캐나다서 만난 한국식 피자, 이걸 다시 먹게 되다니

"내일 점심에 맞춰서 맛있는 거 사 드릴게요."

큰사진보기 ▲감자 피자와 고구마 피자가 나란히 놓인 식탁, 캐나다에서는 보기 힘든 한국식 피자의 조합 ⓒ 김종섭 관련사진보기

아내가 몸이 좋지 않다는 소식을 들은 아들 부부가 지난주 저녁에 전화를 해왔다.짧은 한마디였지만, 그 마음이 고맙고 든든했다.지난 휴일 점심 무렵, 아들 부부가 집에 들어섰다. "뭘 드실래요?" 아들이 아내에게 묻자, 아내는 잠시 생각하더니 "피자가 어떨까?"라고 말했다. 그 대답을 듣는 순간, 평소에 속으로 피자를 먹고 싶어 했던 건 아닌가 하는 생각에 괜스레 미안해졌다.아니면 점심 메뉴로 배달 받기 좋은 음식으로 피자가 먼저 떠오른 속 뜻이 있었는지도 모른다.생각해보니 피자를 먹은 건 참 오랜만이었다. 2년 전 겨울, 이탈리아 나폴리에서 먹었던 화덕 피자가 마지막이었다. 그곳은 피자의 본고장이라 불린다. 얇은 빵 위에 토마토, 치즈, 그리고 향긋한 허브만 올렸는데도 맛이 깊었다. 그날 화덕에서 갓 꺼낸 피자를 한입 베어 물었을 때 퍼지던 향과 온기는 아직도 기억 속에 남아 있다.캐나다에 돌아와서도 피자를 먹을 기회는 있었지만, 주로 동네 가게 메뉴는 페퍼로니, 치즈, 하와이안, 수퍼 디럭스 정도였다. 맛이 단순하고, 한국에서 먹던 피자와는 조금 다른 느낌이었다. 그래서인지 피자는 차츰 내 식탁에서 사라진 음식이 됐다.그런데 오늘 아들 부부가 주문한 곳은 한인이 운영하는 피자가게였다. 메뉴판에는 '감자 피자'와 '홀리 허니 고구마 피자'가 적혀 있었다. 이름만 들어도 한국 냄새가 물씬 났다. 캐나다에서 이런 메뉴를 다시 먹게 될 줄은 몰랐다.잠시 후, 배달이 도착했다. 상자를 열자 치즈 향이 퍼지며, 잘게 썬 감자가 올려진 피자와 달콤한 고구마 무스가 얹힌 피자가 식탁 위에 놓였다. 한 입 먹는 순간, 한국에서 먹던 피자의 맛이 되살아났다. 감자와 고구마를 얹은 피자는 캐나다 현지 피자 가게에서는 거의 보기 힘든 조합이다. 이건 분명 한국인의 입맛과 정서가 만든 피자였다.문득, 오늘 메뉴를 고르기 전 나는 짜장면과 탕수육을 떠올렸다. 한국에서 '배달'이라 하면 중화요리가 가장 먼저 생각나는 건 오래된 습관 같다. 사실 한국은 배달 문화가 오래전부터 발달해 있었고, 피자도 치킨도 집에서 손쉽게 즐길 수 있었다. 만약 지금 이곳이 캐나다가 아닌 한국의 상황이면 어땠을까 순간 생각해 보았다. 배달보다는 가까운 집 근처 식당으로 발걸음을 옮겨 식당을 마주보면서 메뉴를 선택했을지도 모른다.캐나다에서 배달이 본격적으로 생활 속에 자리 잡은 건 코로나19 팬데믹 이후로 보인다. 비대면 방침이 강화되며 홀 식사가 막히고 포장 주문이 급격히 늘었다. 그 전에는 대부분 직접 주문해 들고 오는 방식이 일반적이었다.이전에는 극히 일부 음식 정도만 배달을 하는 편이었는데, 아마도 피자도 그중 하나의 배달 음식이었을 것이다. 그렇다고 배달이 집 밥의 자리를 대신할 수는 없다. 부엌에서 나는 냄새가 거실로 퍼지고, 김이 모락모락 나는 밥상 앞에 가족이 둘러앉는 그 순간의 정취는 배달 음식이 채워줄 수 없을 것이다. 오늘 피자는 아내의 병문안을 겸한 한 끼였지만, 마음 한편에는 뭔가 빠진 듯한 허전함이 남았다.그래도 아들 부부와 함께 앉아 피자를 나누며 웃던 그 시간은 오래 남을 것 같다. 한 조각씩 덜어 먹으며 이어가던 이야기들이, 치즈처럼 길게 늘어나 마음을 감싸주었다. 그리고 문득 생각했다.배달이라는 건 단순히 음식을 가져다주는 일이 아니라, 그날의 온기를 함께 전해주는 일일지도 모른다.