"문 앞 1미터가 블랙홀"... 사라진 내 택배는 어디에?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한인타운 리드컴의 한 아파트 현관에 부착된 택배 도난 주의 안내문. ⓒ 김휘 관련사진보기

큰사진보기 ▲'택배 보안(Parcel Security)'에 관한 중요 공지문 ⓒ 김휘 관련사진보기

AD

"분명 '배달 완료'라고 앱에 떴는데, 문 앞에는 아무것도 없었습니다."호주 시드니 리드컴(Lidcombe)의 한 아파트에 사는 김민수(가명, 34)씨는 최근 황당한 일을 겪었다. 블랙프라이데이 세일 기간에 주문한 200달러 상당의 무선 이어폰이 감쪽같이 사라진 것이다. 배달 기사가 찍어 보낸 사진 속에는 분명 현관문 앞에 택배 상자가 놓여 있었지만, 그가 퇴근하고 확인했을 땐 이미 사라진 뒤였다.CCTV도 없는 복도식 아파트, '놔두고 갈까요?(Authority to Leave)' 옵션에 무심코 동의했던 것이 화근이었다. 배송 업체와 판매처에 문의했지만 "배달 완료 증거 사진이 있어 책임지기 어렵다"는 답변만 돌아왔다. 결국 김씨는 상품도, 돈도 돌려받지 못했다. 그에게 현관문 앞 1미터는 택배를 삼키는 '블랙홀'이었다.김 씨의 사례는 결코 특별한 일이 아니다. 비대면 배송이 일상화된 호주에서 문 앞에 놓인 택배를 훔쳐가는 일명 '포치 파이러트(Porch Pirate, 현관문 해적)'가 심각한 사회 문제로 떠오르고 있다.호주의 보험 비교 사이트 파인더(Finder)가 2024년에 발표한 통계에 따르면, 지난 1년 동안 호주인 5명 중 1명(약 21%)이 택배 도난을 경험했다. 이를 금액으로 환산하면 연간 약 18억 호주달러(약 1조 6천억 원)에 달하는 막대한 규모다.특히 인구 밀도가 높은 뉴사우스웨일스(NSW) 주는 가장 높은 도난율을 보이고 있다. NSW 경찰청은 크리스마스 등 연말연시가 다가오면 "택배 도난에 각별히 주의하라"는 경고를 매년 반복하지만, 범죄는 줄어들 기미를 보이지 않는다. 범인들은 주로 대낮에 아파트 단지나 주택가를 돌며, 마치 자기 물건인 양 태연하게 상자를 집어 들고 사라져 CCTV가 있어도 추적이 쉽지 않다.한인 커뮤니티 역시 안전지대가 아니다. 교민 온라인 커뮤니티에는 "CCTV에 찍힌 범인을 경찰에 신고했지만, 소액이라 그런지 수사에 진척이 없다", "아파트 공동 현관 보안이 뚫려 여러 집 택배가 한꺼번에 사라졌다"는 등의 경험담이 꾸준히 올라오고 있다. 피해를 봐도 언어 문제와 복잡한 절차 때문에 신고를 포기하는 경우도 부지기수다.택배 도난이 이처럼 만연하게 된 배경에는 '편리함'을 우선시하는 호주의 배송 문화가 자리 잡고 있다.첫째,이 범죄의 빌미를 제공한다. 수취인 부재 시 문 앞에 물건을 두고 가는 이 방식은 편리하지만, 도난에 무방비로 노출되는 치명적인 약점을 가진다. 대부분의 온라인 쇼핑몰에서 기본값으로 설정되어 있어, 소비자가 주의를 기울이지 않으면 자신도 모르게 '도난 위험'에 동의하게 되는 셈이다.둘째,이다. 인터컴 시스템이 있더라도 배달 기사나 다른 방문객을 따라 쉽게 공동 현관으로 진입할 수 있다. 일단 안으로 들어온 범인에게 복도에 놓인 택배 상자들은 '주인 없는 물건'이나 마찬가지다.셋째,이다. 배송 업체는 '배달 완료' 사진을 근거로 책임을 회피하고, 판매처는 배송 과정의 문제라며 서로에게 책임을 떠넘기기 일쑤다. 경찰 역시 소액 절도 사건 하나하나에 행정력을 투입하기 어려워, 사실상 피해는 고스란히 소비자의 몫으로 남게 된다.'설마 내 일이겠어'라는 안일한 생각으로는 '포치 파이러트'의 표적이 되기 십상이다. 이제는 소비자가 더 적극적으로 자신의 재산을 지켜야 하는 시대가 되었다.: 온라인 주문 시 'Authority to Leave' 옵션을 해제하고, 반드시 '서명 후 수령(Signature on Delivery)'을 선택하는 것이 가장 안전하다.: 호주 우체국(Australia Post)이 운영하는 **'파슬 라커(Parcel Locker)'**나 아마존의 **'아마존 허브 라커(Amazon Hub Locker)'**는 24시간 안전하게 택배를 수령할 수 있는 훌륭한 무료 대안이다. 집 근처 편의점이나 지정 장소에서 수령하는 '클릭 앤 콜렉트(Click & Collect)' 서비스도 좋은 방법이다.: 상황이 여의치 않다면 택배를 회사 주소로 받거나, 주문 전 이웃에게 잠시 수령을 부탁하는 것도 고려해볼 만하다. 기술적으로는 '링(Ring)'과 같은 스마트 도어벨을 설치해 현관 앞을 실시간으로 감시하고 경고를 보내는 방법도 있다.택배 도난은 단순히 물건 하나를 잃어버리는 금전적 피해에서 그치지 않는다. 나의 가장 안전한 공간이어야 할 집 앞까지 범죄에 노출되었다는 불안감과 무력감을 남기는, 명백한 '정서적 범죄'다.편리함의 이면에 도사린 위험을 직시하고, 조금의 불편함을 감수하더라도 안전한 선택지를 찾는 소비자의 노력이 필요하다. 동시에 배송 업체와 판매처, 그리고 지역 커뮤니티가 함께 책임감을 느끼고 시스템을 보완해 나갈 때, 비로소 내 집 앞 '블랙홀'은 사라질 것이다.