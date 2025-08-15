도로를 건너는 거위들, 자동으로 바퀴를 멈추는 사람들

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲퀸 엘리자베스 공원 언덕에서 바라본 밴쿠버 시내와 밴쿠버항 너머의 코스트산맥방문자일지라도 밴쿠버에서 밴쿠버 사람으로 살아보고 싶은 사람은 원시림 같은 공원에서 하이킹을 하거나 다운타운의 중심도로까지도 넓은 폭을 할애해 자전거 양 차선을 만든 도시를 자전거로 달려보아야 한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"저희는 주말마다 이 공원에 오르는 라이딩을 즐깁니다. 이곳에서 탁 트인 풍광을 바라보면 한 주간의 체증이 모두 풀리죠. 흔히들 저 산들을 로키산맥으로 오인하지만, 코스트 산맥이에요. 알래스카에서부터 브리티시컬럼비아 해안을 따라 뻗어 있죠. 덕분에 멋진 사진을 갖게 되었습니다."

큰사진보기 ▲밴쿠버의 여름은 자전거의 계절밴쿠버의 여름철, 특히 6월 중순부터 8월 중순까지의 기간 동안 일몰 시간이 9시 20분까지 늦어지고 이 시간 이후로도 10시 가까이 황혼(twilight) 상태가 지속된다. 이는 다양한 야외 활동을 즐기기에 최적의 환경임을 의미한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲밴쿠버의 자전거 정책밴쿠버의 자전거 정책은 '더 건강하고, 더 저렴하고, 더 안전하고, 더 연결되고 더 지속 가능하며 더 포용적인' 것을 목표로 한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거와 함께 스카이트레인을 타기위해서는 승강기를 활용해야한다.자전거 탑승이 제한된 피크 시간대(출퇴근 시간) 외에는 스카이트레인(SkyTrain ; 밴쿠버와 그 주변 지역인 메트로밴쿠버에서 운영되는 도시철도 시스템)에 차량당 최대 2대의 자전거를 실을 수 있으며, 밴쿠버의 모든 버스에도 자전거를 두 대 실을 수 있는 거치대가 장착되어 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거 정비자전거의 기초적인 정비 상식을 갖추는 것은 자전거 타기에 자신감을 주는 중요한 요소이다. 자전거를 정기적으로 점검하고 간단한 수리를 할 수 있는 능력은 라이딩 중 발생할 수 있는 문제를 미리 예방하고, 문제가 발생했을 때 빠르게 대처할 수 있게 해준다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲야생동물에게는 충분한 거리를 두고 양보거위와 같은 야생동물이 도로를 건널 때는 그들을 지나치기 전에 충분한 거리를 두고 접근해야 하며 인근에서 자전거를 완전히 멈추고, 거위가 안전하게 건널 수 있도록 기다려야 한다. 이때 눈을 마주치지 않고 조용히 대처하는 것이 좋다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거 주행 규칙자전거 라이딩에 자전거 주행 규칙을 숙지하는 것은 필수이다. 도로에서 단독으로 주행해야 하며, 두 대 이상 나란히 주행하는 것은 금지되어 있다. 횡단보도를 이용할 때는 자전거에서 내려서 끌고 건너야 하지만 '코끼리 발바닥' 표시가 있는 경우, 자전거를 타고도 횡단할 수 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거의 접근성자전거의 여러 장점 중의 하나는 접근성이다. 자동차가 접근하기 어려운 아름다운 경관의 해변도로에 접근할 수 있는 훌륭한 수단이다. 자전거를 타고 해안선을 따라 달리면, 자동차로는 경험할 수 없는 독특한 풍경과 자연을 가까이에서 즐길 수 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲밴쿠버리즘의 수혜자전거를 타고 도심의 문화행사 현장을 찾아갈 수 있다는 것은 교통체증이나 주차의 부담으로부터 자유로워진다는 것을 의미한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

