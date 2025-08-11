메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
경상국립대-국립부경대-UNIST, 동남권 창업거점대학 협약 체결

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

부산경남

한줄뉴스

25.08.11 08:45최종 업데이트 25.08.11 08:45

경상국립대-국립부경대-UNIST, 동남권 창업거점대학 협약 체결

원고료로 응원하기
경상국립대학교·국립부경대학교·UNIST, 동남권 창업거점대학 업무협약 체결
경상국립대학교·국립부경대학교·UNIST, 동남권 창업거점대학 업무협약 체결 ⓒ 경상국립대

경상국립대학교 산학협력단-창업지원단(단장 최병근)은 7일 부산 라발스호텔에서 국립부경대학교 산학협력단(단장 진영읍), UNIST 산학협력단(단장 김영식)과 동남권 창업지원 협업 활성화 및 기업가정신 교육 다양화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

경상국립대는 "이번 협약은 동남권 창업 프로그램과 지원 역량을 결집하고, 지속가능한 창업 생태계를 조성하기 위한 전략적 협력의 일환으로 추진됐다"라며 "부산·울산·경남을 대표하는 3개 대학이 보유한 창업 인프라, 프로그램 및 콘텐츠를 연계·공유하며, 지역 창업 활성화를 위한 긴밀한 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다"라고 밝혔다.

협약과 함께 열린 '동남권 창업거점대학 협력 네트워크 세미나'에서는 3개 대학의 창업지원사업 운영 현황과 교원 창업 사례가 공유됐다. 특히 실질적인 창업 성과를 기반으로 한 우수 사례 공유를 통해 향후 협력 방향과 사업 구체화 방안에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다.

AD
최병근 산학협력단장은 "각 대학의 창업 자원을 기반으로 동남권 창업 생태계가 선순환 구조로 발전할 것으로 기대한다."라며 "지역을 넘어 초광역형 창업 네트워크 형성에 기여하겠다"라고 말했다.

경상국립대학교, 국립부경대학교, UNIST는 앞으로도 지속적인 연계와 실질적 협력을 통해 동남권을 넘어 전국적인 창업 선도 모델로 자리매김해 나갈 계획이다.

#대학

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사[경남] 조국혁신당 '청년 정책' 발표에 '공공기관 인사검증 강화'

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초