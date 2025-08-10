김문수 "이재명 역적" 조경태 "문해력이..." '극우' 논쟁 난무

큰사진보기 ▲국민의힘 안철수(왼쪽부터), 조경태, 장동혁, 김문수 당 대표 후보가 10일 서울 광화문 채널A스튜디오에서 첫 방송토론회에 앞서 토론 준비를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

김문수 "대통령 탄핵에 가장 앞장 섰던 분 중에 한 분이 조경태 후보 아니십니까? "

조경태 "맞습니다"

김문수 "박근혜 전 대통령 (탄핵에는) 반대하다가 왜 윤 전 대통령 탄핵에는 앞장을 섭니까?"

조경태 "윤 전 대통령은 역적이지 않습니까? 국민들한테 총, 칼을 겨눈 사람이죠."

김문수 "윤 전 대통령이 역적이면 이재명 대통령은 역적이 아닙니까?"

(중략)

조경태 "문해력이 떨어지는지 모르겠는데요. 대한민국 주권은 국민이고 국민으로부터 권력이 나옵니다. 그 주인한테 총뿌리를 겨누는 게 만고의 역적이고 대역죄인이죠."

국민의힘의 차기 당 대표를 뽑기 위한 첫 번째 TV토론회가 '극우 정체성' 검증 논쟁 속에서 별다른 소득 없이 종료됐다. 민생과 현실은 낄 틈도 없었다. 네 후보는 윤석열 전 대통령의 비상계엄이 과연 '문제'였는지, 부정선거론이란 실재하는지, 국민의힘이 직면한 위기 극복을 위해 필요한 게 극우 세력과의 거리두기 등 '혁신'인지 아니면 전한길씨나 전광훈 전 자유통일당 대표까지 아우르는 '통합'인지 등 민생과 동떨어진 주제를 두고 맹렬히 다퉜다. '찬탄(윤석열 탄핵 찬성)파' 안철수, 조경태 후보와 '반탄(탄핵 반대)파' 김문수, 장동혁 후보가 2:2로 서로 다른 대답을 내놓는 장면도 심심찮게 눈에 띄었다'극우' 정체성 관련 논쟁은 10일 서울 광화문 채널A 스튜디오에서 개최된 국민의힘 당대표 후보 토론회 주도권 토론 당시, 장동혁 후보가 처음으로 운을 띄우며 불이 붙었다. 장 후보는 안철수 후보를 향해 "저를 극우라고 말씀하시는 몇 가지 사례나 기준을 들어달라"고 요구했다. 안 후보는 "극우라는 표현을 쓴 기억이 없다"고 부인하면서도 전한길씨를 암시하며 "전씨와 함께 동조하는 모습들에서 그런 경고를 했던 것"이라고 말했다.안 후보는 장 후보를 향해 헌법재판소의 윤 전 대통령에 대한 탄핵 판결을 언급하며 "받아들일 의향이 있냐"고도 물었다. 장 후보는 "결론은 수용한다"면서도 "탄핵 심판을 진행하는 과정에 있어서 적법 절차를 지키지 않고 증거 채택이 법에 위반됐고 방어권도 제대로 보장되지 않았다는 점에 대해 여전히 제 주장을 굽히지 않고 있다"고 말했다. 안 후보가 재차 "그게 결론을 받아들이지 못하겠다는 말 아니냐"고 묻자 "절차가 잘못됐지만 헌재 결정을 다툴 방법이 없다"고 말했다.'극우' 논쟁은 조경태 후보와 김문수 후보 간 토론 중에도 재차 터져나왔다. 조 후보가 "극우는 거짓 선동과 폭력"이라며 공세를 펴자 김 후보는 "국민의힘에는 극우가 없다고 생각한다"고 답했다. 돌연 정청래 더불어민주당 대표를 가리켜 "극좌"라고 표현한 뒤 "반미, 친북, 반기업 이런 분들이 극좌 테러리스트"라고 맹비난하기도 했다. 조 후보가 이에 대해 "부정선거 음모론자들이 극우"라고 지적하자 김 후보는 "부정선거 음모론자들이 불을 질렀느냐"며 그들을 옹호하는 모습도 취했다. 김 후보는 이날 '사전투표제 폐지' 의지를 재차 밝히기도 했다.조 후보는 결국 "비상계엄을 옹호하지 않는다고 하면서 자꾸 그 세력을 옹호하는데 시청자 여러분께서 판단하실 문제다. 극우는 멀리 있는 게 아니"라고 '직격'했다.조 후보와 김 후보는 당의 '혁신'과 '통합'을 둘러싸고도 이견을 보였다. 조 후보가 혁신위원장으로 임명된 윤희숙 전 의원이 "(나경원, 윤상현, 장동혁 의원, 송언석 원내대표 등) 4명에 대해 거취를 결정하라한 것은 잘한 일이냐, 잘 못한 일이냐"고 묻자 김 후보는 "상당히 무리한 이야기"라고 즉답했다. 