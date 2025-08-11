'얼쑤' 서산 명창 고수관·방만춘 추모 무대의 울림

▲서산의 명창 고수관 방만춘 추모무대 김선영 관련영상보기

최혜진 교수

서산의 명창 고수관 방만춘 추모공연에 조규선 전 서산시장과 이연희 충남도의원이 참석해 격려했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

지난 10일 오후 4시, 충남 서산문화회관 소공연장. 북 장단이 울리자 소리꾼의 목소리가 객석을 파고들었다. 공간을 가득 채우는 발성, 단전에서 끌어올린 숨과 몸짓이 어우러져 서사를 풀어냈다. 이날 무대는 서산이 낳은 명창 고수관(1764년~1849년 추정)과 방만춘(1825년~ ?)을 기리는 '해설과 함께하는 추모음악회'였다.해설을 맡은 최혜진 목원대 교수는 올해와 내년이 '충남 서산 방문의 해'이며, 오는 2027년에는 국립국악원이 서산에 들어서는 만큼 "이 공연이 서산을 전국에 알릴 좋은 계기가 되길 바란다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "고수관은 판소리 역사 초기 춘향가의 '사랑가'를 더늠(판소리에서 명창이 자기의 재주를 넣어 새로 짜서 넣은 대목)으로 완성한 위대한 명창이며, 방만춘은 적벽가의 하이라이트인 '적벽화전 대목'을 만든 인물"이라고 강조했다.최 교수의 해설에 따르면 고수관은 1824년 팔도 명창들이 모여 국가 행사 부활을 청원한 '팔도재인도대방' 상소문에 충청도 대표이자 도대방(총회장)으로 이름을 올릴 만큼 영향력이 큰 인물이었다. 방만춘은 해미 일락사에서 10년간 독공하며 강한 성량과 명료한 발성을 겸비한 창법을 완성했고, 후대 명창들에게도 깊은 발자취를 남겼다.공연은 두 명창이 남긴 더늠을 중심으로 펼쳐졌다. 첫 순서에서 유성실 명창이 고수 김기홍과 함께 <춘향가> 중 '사랑가'를 들려주었다. 고수관의 대표 더늠인 이 대목에서 두 사람은 이몽룡과 춘향의 사랑을 힘 있게 풀어냈다. 이어 신정혜 명창이 부른 <심청가> 중 '배는고파중타령'에서는 심청이 뱃사람에게 팔려 가는 애절한 장면이 그려졌다. 세 번째 순서 <적벽가> 중 '불지르는 대목새타령'은 윤상미 명창이 맡아, 전투의 긴장감과 전우를 잃은 슬픔을 고조시켰다. 북 장단은 전 대목에서 김기홍이 흐름을 지탱했다.관객이 던진 추임새는 무대를 뜨겁게 달궜지만, '얼쑤'와 '좋다'가 여전히 어색한 이들도 많았다. 객석의 눈에 띄는 빈 자리는 지역 문화에 대한 관심과 참여가 더 필요함을 보여줬다. 판소리는 단순한 옛 노래가 아니다. 소리꾼과 관객이 호흡을 주고받으며 추임새가 울려 퍼질 때 비로소 완성되는 살아있는 공연 예술이다.이날 무대는 고수관과 방만춘이 남긴 예술적 유산을 되새기며, 서산의 문화적 자부심을 확인하는 자리였다. 다음 무대에는 더 많은 시민이 객석을 채우고, 추임새로 호응하며, 함께 '얼쑤'를 외칠 수 있기를 기대한다. 그것이야말로 두 명창의 정신을 오늘에 되살리는 길일 것이다.