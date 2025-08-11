울산 남구 옥동 군부대 이전 본격화... 문화시설 등 개발 추진

AD

울산광역시 남구 옥동은 학교와 학원들이 대거 몰려 있어 '울산의 대치동'으로 불리며 한때 학부모들이 선호하는 거주지역이기도 했다.하지만 이곳 옥동에는 수십 년간 다소 의아한 현실이 존재해 왔다. 옥동의 중심부, 도심 한가운데에 '울산을 방어하는' 10만5000㎡(약 3만1000평) 규모의 군부대가 자리잡고 있었기 때문이다.도시 이미지나 지역개발과 맞지 않는 군부대의 이전을 요구해온 주민들의 목소리가 드디어 관철됐다. 군부대 이전이 본격화되면서 해당 부지에는 문화시설 등을이 들어설 전망이다.국방부는 지난 5월 울산시가 신청한 제53보병사단 127여단본부 협의이전 사업에 대해 중앙토지수용위원회 등 관계기관 협의를 완료하고, 군사·국방시설사업법 제4조에 따라 사업계획을 승인해 8월 11일 관보에 고시했다.이번 고시에 따라 남구 옥동의 군부대는 울주군 청량읍 일원으로 옮기고, 이전 부지는 울산시가 개발하는 '기부대 양여사업' 방식으로 추진된다. 이는 울산시가 군사시설을 조성해 군에 기부하고, 국방부는 기존 옥동 부지의 소유권을 울산시에 양도하는 구조다.국방부는 국방 계획에 따라 군 시설의 현대화를 추진하고, 울산시는 옥동 지역 개발을 병행하게 된다.울산시는 이번 사업계획 승인을 시작으로 청량읍 군부대 이전 부지에 편입 예정된 토지와 물건 등에 대한 보상 절차에 들어간다. 내년 상반기 중 공사에 착수하며, 오는 2028년 말까지 청량읍 부지 내 군 시설 공사를 완료하고, 2029년에 옥동 군부대를 이전한 뒤 같은 해 옥동 부지 개발사업을 본격적으로 추진하게 된다.울산시 관계자는 "제53보병사단 127여단본부 협의이전사업을 예정된 일정에 맞춰 신속하게 추진할 계획"이라며 "남구 옥동 부대 이전 후 확보된 부지를 활용한 도시개발로 지역 단절 해소 및 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.