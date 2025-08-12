콘크리트 박스로 만든 '엄숙하고 아름다운 공간'

일본의 고베 오사카 교토를 3박 4일간(6월 22일~25일) 여행했다. 이번 여행의 주제는 간사이 지방 건축 기행이다. 일본 현대건축의 대가로 불리는 안도 다다오의 건축과 오사카성, 교토 후시미 이나리 신사, 우지 뵤도인와 가미신사의 전통 건축을 살펴보았다. 그 내용을 5회에 걸쳐 연재하려고 한다.

큰사진보기 ▲안도 다다오가 설계한 아와지시마 유메부타이 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고베항과 메리켄 파크: 현대건축을 볼 수 있다. ⓒ 이상기 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲세토내해를 가로지르는 아카시 대교 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲8층 해상 전망대에서 바라본 아카시 대교 하부구조 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲쑨원기념관: 이정각(移情閣) ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲괴 호수로 이루어진 아카시 해협 공원 안에 유메부타이가 위치한다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲100개의 화단으로 이루어진 백단원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲안도 다다오가 설계한 빛의 교회 ⓒ 이상기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓰는데 이규원이 번역한 <안도 다다오. 한줄기 희망의 빛으로 세상을 지어라>(안그라픽스 2018)가 많은 도움이 되었다.

일본 현대건축의 대가로 불리는 안도 다다오(安藤忠雄)의 건축을 살펴보았다. 아와지시마(淡路島)에 있는 유메부타이(夢舞臺)를 보고 혼푸쿠지(本福寺) 미즈미도(水御堂)를 찾았다. 안도 다다오는 서양의 건축자재인 콘크리트를 사용해 일본식 건축을 짓는 것으로 유명하다. 안도에게 "전통이란 꼴로 존재하는 것이 아니라, 꼴을 지탱하는 정신이다." 그 정신을 현대에 살리는 것이 진정한 전통 계승이라고 생각한다.전통 건축으로는 1931년 콘크리트로 복원한 오사카성을 살펴보았다. 그리고 교토 후시미(伏見)구에 있는 이나리(稻荷) 대사와 우지(宇治)의 뵤도인(平等院)과 가미 진자(上神社)를 살펴보았다. 후시미 이나리 신사는 곡물과 농경의 신을 모신 신사로, 1438년 산 정상에 있던 신사가 산기슭으로 옮겨지면서 현재의 모습으로 정착되었다.우지 뵤도인은 극락정토를 이승에서 구현한 사원으로 유명하다. 1053년 극락전으로 건립되었고, 일본 중세 헤이안(平安)시대 사원 건축을 대표한다. 가미 진자는 일본에서 가장 오래된 신사 건축으로 1060년경 건립된 것으로 추정된다. 우지 뵤도인과 가미진자는 유네스코 세계유산으로 등록되었다.건축 기행 중간에 고베항과 메리켄파크를 구경했다. 이틀 동안 한 번은 고베항의 모자이크 쇼핑몰에서, 한 번은 모토마치 인근 식당에서 저녁을 먹었다. 그리고 롯코산(六甲山) 기슭에 있는 아리마(有馬) 온천을 찾아 타이코노유(太閤の湯)에서 목욕을 하고 점심도 먹었다. 오사카에서는 도톤보리(道頓堀)를 찾아 저녁을 먹고, 운하를 따라 걸었다. 운하에서는 도톤보리 크루즈가 운행하는 것을 볼 수 있었다. 