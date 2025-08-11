"전수조사 제안... 우리가 먼저 제출" 국힘에, 누리꾼이 던진 질문

큰사진보기 ▲김은혜 "여야 의원 전수조사하자"김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 "차명 주식거래 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 사례가 빙산의 일각일 수 있다"며 "국정기획위원회 관계자 뿐만 아니라 여야 국회의원들까지 대상으로 전수조사를 하자"고 제안하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"미공개 정보를 활용한 불법 주식 거래, 차명 거래에 대한 국정기획위원회, 대통령실, 국회의원 전수 조사를 제안합니다. 국민의힘 의원들이 먼저 제출하겠으니 민주당과 이재명 정부의 공직자 모두 국민 앞에 나와 투명하게 조사받으십시오."

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

최근 차명 거래 의혹으로 민주당을 탈당한 이춘석 의원 사건이 논란인 가운데, 김은혜 국민의힘 의원이 국민의힘이 먼저 자료를 제출하겠다고 말했습니다.김 의원은 10일 자신의 페이스북에 '국장에서 돈 버는 방법을 찾았다'는 제목으로 "이재명 정부에 고맙다는 말을 전한다"며 "개미들은 죽었다 깨어나도 알 수 없었던 '국장에서 돈 버는 방법' 풀리지 않던 수수께끼의 정답을 찾아주었다"는 글을 올렸습니다.이어 "이재명 대통령 후보 시절 비서실장이었던 이춘석 의원이 보여줬다"면서 "국가 정책을 만드는 장본인이 '셀프 호재'를 만들고 수혜주를 신용대출까지 땡겨 차명으로 매수해 지대를 추구한 의혹의 권력형 비즈니스 모델"이라고 주장했습니다.김 의원은 "민주당은 도마뱀도 울고 갈 속도로 손절했지만, 국민들은 국정기획위 등 정부 여당 관계자들 역시 비슷한 부정을 저질렀지 않았겠냐는 의심을 하고 있다"며 "미공개 정보를 활용한 불법 주식 거래, 차명 거래에 대한 국정기획위원회, 대통령실, 국회의원 전수 조사를 제안한다"고 밝혔습니다.또한 "국민의힘 의원들이 먼저 제출하겠으니 민주당과 이재명 정부의 공직자 모두 국민 앞에 나와 투명하게 조사받으라"며 "숨기는 자가 범인이라던 이재명 대통령의 말, 이재명 정부에 돌려드린다"고 강조했습니다.김 의원의 주식 차명 거래 의혹 전수조사 제안은 지난 8일 원내대책회의에서도 나온 말입니다. 이날 김 의원뿐만 아니라 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표도 "이춘석을 제외한 모든 민주당 국회의원과 국정기획위원회 관계자들이 결백하다면 우리가 제안한 특검 수사와 국정위·국회의원 차명재산 전수조사를 거부할 이유가 없다"고 주장했습니다.하지만 막상 기자가 '국민의힘 의원들이 자발적으로 먼저 (관련 자료를) 제출하겠다는 것인가'라는 질문을 하자, 송 비대위원장은 "그 부분에 대해선 다시 상의해 보겠다"며 유보적인 자세를 보였습니다전날인 7일, 국민의힘은 긴급 의원총회를 열고 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹과 관련해 국정기획위 소속 위원과 전문·실무 위원, 전 국회의원을 대상으로 하는 차명 재산 관련 위법 행위를 조사하는 특검법안을 당론으로 채택했습니다. 특검은 총 205명 규모로 수사 기간은 최장 170일로 정했습니다. 다만, 특검 추천권에서 민주당을 배제한다는 조항이 포함되어 있습니다.국회의원들의 주식 차명 거래 전수 조사, 가능할까요? 성치훈 더불어민주당 정책위부의장은 "전수조사, (국민의힘이) 자신 있으면 들어오라"고 말했습니다.성 부의장은 지난 9일 MBC 라디오 <김치형의 뉴스하이킥>에 출연해서 "혹시 본인의 계좌만 내놓고 이거 전수 조사 우리 자발적으로 제출하겠다 이렇게 얘기하는 건 아니겠죠?"라며 "최대한 많은 사람들의 계좌를 다 공개해야 된다. 그런 만큼 할 자신 있으면 나와 보라. 저는 안 할 거라고 본다"고 주장했습니다.그 이유에 대해 "과거 조국 전 장관 사태 때 전수조사 하자고 했다. (그런데) 입시에 대한 표창장이라든지 국회의원 자녀들 입시, 다 들여보자고 했던 사람들이 다 수그러들었다. 전수 조사 안 했다"고 설명했습니다.이날 패널로 출연한 정광재 국민의힘 대변인은 "우리당이 얘기하고 있는 것은 국회의원들도 그렇지만 국정위원회 거기에 있던 분들에 대해서는 확실히 한 번 더 들여다볼 필요가 있다고 생각한다"며 "수사 의지가 없다면 민주당이 만능 치트키로 활용했던 게 특검 아니에요? 특검할 수도 있는 거죠"라고 말했습니다.이어 "우리가 정치적으로 분명히 주장할 수 있는 내용이라고 생각한다"면서도 "전수 조사, 차명 계좌에 대해서 전수 조사를 현실적으로 하기 어렵겠죠. 누가 차명 계좌 있다고 얘기하겠습니까?"라고 덧붙였습니다.그러자 성 부의장이 "전수 조사 하자는 얘기는 국민의힘에서 한 것"이라고 지적했고, 정 대변인은 "확인한 다음에 말씀드리겠다"며 한 발 물러섰습니다.성 부의장은 "국민의힘이 우린 다 까겠다. 우린 이거 다 깔 테니까 (전수 조사) 하자라는 정도의 결의와 결기가 있으면 하자는 얘기할 수 있다. 그런데 지금 쏙 들어간 게 본인들이 생각해도 이거 어떻게 해야 되지, 가족들을 다 까야 되나? 누구까지 까야 되지, 사위까지 까야 되나? 이런 식으로 생각해 보니까 불가능하다는 거 아니까 지금 말이 바뀐 것"이라고 지적했습니다.누리꾼들은 "차명인데 어찌 전수 조사?", "진짜 자료 제출 할 수 있느냐?", "현실적으로 못할 것 알면서 전수 조사 하자고 했느냐", "서로 공개하자는 데 안 될 것 있을까. 숨김없이 국회의원들 모두 공개합시다"라는 반응을 보였습니다.