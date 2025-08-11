퇴직 후 다시 일을 합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올 초부터 이력서를 서너 군데 넣었다. 면접도 봤다. 그러나 돌아온 건 짧고 차가운 문자였다.불합격입니다. 그마저도 통보조차 없는 경우가 많았다. 그래도 나는 하루하루, 청소 도구를 잡은 손끝에 희망을 묻어 두었다.'그래도 이 직장이라도 있으니 다행이지.'스스로 위안했지만, 마음 한구석엔 묘한 갈증이 남아 있었다. 그러다 뜻밖의 기회가 찾아왔다. 통근버스까지 운영하는 대기업 S반도체 협력회사. 거리는 멀었지만 식사 제공에 처우도 좋아 보였다. 하루 연차를 내고 면접을 보았고, 며칠 뒤 '합격'이라는 두 글자를 휴대폰 화면에서 확인했다.첫 출근 날, 새벽 공기는 차가웠다. 통근버스 안엔 낯선 얼굴들이 가득했고, 모두 말없이 창밖을 바라보았다. 차창에 비친 내 표정은 굳어 있었고, 손바닥에는 땀이 배어 있었다.공장에 도착하니 버스 정류장이 마치 대도시 터미널처럼 넓었다. 서울, 수도권, 천안 등지에서 온 사람들의 발걸음이 끊이지 않았다. 도로 건너편에선 안전요원들이 호각을 힘껏 삑! 삑! 불며 차량과 사람을 분리했다. 안전요원의 수신호에 따라 안전모를 쓰고, 안전화를 신은 사람들의 군집이 도로를 건넜다.내가 일하는 P4 라인까지는 두 번의 도로를 건너 15분은 더 걸어야 했다. 사람들의 흐름에 몸을 맡겨 걷다 보니, 한 무리의 군단이 같은 방향으로 이동하는 듯한 기묘한 활기가 느껴졌다. 출입구 앞에는 컨테이너로 만든 1차 출입구가 있었다. 내방카드를 기계에 대고, 보안요원의 눈길을 지나야 했다. 그 매서운 시선은 마치 "이곳의 질서를 흐트러뜨리지 말라"는 무언의 경고 같았다.첫 관문을 통과하자 또 하나의 컨테이너 2차 출입구가 기다리고 있었다. 다시 한번 카드를 찍고서야 문이 열렸다. 안쪽 거대한 공장으로 들어가면 다른 세상이었다. 3층까지 승강기를 타고 올라가면, 눈앞에 300미터는 족히 될 긴 복도가 뻗어 있었다. 바닥에는 무빙워크가 깔려 있어, 걷는 속도를 조금이라도 높여주었다. 양옆 벽면에는 우드형 나무로 된 고급진 의자가 죽 깔려있었다. 그 의자에 기술원들이 앉아 휴식을 취하거나 출근 준비를 하고 있었다.3층 복도 끝에 오면 커다란 스크린 액정화면이 벽을 덮고 있다. 시원한 풍경이 현장감 있게 펼쳐져 있는 그곳을 지나 벽 끝에서 다시 승강기를 타고 7층으로 올라갔다. 문이 열리자, 선선함이 느껴지는 일년 내내 21도를 유지한다는 스막룸, 공장 특유의 매마름과 무균실같은 넓은 공간이 나온다.드디어 내가 앞으로 매일 서 있을 곳, P4 본 수막룸이다. 그곳은 쉽게 말해 락커룸이다. 수막이라는 뜻은 방진복을 의미한다. 바깥의 세상에서 입고 온 모든 옷을 벗고 무균 상태의 방진복 속옷으로 갈아입는 곳이다.반도체 공장은 먼지와의 싸움이다. 화이트 톤의 벽면과 칸칸이 박혀있는 락커, 락커 안 사물함에 깔려있는 세탁된 무균 상태의 방진속옷, 기술인들이 반도체 공장의 중심으로 들어가려면 제일 먼저 바깥에서 입고 온 오염된 옷을 벗고 속옷부터 갈아 입어야할 옷이다.그들은 수막룸에 들어오기 전 기업에서 발급한 내방카드를 먼저 화면이 보이는 기계에 대고 찍으면 자신이 사용할 락커룸 번호가 뜬다. 그 번호를 찾아 제일 먼저 신발을 집어넣고 개인이 알고 있는 비밀번호를 설정해 넣는다. 그리고 락커룸과 연결된 사물함에서 방진속옷과 윗옷을 챙겨들고 배당받은 옷장 락커에 입고온 옷을 넣고 방진 속옷으로 갈아 입는다.그리고 문을 열고 들어가면 에어샤워기가 벽에서 뿜어대는 또 다른 방으로 들어가 방진화와 마스크 위와 아래가 붙은 방진 겉옷을 입고서야 축구장 크기만한 반도체 공장 안으로 들어갈 수 있다. 수막 룸은 오염물질을 제거하는 일차 관문인 샘이다.현장 책임자로 보이는 내 또래의 하얀 가운에 바지를 입고 재전화를 신은 남자가 다가왔다. 어깨에는 조장이라고 이름이 붙어 있었다."오늘이 첫날이죠? 이름이…""네, ○○입니다.""좋아요. 우린 청결 구역이 많아서 절차가 까다롭습니다. 특히 이쪽 라인은 반도체 공정에 직접 연결되니까 먼지 하나라도 들어가면 안 돼요. 오늘은 우선 옆에서 보고 배우세요."나는 그를 따라 안쪽으로 들어갔다. 바닥은 반짝였고, 천장에 매달린 형광등 불빛이 차갑게 반사됐다. 넓은 공간임에도, 여기서 일하는 사람들은 모두 말수가 적었다. 대신 손의 움직임과 발걸음이 일정했다."여기가 오늘 맡고 있는 P4라인 수막입니다. 락커 룸 사이 틈, 바닥, 그리고 통로 끝쪽. 사람 드나드는 입구 쪽은 특히 신경 써야 합니다."그 말이 끝나자 옆에 있던 선배 직원이 청소도구함을 가르쳐 주었다."처음엔 힘들 수 있어요. 하지만 리듬 타면 괜찮아요. 대신, 절대 서두르지 마세요. 빠른 게 중요한 게 아니라 완벽한 게 중요하거든요."부직포가 달린 걸레로 바닥을 밀면, 반짝이는 바닥 위에 희미하게 머리카락이 보였다. 그 순간 머릿속엔 '이 한 올이 수천억 짜리 장비를 망칠 수 있다'는 말이 떠올랐다. 손끝에 힘이 들어갔다. 첫날이라 실수하지 않으려 긴장했지만, 한편으로는 이상하게도 마음이 단단해지는 느낌이 들었다. 이곳의 규칙, 이곳의 공기, 그리고 이곳에서 흐르는 묘한 질서 속으로 조금씩 내가 스며들어 가고 있었다.