운하 북쪽 신사이바시(心齋橋)에서는 백화점엘 들르고, 아케이드를 걸으며 상가를 구경했다. 주변에 인파가 넘쳐난다.우지에서는 우지가와 옆 식당에서 점심을 먹고, 이 지역 명물인 차를 마셨다. 그리고 우지가와를 따라 산책을 했다. 강에는 탑섬(塔の島)과 귤섬(橘島)이 있고, 이들을 기센바시(喜撰橋), 아사기리바시(朝霧橋) 다치바나바시(橘橋)가 연결한다. 탑섬에는 13층 석탑이 세워져 있다.하천의 상류 쪽으로 1964년 완공된 아마가세(天ケ瀨) 다목적 댐이 있다. 아마가세 댐 바로 밑에는 학고바시(白虹橋)가 있고, 그 옆에 '시인 윤동주 기억과 화해의 비'가 2017년 세워졌다고 한다. 이곳은 윤동주가 교토에서의 유학생활을 그만두고 떠나기 전 마지막 방문한 장소다. 하류 쪽으로는 우지교가 있으며, 다리 북쪽으로 가면 교토가 나오고, 남쪽으로 가면 나라가 나온다.효고현의 아카시(明石)는 고베에서 세토내해 아와지시마로 넘어가는 아카시 대교로 유명하다. 1988년 5월 착공해 1998년 4월 개통된 현수교로 길이가 3,911m나 된다. 해협에 높이가 297m나 되는 두 개의 주탑을 세우고, 양쪽으로 줄을 연결해 철제 다리를 지탱한다. 개통 당시에는 길이가 3900m였는데, 1995년 한신 대지진 때 지반의 어긋남으로 인해 길이가 1m 늘어났다고 한다. 이 다리를 보려면 다리 밑에 있는 다리 과학관에 주차한 후 엘리베이터를 타고 마이코(舞子) 전망대로 올라가야 한다.엘리베이터를 타기 전 다리 아래로 가서 현수교의 아랫부분을 살펴본다. 다리는 두 개의 철탑에 의해 세 부분으로 나누어진다. 두 개의 철탑 사이 중간 부분의 길이가 1,911m고, 양쪽의 길이가 각각 960m다. 아카시 대교는 주탑 사이 길이가 세계에서 가장 긴 현수교라고 한다. 2013년에 완공된 우리나라 이순신대교는 주탑 사이 길이가 1545m로 세계에서 다섯 번째 긴 것으로 알려져 있다. 아카시 대교의 다리 폭은 35.5m로, 편도 3차선 왕복 6차선이다. 수면에서 다리까지의 높이는 65m로, 초대형 크루즈선을 제외하고는 모든 배가 통행할 수 있다.우리는 엘리베이터를 타고 8층의 해상 전망대로 올라간다. 이곳은 다리 아래 46m의 높이에 150m 정도의 산책로를 만들어 놓았다. 바닥이 유리로 되어 있어 세토내해는 물론이고 다리 아랫부분을 살펴볼 수 있다. 이곳에는 레스토랑과 카페가 있어 간단한 식사도 하고 차도 마실 수 있다. 전망대 아래 육지에는 마이코 공원이 조성되어 있다. 조금 멀리 눈을 돌리면 세토내해 건너편 아와지시마가 건너다보인다. 왼쪽으로 멀리 고베 항구가 있고, 오른쪽으로는 아카시 시내가 가까이 있다.전망대를 내려와서는 마이코 공원을 한 바퀴 돈다. 마이코 공원은 남쪽 해안을 따라 두 채의 건물이 있고, 중앙 소나무 언덕을 따라 산책로가 조성되어 있다. 이 중 이정각(移情閣)으로 불리는 건물이 1984년부터 중산(中山) 쑨원(孫文)기념관으로 사용되고 있다. 이 건물은 고베에서 성공한 중국인 실업가 오금당(吳錦堂)의 별장이었다.쑨원은 1905년 도쿄에 유학한 적이 있고, 1911년 신해혁명에 성공해 1912년 1월 중화민국 초대 총통이 되었다. 그러나 3월 총통 자리를 위안스카이(袁世凱)에게 넘겨주고 혁명을 시도했으나 실패, 일본으로 망명한다. 그리고 1913년 3월 이 별장을 방문한다. 당시 별장은 바닷가 소나무 사이에 있어 송해(松海) 별장이라 불렸다.또 하나의 건물은 무토 산지(武藤山治)의 저택으로 불리는 2층 양옥집이다. 1907년 종연방직(鐘淵紡織) 주식회사를 크게 일으킨 무토의 저택으로 건설되었다. 무토가 죽은 후 사원들의 해변 휴양시설로 활용되었다. 