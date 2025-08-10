김문수 "이재명 역적" 조경태 "문해력이..." '극우' 논쟁 난무

김문수 "대통령 탄핵에 가장 앞장 섰던 분 중에 한 분이 조경태 후보 아니십니까? "
조경태 "맞습니다"
김문수 "박근혜 전 대통령 (탄핵에는) 반대하다가 왜 윤 전 대통령 탄핵에는 앞장을 섭니까?"
조경태 "윤 전 대통령은 역적이지 않습니까? 국민들한테 총, 칼을 겨눈 사람이죠."
김문수 "윤 전 대통령이 역적이면 이재명 대통령은 역적이 아닙니까?"
(중략)
조경태 "문해력이 떨어지는지 모르겠는데요. 대한민국 주권은 국민이고 국민으로부터 권력이 나옵니다. 그 주인한테 총뿌리를 겨누는 게 만고의 역적이고 대역죄인이죠."
국민의힘의 차기 당 대표를 뽑기 위한 첫 번째 TV토론회가 '극우 정체성' 검증 논쟁 속에서 별다른 소득 없이 종료됐다. 민생과 현실은 낄 틈도 없었다. 네 후보는 윤석열 전 대통령의 비상계엄이 과연 '문제'였는지, 부정선거론이란 실재하는지, 국민의힘이 직면한 위기 극복을 위해 필요한 게 극우 세력과의 거리두기 등 '혁신'인지 아니면 전한길씨나 전광훈 전 자유통일당 대표까지 아우르는 '통합'인지 등 민생과 동떨어진 주제를 두고 맹렬히 다퉜다. '찬탄(윤석열 탄핵 찬성)파' 안철수, 조경태 후보와 '반탄(탄핵 반대)파' 김문수, 장동혁 후보가 2:2로 서로 다른 대답을 내놓는 장면도 심심찮게 눈에 띄었다
누가 극우인가
'극우' 정체성 관련 논쟁은 10일 서울 광화문 채널A 스튜디오에서 개최된 국민의힘 당대표 후보 토론회 주도권 토론 당시, 장동혁 후보가 처음으로 운을 띄우며 불이 붙었다. 장 후보는 안철수 후보를 향해 "저를 극우라고 말씀하시는 몇 가지 사례나 기준을 들어달라"고 요구했다. 안 후보는 "극우라는 표현을 쓴 기억이 없다"고 부인하면서도 전한길씨를 암시하며 "전씨와 함께 동조하는 모습들에서 그런 경고를 했던 것"이라고 말했다.
안 후보는 장 후보를 향해 헌법재판소의 윤 전 대통령에 대한 탄핵 판결을 언급하며 "받아들일 의향이 있냐"고도 물었다. 장 후보는 "결론은 수용한다"면서도 "탄핵 심판을 진행하는 과정에 있어서 적법 절차를 지키지 않고 증거 채택이 법에 위반됐고 방어권도 제대로 보장되지 않았다는 점에 대해 여전히 제 주장을 굽히지 않고 있다"고 말했다. 안 후보가 재차 "그게 결론을 받아들이지 못하겠다는 말 아니냐"고 묻자 "절차가 잘못됐지만 헌재 결정을 다툴 방법이 없다"고 말했다.
'극우' 논쟁은 조경태 후보와 김문수 후보 간 토론 중에도 재차 터져나왔다. 조 후보가 "극우는 거짓 선동과 폭력"이라며 공세를 펴자 김 후보는 "국민의힘에는 극우가 없다고 생각한다"고 답했다. 돌연 정청래 더불어민주당 대표를 가리켜 "극좌"라고 표현한 뒤 "반미, 친북, 반기업 이런 분들이 극좌 테러리스트"라고 맹비난하기도 했다. 조 후보가 이에 대해 "부정선거 음모론자들이 극우"라고 지적하자 김 후보는 "부정선거 음모론자들이 불을 질렀느냐"며 그들을 옹호하는 모습도 취했다. 김 후보는 이날 '사전투표제 폐지' 의지를 재차 밝히기도 했다.
조 후보는 결국 "비상계엄을 옹호하지 않는다고 하면서 자꾸 그 세력을 옹호하는데 시청자 여러분께서 판단하실 문제다. 극우는 멀리 있는 게 아니"라고 '직격'했다.
"내부 총질 반대" vs "혁신 없이 보수 대통합 어려워"
조 후보와 김 후보는 당의 '혁신'과 '통합'을 둘러싸고도 이견을 보였다. 조 후보가 혁신위원장으로 임명된 윤희숙 전 의원이 "(나경원, 윤상현, 장동혁 의원, 송언석 원내대표 등) 4명에 대해 거취를 결정하라한 것은 잘한 일이냐, 잘 못한 일이냐"고 묻자 김 후보는 "상당히 무리한 이야기"라고 즉답했다. 그는 "근거 없이 누구를 나가라 하는 것은 매우 위험한 일방적인 주장으로 당을 분열로 이끌어가는 길이라고 본다"고 부연했다.
