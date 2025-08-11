기자말 "여의도에 부치는 편지" 시리즈는 정의당 서울시당 청년위원회가 지난 12.3 내란 정국 동안 연재했던 "계엄 때문에 가려진 우리의 일상"의 후속 기획입니다. 광장의 평등 시민들이 만들어 낸 조기 대선으로 새 정부가 출범했고, 국회는 여소야대에서 여대야소로 재편되었습니다. 비록 광장은 막을 내렸지만, 평등 시민의 목소리가 계속해서 국회에 울릴 수 있도록, 정의당은 매주 여의도에 편지를 부치려 합니다.



글쓴이는 노학연대체 '비정규직 없는 서울대 만들기 공동행동'에서 활동한 바 있는 정의당 서울시당 청년위원장 변현준입니다.

큰사진보기 ▲정의당 서울시당 청년위원회 여의도에 부치는 편지 6주차. 노란봉투법, 여기까지 왔습니다. From. 변현준 ⓒ 정의당 서울시당 청년위원회 관련사진보기

"계급적 단결을 불가능한 구조로 만들었던 기득권의 벽에 파열구를 낼 것인가? 아니면 순응할 것인가? 우리가 누구인지 판가름낼 시점이 노란봉투법 이면에 담겨있다는 것을 간과하지 맙시다. 이러한 변화에 머뭇거린다면 정치파업이 불가능하게 한 노동법을 개정하지 않는 상태로 산별노조와 정치세력화의 설계를 했던 30년 세월의 오류를 되풀이할 가능성이 크다고 봅니다."

노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안(이하 노란봉투법)이 드디어 국회 환경노동위원회와 법제사법위원회를 통과했습니다. 역사가 나아가는 한 걸음 한 걸음이 이렇게나 더디고 무겁다는 것을 새삼 느끼게 되는 한 장면입니다.2009년 쌍용자동차 정리해고 반대 파업에 참여했다는 이유로 쌍용차는 노동조합과 그 조합원들에게 손해배상 47억원을 청구했습니다. 그리고 그 손해배상 청구가 2014년 법원에서 인용되었습니다. 이에 분노한 시민들은 연대의 마음을 노란봉투에 담아 노동자들에게 전달하기 시작했고, 그렇게 노란봉투 캠페인이 시작되었습니다. 이 연대의 마음은 손해배상액을 모으는 데에서 멈추지 않고, 법을 바꾸자는 운동으로 나아가게 됩니다.그렇게 시작된 노란봉투법 제정 운동이었지만, 이 법이 국회의 문을 처음으로 넘어서는 것은 10년 가까운 세월이 흐른 뒤였습니다. 2023년 11월 9일에 이르러서야 노란봉투법은 처음으로 국회 본회의에서 통과되었습니다. 그러나 그 오랜 기다림은 윤석열의 거부권 행사 앞에 막혀야 했습니다. 다음 해 22대 국회에서 노란봉투법은 재차 국회 본회의를 통과했으나, 역시 윤석열은 "불법파업 조장법"이라는 모욕적인 꼬리표를 붙이며 거부권을 행사했습니다. 그게 2024년 8월 16일이었습니다.1년이 지났습니다. 그 사이 윤석열은 내란을 일으켰습니다. 그리고 시민들은 그를 끌어내리는 데 성공했습니다. 우리가 끌어내린 것은 윤석열 개인만이 아닙니다. 시민들은 "윤석열과 함께 윤석열의 시대까지 끝장내야 한다"는 의지를 광장에서 선명하게 보여줬습니다. 그에 힘입어 재차 노란봉투법이 추진되고 환노위와 법사위까지 통과되는 과정이 우리 눈앞에 펼쳐지고 있는 지금입니다.오늘 이 편지를 부치는 것은 국회의원 300명에게 노란봉투법 본회의 통과를 촉구하기 위해서입니다. 그러나 안정적인 국정 지지율을 유지하는 현재 상황으로 미루어 볼 때 노란봉투법의 국회 본회의 통과, 나아가 대통령에 의한 공포까지도 무리가 없어 보이는 것이 사실입니다. 그렇기에 노란봉투법 본회의 통과 이후 우리에게 남겨지게 될 과제들을 분명히 짚어보려 합니다.우선 이미 정의당 본당에서 성명을 내며 지적한 바와 같이, 곧 본회의에 상정될 노란봉투법 법안에 한계가 분명하다는 점을 짚어야 할 것 같습니다. "첫째, 특수고용 노동자, 플랫폼 노동자들의 노동3권을 보장할 전제가 되는 '노동자성 추정' 조항이 빠져버렸"고, "둘째, 쟁의행위의 범위가 기존 윤석열 거부안에서 후퇴한 측면이 있"으며, "셋째, 사용자의 손배 청구 제한 규정과 관련해서는 애초 노동3권 행사에 대한 민사 면책 취지를 담는 것이었으나 이를 달성하기에는 많이 미흡해 보인다"는 점입니다. 물론 노동자성에 대한 인정 측면에서나 쟁의행위에 대한 권리를 더 넓게 인정하는 측면에서나, 기존에 비해 큰 폭의 진전이 있는 것이 부정할 수 없는 사실입니다. 그렇지만 이번 법안은 분명 노동계와 진보정당의 요구안에 비해 후퇴한 면이 있고, 이 부분을 재차 진전시키는 것은 앞으로 우리의 과제로 남을 것입니다.이어서 노란봉투법이 시행된다고 해서 그 자체로 노동조건의 변화가 도래하는 것이 아니라는 지적에도 귀를 기울여야 합니다. 법/제도의 변화를 기반으로 실제로 노동현장에서의 구체적인 변화를 어떻게 만들 것인지 고민할 필요가 있다는 것입니다. 이와 관련해 특히 한상균 전 민주노총 위원장의 다음 언급에 주목해야 한다고 여겨 인용해봅니다.마지막으로 결코 잊어서는 안 될 사실이 있습니다. 광장의 요구가 모두 수용된 것은 아니라는 점입니다. 노란봉투법은 다행히 통과를 눈앞에 두고 있지만, 차별금지법처럼 아직 22대 국회에서 발의조차 되지 못한 법안도 있습니다. 경제적 불평등과 사회적 차별의 뿌리는, 기득권이 권력과 자원을 독점하며 이를 유지하기 위해 만든 구조에 있습니다. 노란봉투법 통과 이후에도 노동권 사각지대의 소수자를 포괄하는 더 큰 변화를 만들고, 어떤 요구도 뒤로 밀려나지 않도록 힘써야 합니다.우리는 단지 하나의 법을 통과시키기 위해 싸워온 것이 아닙니다. 우리는 이 사회가 더 이상 노동자들의 삶을 짓밟는 것을 당연하게 여기지 않기를 바랐고, 그 바람을 광장에서, 법안으로, 그리고 오늘의 현실로 만들어왔습니다. 노란봉투법 통과는 그 오랜 싸움의 결실이지만, 동시에 시민들의 입장에서는 다음 투쟁을 시작하는 신호탄이기도 합니다. 국회는 노란봉투법을 입법권력의 시혜가 아닌 주권자의 명령이자 당위로 여기기를 바라며 편지를 마치겠습니다.