그러나 아카시 대교가 건설되고 국도 2호선이 확장되면서 1995년 일본식 건물은 헐어내고, 서양식 건물만 현재의 위치로 이전 복원하게 되었다.건물 1층에 응접실과 식당이 있고, 2층에 귀빈실과 서재가 있다. 서재에는 일본어와 영어로 된 서적이 1750권 정도 비치되어 있다. 그리고 회화 불상 도자기 등 예술품이 전시되어 있다. 그것은 무토가 실업가, 정치가, 저널리스트, 예술 애호가 등 다양한 분야에서 활동했기 때문이다.아카시 대교를 보고 나서 이 다리를 건너 아와지시마로 간다. 그것은 아카시 해협공원에 있는 유메부타이와 빛의 교회를 보기 위해서다. 중간에 아와지시마 공원 오아시스관에서 점심을 먹는다. 그리고 아카시 해협 공원의 유메부타이를 찾아간다.유메부타이는 원래 암반과 토사로 이루어진 160m 높이의 야산이었다. 그런데 오사카만에 간사이 국제공항을 건설하면서 매립토가 필요했고, 이곳에서 흙과 돌을 조달했던 것이다. 그 때문에 암반이 그대로 드러난 환경파괴의 대명사가 되었다. 유메부타이는 인간이 망가뜨린 대지를 재생시키는 사업으로 시작되었다. 이 사업의 진행을 맡은 건축가가 안도 다다오다.1995년 고베 대지진으로 사업에 대한 논란이 있었으나, 2년 후 지진 부흥사업에 포함되어 다시 시작할 수 있었다. 사업은 건물을 짓기에 앞서 자연을 재생시키는 작업에서 출발했다. 28ha의 면적에 먼저 50만 그루의 묘목을 심었다. 묘목이 자라 푸른색을 띠자, 이곳에 회유식(回遊式) 정원과 콘크리트 건물이 어우러진 해안공원을 만들게 되었다.그러므로 숲으로 이루어진 정원과 건물이 어우러진 일종의 테마 파크가 되었다. 그런 의미에서 유메부타이를 포함한 아카시 해협 공원은 재생과 재개발 더 나가서 창조를 보여주는 사례가 되었다.유메부타이는 국제회의장, 호텔 겸 리조트인 그랜드 닛코 아와지, 레스토랑과 상점으로 이루어진 회랑과 가리비 호수, 유리 온실로 이루어진 그린관, 백 개의 화단과 계단으로 이루어진 백단원(百段苑), 2000석이나 되는 야외극장으로 이루어져 있다. 그리고 산쪽으로 정원과 전망대가 마련되어 있다.유메이부타이를 방문하면 먼저 가리비 호수를 지나 바다 회랑과 산 회랑을 본 다음 계단을 통해 백단원으로 올라간다. 계단 옆으로 구획이 되어 있고, 그곳에 각기 다른 꽃들이 심어져 꽃을 피우고 있다. 백단원에서는 앞에 펼쳐진 세토내해를 내려다볼 수 있다. 이곳에서는 전망탑 엘리베이터를 통해 회랑으로 내려갈 수도 있다.다음으로 찾아간 곳은 그랜드 닛코 호텔에 있는 빛의 교회다. 이 교회는 어둠 속에 빛을 추구하는 안도의 건축 철학을 잘 보여주기 때문이다. 그러나 이 교회는 엄밀하게 말해서 종교적인 공간으로서의 교회이기보다는 호텔에 딸린 결혼식장이다.높이가 6m쯤 되는 직육면체 공간 천정에 십자가 형태로 벽을 뚫어 빛이 들어오게 만들었다. 실내에 들어오는 빛을 의도적으로 억제해, 어둠 속에서 빛이 부각되도록 했다. 그 빛이 정면 벽에 비쳐 십자가를 이루고, 그 앞에 얕은 단을 만들어 설교대와 탁자를 설치했다. 냉난방도 되지 않고 벽과 천정이 단순하게 노출되는 콘크리트 건축으로, 안도 특유의 저비용 예식장을 만들었다.그리고 파란색 바닥장식재를 깐 가운데 통로 양쪽으로 긴 의자를 배치했다. 하객들은 의자에 앉아 결혼을 축하할 수도 있고 기도를 할 수도 있다. 그것은 안도가 유럽의 수도원과 성당을 여행하면서 간소한 예배당에서 신앙생활을 하는 수도사들의 모습에서 감명을 받았기 때문이다. "인간의 정신에 호소하는 저 엄숙하고 아름다운 공간을 콘크리트 박스로 만들 수는 없을까? 그런 생각에서 태어난 것이 빛의 교회였다." 안도의 건축은 기능성에서 출발하지만 정신성을 지향한다.