이에 조 후보는 "근거 없는 일이라고 생각하지 않는다. 국민의힘 구성원들 중 '제발 좀 TV에서 안 봤으면 좋겠다' 하는 그런 분들이 계시다"며 "과감한
적 청산을 통해 혁신을 해야 중도층과 온건 보수가 돌아오고 그래야 보수 대통합이 이뤄진다고 생각한다"고 밝혔다.
한 발 더 나아가 이날 토론회에서 김문수 후보는 다가오는 지방선거를 앞두고 황교안 전 대표가 이끄는 자유와 혁신, 전광훈 전 대표의 자유통일당 등 극우세력과의 연대 가능성도 열어뒀다. 김 후보는 해당 세력과의 연대 의향을 묻는 안철수 후보 질문에 "아직 그 정도로 검토해보지 않았다"면서도 "우리는 이재명 정권에 반대하는 모든 세력, 그것이 어떤 세력이든 모든 세력과 힘을 합쳐 이재명 독재 정권을 막고 대한민국의 민주주의 체제를 지키겠다"고 밝혔다.
앞서 장 후보와 김 후보는 당 내 혁신 세력에 대한 부정적 인식을 함께 밝히기도 했다. 장 후보가 "내부 총질을 하는 분들, 우리 당 의원 숫자는 채우고 있지만 결국 표결할 때 우리 당에 전혀 도움이 되지 않는 분들을 어떻게 할 것인지 답을 해달라"고 묻자 김 후보는 "당헌당규에 따라 문제가 되는 분들, 당론을 위반하는 분들에 대해 반드시 즉시 조치하겠다"고 밝히면서다.
'국민'은 실종, '윤석열·계엄' 설전만 남았다
'혁신'과 '통합'의 연장선상에서 후보들 간 가장 큰 이견을 보인 지점이 바로 윤 전 대통령과 그의 계엄 선포를 둘러싼 논쟁이었다. 김 후보가 "윤 전 대통령 탄핵에 가장 앞장 섰던 분 중 한 분이 조 후보"라고 이야기를 꺼내들자 조 후보는 즉각 "맞다"고 답했다. 그러면서 "윤 전 대통령은 역적이다. 국민들에게 총 칼을 겨눈 사람"이라고 표현했다. 김 후보는 즉각 "됐다"고 말을 끊은 뒤 "윤 전 대통령이 역적이면 이재명 대통령은 역적이 아니냐"고 관련 없는 이야기를 꺼내들었다.
또 김 후보는 '대북송금 사건' 등 이 대통령 관련 의혹들을 두루 언급한 뒤 "그런 사람부터, 정당부터 해산해야 하는 것 아니냐"고 목소리를 높였다. 그러자 조 후보는 "문해력이 떨어지는지 모르겠는데 대한민국 주권은 국민에게 있고 국민으로부터 권력이 나온다"며 "그 주인한테 총뿌리를 겨누는 게 만고의 역적이고 대역죄인"이라고 강변했다. 하지만 김 후보는 "누가 총뿌리를 겨눴냐, 누가 다치거나 어떻게 된 사람이 있냐"며 "계엄은 헌법상 대통령 권한 중 하나"라고 주장했다.
김 후보는 "윤 전 대통령이 입당을 신청하면 받겠냐"는 안 후보 질문에 "나중에 입당할 수 있는 기회가 있다면 당연히 심사를 해서 받고, 뿐만 아니라 우리 당 출신 모든 전직 대통령들이 다 입당하도록 하겠다"고도 했다.
안 후보는 장 후보를 향해 "당 대표가 되면 윤 전 대통령 면회를 가겠다고 했다. 당 대표 자격으로 면회를 가겠다는 거냐"고도 물었다. 이에 장 후보는 "당대표의 자격으로 면회를 한다는 말"이라면서 "우리가 사과하고 반성할 것은 과거의 어떤 사건에 대한 사과, 반성인 것이다"라고 답했다. 그러면서 "모든 것을 사람 하나로 연결시켜서 그 사람과 절연을 해야 한다? 절연을 하고 사건에 대해 반성도 없고 사건이 반복된다면 그게 무슨 절연이고 무슨 사과고 반성이겠냐"고 해석하기도 했다.
안 후보가 "문제는 현재 재판이 진행되고 있다는 점이다. 만나는 것 자체가 오히려 당에 해가 된다"고 반박하자 장 후보는 "전 대통령도 국민의 한 사람"이라며 "우리 당이 목소리를 낼 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.
한편 국민의힘의 다음 당 대표 방송토론회는 오는 17일과 19일로 예정돼 있다. 국민의힘 당대표는 오는 8월 22일 전당대회에서 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20% 반영 방식으로 선출된다.