 해상불모지에서 이순신이 전쟁대비를 위해 불철주야 노력한 위대성이 담겨 있기 때문에 세간에 오랫동안 널리 회자되고 있다.참고문헌<임진왜란기 통제영에 관한 연구>(kci 태동고전연구, 52집)