지난 9일(현지 시각), 캐나다 퀸 엘리자베스 공원의 언덕 위에서 세 명의 자전거 라이더가 자전거 안장에 앉아 멀리 펼쳐진 거대한 산군들을 바라보고 있었다. 이 공원은 밴쿠버에서 가장 높은 곳으로, 밴쿠버 시내와 밴쿠버항 너머의 코스트산맥을 눈높이로 조망할 수 있는 곳이다. 산맥과 어우러진 뒷모습이 아름다워 자청해서 사진을 찍어주었다.라이더들 덕분에 밴쿠버의 멋진 배경이 되고 있는 이 장대한 산들에 대해 정확히 알 수 있었다. 나는 이들처럼 자전거를 타고 이 언덕에 올랐다. 자전거 타기를 권한 바나바스 초이님이 아니었다면 밴쿠버에서 이런 경험은 없었을 것이다. 바나바스님은 밴쿠버의 여름을 제대로 누리는 방식 중의 하나로 자전거를 추천했다. 첫 번째는 왕복 6km 거리의 센트럴 파크까지의 라이딩이었고 두 번째는 밴쿠버 시내를 관통하는 스탠리 파크까지의 25km 라이딩이었다.이날은 왕복 14km 정도의 라이딩이었지만, 오르막과 내리막이 반복되는 구간으로 자전거 초보자에게는 도전이 요구되는 구간이었다. 첫 번째 라이딩에서는 낯선 도시에서의 자전거 타기에서 필요한 교통 법규를 익혔다면 두 번째는 긴 오르막을 기어 변속으로 오르는 방법을 익혔다. 반복되는 오르막과 내리막에서 기어 변속을 사용하지 않고 주행하는 연습을 시작했다. 퀸 엘리자베스 공원의 마지막 가파른 언덕에서 한 번 내려 자전거를 끌고 가긴 했지만, 언덕 길이 두려워 자전거 타기를 망설였던 나로서는 큰 성취였다.단기간에 높은 강도의 에너지를 내야 하는 언덕 오르기는 지난 수십 년간 내게 가장 큰 두려움이었다. 밴쿠버라이트(밴쿠버 사람)들과 함께 퀸 엘리자베스 언덕 정상에서 코스트 산맥을 조망하는 경험은 가로막은 허들 하나를 제거한 기쁨이었다. 두려움은 결국 그 두려움과 직접 대면하는 것으로 타파될 수 있다는 증명이었다.밴쿠버는 '자전거 우선 정책'을 매우 적극적으로 추진하는 대표적인 도시이다. 밴쿠버시는 2040년까지 대중교통, 자전거, 걷기를 이 지역을 이동하는 가장 편리한 수단으로 만들기 위해 도시 내 이동의 3분의 2 이상을 보행·자전거·대중교통으로 전환하는 것을 목표로 두고 있다. 이를 위해 물리적으로 완전히 독립된 자전거 길인 도로 안의 자전거 차로를 시각적 혹은 물리적 장벽으로 자동차 도로와 분리, '분리형 자전거 도로(Protected Bike Lanes)'를 대폭 확장해가고 있다. 자동차와의 잠재적 갈등을 줄이며 자전거 이용자의 안전을 높이고 있는 중이다.특히 자전거 구간의 끊김 없는 연결을 위한 '연결성'을 높이는 정책을 최우선 과제로 삼고 있다고 한다. 지난해 대중교통 기관인 트랜스링크와 비영리 단체 허브 사이클링이 함께 조사한 메트로 밴쿠버(인구 약 300만 명)에 대한 자전거 이용현황 2024년 보고서에 따르면 2023년 기준 자전거 네트워크가 4870km로 확장되었으며, 메트로 밴쿠버 주민의 약 69%가 '편안하게' 주행할 수 있는 차량 통행이 완전 차단된 자전거 도로에서 400m 이내, 또는 제한 속도와 교통량이 낮은 공용 도로에 거주한다고 한다.안정성도 꾸준히 강화하고 있다. 교차로를 개선하고 회전 제한 등을 도입하는 정책도 펴고 있다. 자전거 도로에 자동차가 1분이라도 멈추면 200달러 벌금이 부과된다. 지난해부터는 안전 통행 거리 규정이 추가되어 자동차가 자전거 이용자 및 기타 취약한 도로 이용자를 추월할 때 최소 1m 거리를 유지해야 한다. 제한 속도가 시속 50km를 초과하는 고속도로에서는 이 거리가 1.5m로 늘어난다. 이 법은 좀 더 안전하기 위한 선택이 아니라, 법으로 강제 된다는(must follow) 사실도 홍보 중이다.또한 어린이, 노인, 자전거 초보자 등 누구나 안전하게 이용할 수 있도록 완충지대와 휴게 시설을 설치하고 신호체계를 개선하는 '모든 연령·능력대'를 위한 설계를 지속하고 있다. 더불어 트랜스 링크 등 대중 교통망과의 연계, 공공 자전거 주차장, 공유 자전거 서비스, 자전거 대여 등 '마지막 1마일(Last Mile)' 해소에 주력하고 있는 모습이다.