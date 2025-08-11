'손가락 총'에 죽어간 지역민들이 남긴 말 "나서지 마라"

큰사진보기 ▲여순사건 지역전문가 양성과정 유적지 답사 사진여수시 만성리 용골 위령비와 암매장지가 있는 현장 사진 ⓒ 김경희 관련사진보기

"당신은 도전이나 해봤어요? 말은 쉽지! 과정이 개설되는 3개월 공부하고 또 잊고 살다 다시 3개월 공부해서 다 해설사 따면 모두 역사 관련 전문가가 되겠네요! 열심히 한다고 했지만 그렇게 쉽지는 않습니다!"

큰사진보기 ▲여수시 신월동 소재 여순사건 홍보관 전시 사진여수, 순천 진압 후 진압군이 가담자와 협의자 색출 과정 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲진압군의 만행에 대한 안내 표지판다친 소년을 도와줬다는 이유로 주민들을 모두 학살 하고 마을을 불태웠다. ⓒ 김경희 관련사진보기

3년 전 우연한 기회에 3개월 과정의 '여순사건 지역전문가 양성과정'을 알게 되어 강의를 들었다. 어릴 적에는 '여순반란'이라 불렸고 어느 순간 '여순사건'으로 불리고 있었다. 그 여파로 여수에서는 '나서지 마라' 이런 말을 한번쯤은 듣고 자랐을 것이다. 필자 역시 그런 말을 들었던 기억이 있다.도대체 77년 전 무슨 일이 있었기에 우리 지역에 사는 사람들은 나서면 안 되는 것이었을까? 그렇게 궁금증을 갖고 살아오다 접하게 된 '여순사건 지역전문가 양성과정'에서 조금은 궁금증을 해소할 수 있었다. '여순사건'으로 인해 최초의 계엄령이 선포되었고 악법 중 악법이라고 하는 '국가보안법'이 만들어졌다는 사실도 알게 되었다.'여순사건'은 1945년 8월 15일 해방 시점부터 맞닿아 있었다. 첫 강의가 시작되고 우리나라 근현대사 전반을 다루다 보니 내용이 많아 도통 머리가 아프고 어려웠다. 귀에 잘 들어오지도 않고 졸기도 했다. 그동안의 궁금증을 해소하기 위해서는 15강의 마지막 강의까지 일단 들어보기로 마음을 먹었다. 그렇게 필자의 첫 도전은 끝났다.그렇게 1년이 지났고 다음 해에 또 수강 신청을 했다. 한번 들어봤다고 귀에 뭔가 들리기 시작했고 조금씩 개념 정리도 되었다. 하지만 수십 년 전 굴곡 진 역사를 다 이해하기에는 부족했다. 2년차 도전에서도 '여순사건' 관련 유적지에 대한 설명과 지필 시험을 통과하지 못하고 '여순사건 해설사' 자격증은 따내지 못했다. 50명이 수강해서 10명 선발하니 정말 열심히 준비하지 않으면 선발되기 쉽지 않았다."2년 정도 공부했으면 합격해야 하는 거 아니야"라며 남편은 내게 핀잔을 줬다.이렇게 남편과의 대화는 마무리 되었다.'한 번 더 도전해 꼭 '여순사건 해설사' 자격증을 남편 면전에 들이밀고 말 것이다.' 이렇게 다짐 했었다.올해 다시 3개월 과정의 '여순사건 지역전문가 양성 과정' 강의가 개설되었다. 3번째 도전에 나섰다. 작년 12.3 계엄 영향인지 20대부터 70대까지 연령도 다양했다. 선착순 50명에 청강생까지 합쳐 70명 정도 지역 전문가 과정에 참여했는데 열기가 뜨거웠다. 강의에 들어오는 강사들도 집중력이 너무 좋다고 칭찬을 아끼지 않았다.3년 연속 강의를 듣다 보니 이제야 귀에 쏙쏙 박히며 개념 정리가 되었다. 그러면서 1948년 10월 19일 그날의 진실을 조금은 알게 되었다. 그리고 발표 시험과 지필 시험 출석 100%까지 모두 채우고 드디어 '여순사건 해설사' 자격증을 취득했다. 더불어 우리나라 근현대사를 조금 더 알아볼 수 있는 기회를 얻었다. 기분이 아주 좋았다.'여수·순천 10.19 사건'은 정부 수립 초기 단계에 여수에 주둔하던 국군 제 14연대 군인들이 국가의 '제주 4.3사건' 진압 명령을 거부하고 봉기한 사건이다. 당시 제주도는 행정구역상 전라남도에 속했었다. 여순사건 당시는 '도'로 승격을 했다.그리고 군대도 징병이 아닌 자원자로 모집하는 모병제였다. 배고픔을 이기고 입 하나 덜기 위해 군대에 들어갔으며, 대부분 지역 사람들이었다. 또 제복이 멋있어서, 국가에 충성하기 위해서, 출세하고 싶어서 군대에 들어가는 젊은이도 많았다. 독립운동을 하던 청년들이 빨갱이로 쫓기다 도망치듯 지원한 경우도 있었다.동포의 학살을 거부한 14연대 봉기군의 제주 출병 거부는 계획적인 것이 아닌 우발적 사건이었다. 