그는 "근거 없이 누구를 나가라 하는 것은 매우 위험한 일방적인 주장으로 당을 분열로 이끌어가는 길이라고 본다"고 부연했다.이에 조 후보는 "근거 없는 일이라고 생각하지 않는다. 국민의힘 구성원들 중 '제발 좀 TV에서 안 봤으면 좋겠다' 하는 그런 분들이 계시다"며 "과감한적 청산을 통해 혁신을 해야 중도층과 온건 보수가 돌아오고 그래야 보수 대통합이 이뤄진다고 생각한다"고 밝혔다.한 발 더 나아가 이날 토론회에서 김문수 후보는 다가오는 지방선거를 앞두고 황교안 전 대표가 이끄는 자유와 혁신, 전광훈 전 대표의 자유통일당 등 극우세력과의 연대 가능성도 열어뒀다. 김 후보는 해당 세력과의 연대 의향을 묻는 안철수 후보 질문에 "아직 그 정도로 검토해보지 않았다"면서도 "우리는 이재명 정권에 반대하는 모든 세력, 그것이 어떤 세력이든 모든 세력과 힘을 합쳐 이재명 독재 정권을 막고 대한민국의 민주주의 체제를 지키겠다"고 밝혔다.앞서 장 후보와 김 후보는 당 내 혁신 세력에 대한 부정적 인식을 함께 밝히기도 했다. 장 후보가 "내부 총질을 하는 분들, 우리 당 의원 숫자는 채우고 있지만 결국 표결할 때 우리 당에 전혀 도움이 되지 않는 분들을 어떻게 할 것인지 답을 해달라"고 묻자 김 후보는 "당헌당규에 따라 문제가 되는 분들, 당론을 위반하는 분들에 대해 반드시 즉시 조치하겠다"고 밝히면서다.'혁신'과 '통합'의 연장선상에서 후보들 간 가장 큰 이견을 보인 지점이 바로 윤 전 대통령과 그의 계엄 선포를 둘러싼 논쟁이었다. 김 후보가 "윤 전 대통령 탄핵에 가장 앞장 섰던 분 중 한 분이 조 후보"라고 이야기를 꺼내들자 조 후보는 즉각 "맞다"고 답했다. 그러면서 "윤 전 대통령은 역적이다. 국민들에게 총 칼을 겨눈 사람"이라고 표현했다. 김 후보는 즉각 "됐다"고 말을 끊은 뒤 "윤 전 대통령이 역적이면 이재명 대통령은 역적이 아니냐"고 관련 없는 이야기를 꺼내들었다.또 김 후보는 '대북송금 사건' 등 이 대통령 관련 의혹들을 두루 언급한 뒤 "그런 사람부터, 정당부터 해산해야 하는 것 아니냐"고 목소리를 높였다. 그러자 조 후보는 "문해력이 떨어지는지 모르겠는데 대한민국 주권은 국민에게 있고 국민으로부터 권력이 나온다"며 "그 주인한테 총뿌리를 겨누는 게 만고의 역적이고 대역죄인"이라고 강변했다. 하지만 김 후보는 "누가 총뿌리를 겨눴냐, 누가 다치거나 어떻게 된 사람이 있냐"며 "계엄은 헌법상 대통령 권한 중 하나"라고 주장했다.김 후보는 "윤 전 대통령이 입당을 신청하면 받겠냐"는 안 후보 질문에 "나중에 입당할 수 있는 기회가 있다면 당연히 심사를 해서 받고, 뿐만 아니라 우리 당 출신 모든 전직 대통령들이 다 입당하도록 하겠다"고도 했다.안 후보는 장 후보를 향해 "당 대표가 되면 윤 전 대통령 면회를 가겠다고 했다. 당 대표 자격으로 면회를 가겠다는 거냐"고도 물었다. 이에 장 후보는 "당대표의 자격으로 면회를 한다는 말"이라면서 "우리가 사과하고 반성할 것은 과거의 어떤 사건에 대한 사과, 반성인 것이다"라고 답했다. 그러면서 "모든 것을 사람 하나로 연결시켜서 그 사람과 절연을 해야 한다? 절연을 하고 사건에 대해 반성도 없고 사건이 반복된다면 그게 무슨 절연이고 무슨 사과고 반성이겠냐"고 해석하기도 했다.안 후보가 "문제는 현재 재판이 진행되고 있다는 점이다. 만나는 것 자체가 오히려 당에 해가 된다"고 반박하자 장 후보는 "전 대통령도 국민의 한 사람"이라며 "우리 당이 목소리를 낼 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.한편 국민의힘의 다음 당 대표 방송토론회는 오는 17일과 19일로 예정돼 있다. 국민의힘 당대표는 오는 8월 22일 전당대회에서 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20% 반영 방식으로 선출된다.