​첫 번째 라이딩에서는 출발 전 우리가 착용한 안전 장비 일체를 점검했다. 헬멧 사이즈가 적절하고 턱 끈을 헐겁지 않게 조였는지, 바람, 먼지, 돌멩이 등으로부터 눈을 보호하는 고글과 넘어졌을 때 손을 보호하는 장갑, 팔꿈치 보호대를 살폈다. 자전거 안장 높이와 앞뒤 위치 조절을 하고 출발과 정지, 기어 변속을 연습하고 도로로 나섰다.두 번째 라이딩은 통행량이 많은 밴쿠버의 도심을 관통하는 코스였다. 아무리 '모든 연령·능력대'를 위한 설계라고 하지만 내게는 도로를 함께 달리는 사람들이 두려움의 대상이었다. 선수 급의 상급자, 전기 자전거, 전동 킥보드 등이 과속으로 추월할 때 위협을 느꼈다. 양 차선 자전거 길이지만 반대 차선의 라이더가 추월하기 위해 차선을 넘어올 때와 역주행하는 경우를 대면하는 일 또한 섬찟했다.넘어지는 경험을 통해 도로 표면을 살피는 일의 중요성을 인식했고 방향을 전환하기 훨씬 전에 적절한 수신호를 보내는 연습이 필요했다. 체인이 벗겨지고 안장이 헐거워지는 경험을 통해선 최소한의 정비 기술에 대한 필요를 절감했다. 앞 주행자를 따라가는 것에 열중한 나머지 한 번의 정지 신호를 보지 못하는 실수를 했다. 반면 지난번보다는 출발과 정지가 훨씬 수월해졌다.무엇보다도 밴쿠버의 중심부에 있는 아름다운 만을 달리며 바라보는 바다 너머 풍경과 번화한 밴쿠버 시내를 자전거로 달리는 기분은 마치 밴쿠버라이트가 된듯한 차오르는 감흥이 일었다. 거위들에게 도로를 양보하고 자전거를 멈춰 그들의 안전한 횡단을 지켜보는 것도 동물과 사람의 공존에 대한 행복한 경험이었다.보도나 횡단보도를 이용해야 하는 경우에는 자전거에서 내려 걸어가야 한다. 하지만 '코끼리 발(Elephant's Feet)'표시가 있는 곳은 예외다. 흰색 사각형 무늬 점선으로 배열된 도로 위 표시가 코끼리 발자국처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이다. 이 횡단보도에서는 자전거 이용자가 자전거에 탄 채로 횡단할 수 있다. 체력이 소진되거나 날이 어두워졌을 때 자전거와 함께 쉽게 대중교통을 이용해 귀가할 수 있다는 것은 큰 안심이었다. 주거지와 공원, 도심과 해안을 지나는 25km 자전거 주행에서 한 번도 자전거 연결 도로가 끊기지 않았다.우리는 펄스 크릭의 그랜빌 아일랜드에서 라이딩을 멈추고 시장의 간식과 커피, 거리 공연과 갤러리 방문을 즐겼다. 펄스 크릭은 코울 하버와 함께 1980년대 이후 밴쿠버에서 발전한 독특한 도시계획 및 건축 현상을 일컫는 밴쿠버리즘(Vancouverism)과 밀접한 연관이 있다.밴쿠버리즘은 주거, 상업, 공공 공간이 혼합된 형태다. 낮은 상업 건물 위에 고층 주거 건물이 세워지는 구조로, 도심 내에서 다양한 기능이 공존하도록 한다. 이 모델은 대중교통의 의존도를 높이고 도시 내 녹지 공간을 조성하고 유지하는 데 중점을 둔다. 또한 조망권을 보장하는 경관 축을 설정해 자연과 조화를 이루는 것을 특징으로 한다.이는 매우 오염된 산업 용지가 밀집한 지역이었던 펄스 크릭과 코울 하버를 차량 사용을 줄이고 녹지 공간과 경관을 보존하는 도시 계획과 건축 철학을 바탕으로 고밀도 주거 타워와 공공 공간, 수변 지역의 조화로운 개발을 통해 구현한 대표적 도시 재개발 사례가 되었다. 이곳을 차가 아닌 자전거로 와서 공방과 갤러리, 라이브 음악 공연을 즐기는 문화 경험을 할 수 있었다. 때문에 어쩔 수 없이 개발을 택해야 했던 선택 앞에 무슨 고민을 하고, 어떤 태도를 가져야 하는지에 대한 중요한 메시지를 얻게 되었다.가장 다행인 것은 밴쿠버 사람들은 자전거를 활동적이고 건강한 교통 수단으로 인식하고 있으며 그것을 이용할 때 지역 사회가 더욱 행복하고 건강하며 지속 가능할 것이라고 생각한다는 사실이다. 메트로 밴쿠버 주민들에게 자전거는 단순한 이동 수단이 아니라 삶의 방식으로 받아 들여지고 있었다. 자전거가 우리의 일상을 버티는 것에서 즐기는 것으로 만들 수 있다는 확신이 든다. 내게 밴쿠버에서 자전거 타기의 경험은 도시에서 내 속의 창의적인 영혼을 깨우는 것이었다.