그렇지만 항명이었기에 장기전으로 갈 것을 대비하여 지리산 입산을 목표로 여수역으로 향했다. 기차로 순천역에 도착했고 미리 배치되어 있던 경찰들과 한바탕 교전이 이루어졌다. 여수, 순천을 비롯해 전라남도, 전라북도, 경상남도 일부 지역 등 여러 지역에서 진압군과 봉기군의 교전이 이뤄졌다. 1948년 10월 24일 순천이 진압되고, 27일에 여수가 진압되었다.진압이 되고 진압군이 가장 먼저 한 일은 가담자와 부역 혐의자 색출이었다. 주민들을 한 사람도 빠짐없이 초등학교나 공설운동장 등 넓은 장소에 모이게 했다. 그리고 혐의에 대한 증거나 기준도 없이 심증이나 외모, 허위 고발 등으로 가담자와 부역 혐의자를 색출했다. 여기서 말하는 외모는 머리카락이 짧은 사람, 손에 총을 쥔 흔적이 있는 사람, 군용 팬티를 입은 사람 등이었다. 또 고문과 구타에 의한 강요된 자백 등으로 심사가 이루어졌다. 여기서 사용된 것이 그 유명한이다.그 과정에서 아무 죄 없는 수많은 민간인이 희생 당했다. 영문도 모르고 죽어간 사람이 너무나 많았고 전쟁 상황도 아닌데 동포가 동포를 죽이는 비극적인 사건이 일어난 것이다. 손가락질 하나에 사람 목숨이 좌지우지 되었다. '손가락 총'에 지목된 사람들은 따로 분류되어 즉시 처형되거나 암매장지에서 집단 학살 되거나 형무소에 수감 되었다가 한국전쟁 때 결국은 죽임을 당했다.대표적인 '손가락 총'의 사례는 순천의 어느 마을이다. 부모와 함께 산으로 들어갔던 14살 아이가 부상을 당해 치료 받으러 마을로 내려왔다. 건강이 회복되어 가는 과정에 마을 아이들과 하찮은 다툼을 하다 산에서 내려왔다는 말을 지나가는 사람이 듣고 경찰에 신고를 한다. 경찰에 붙잡혀 군부대로 넘겨졌다.경찰과 진압 군인들은 그 아이에게 자신에게 밥을 준 사람, 잠을 재워준 사람, 약을 준 사람, 옷을 빨아 준 사람 등을 모두 지목하게 하여 마을 사람 모두를 학살하고 마을을 불태워 버렸다. 그리고 '빨갱이'로 만들었다. 빨갱이라 죽은 것이 아니라 죽여 놓고 빨갱이로 만들었던 것이다.'빨갱이'란 진압군에 쫓겨 광양 백운산, 고흥 팔영산, 순천 조계산, 구례 지리산, 화순 모후산, 함평 불갑산 등으로 들어간 사람들을 말한다. '빨치산' 또는 '남부군', '공비', '공산게릴라' 이렇게도 부른다.이후 오랜 세월 유족들은 숨죽이고 살아야 했다. 그래서는 우리 지역에서 자주 듣는 말이 되었다. 1998년 '여순사건' 발발 50주년이 되어서야 여수지역사회연구소와 유족들이 힘을 모아 죽은 자를 위로하는 위령제와 추념식을 했다. 남아 있는 유족들은 사랑하는 가족들이 왜 죽어야 했는지 이유도 모른다.'여수·순천 10.19사건 진상규명 및 희생자명예회복에 관한 특별법'(여순사건 특별법)은 2001년부터 4차례나 국회에서 발의되었다. 하지만 이념 대립 등의 이유로 무산되었다가, 2021년 6월 29일 국회 본회의를 최종 통과했다. 마침내 여수·순천 사건의 실체적 진상규명과 유족들의 한을 풀어주고 희생자 및 유족의 명예 회복을 위한 첫걸음이 시작된 것이다. 현재 유족에게 주어지는 여순사건 특별법은 의료 및 생활지원금이 지원되고 있다. 아직은 미비한 상태이다.지금 '리박스쿨'의 늘봄강사 교육 자료로 쓰이는 책이 전국의 학교 도서관에 비치되어 있어 전국적으로 논란이 되고 있다. '리박스쿨'은 극우 성향 역사교육 단체로 이승만과 박정희의 '성'을 따서 붙였다. 문제가 된 책은 <엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기>이다. 책 내용을 보면 진압에 앞장선 군인과 경찰의 행위를 '암세포를 제거하는 것'에 비유했다.특히나 전남지역은 '여순사건'이 일어났고 피해가 큰 지역이다. 이런 지역 학교 도서관에 책이 비치되어 있고 일부 수업에서 교재로 활용하기도 했다는 것은 큰 충격이었다. 전라남도 교육감이 유족들에게 사과했지만 아직도 여론은 들끓고 있다. 이러한 역사왜곡의 원인이 '제주 4.3사건'처럼 '여순사건'도가 아직 만들어지지 않았기 때문이라는 생각이 든다.지역 전문가로서의 첫 출발선에 서 있는 필자는 앞으로 '여순사건 해설사'로서 어떻게 해야 할까 고민해 봤다. 우리 지역 현안인 '여순사건'이 공론화 되기 위해 명확한 사실관계에 기반하여 설명할 수 있는 역량을 키워야 하지 않을까.