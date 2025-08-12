미루고 미루던 초4 둘째의 스마트폰 개통, 체결한 구두 합의

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"그동안 스마트폰 없이 어떻게 살았어요? 진짜 착하다."

큰사진보기 ▲스마트폰을 사주다초등학교 4학년인 우리 둘째에게 드디어 스마트폰을 사줬다. ⓒ 이효진 관련사진보기

AD

"요즘 아이들, 더 일찍 사주나요?"

"네, 초등학교 들어갈 때 쯤 많이 사요. 연락 수단 때문에 엄마들이 먼저 사주는 경우가 많아요."

'그냥 안 사준다고 끝나는 문제가 아니구나.'

"너희는 몇 살이 되고 싶어?"

"엄마가 대학생이 돼야 스마트폰을 사준대요."

큰사진보기 ▲아이와 합의했다.서로 눈을 맞추며 약속했다. 그리고 만약 잘 지켜지지 않으면, 다음 단계로 종이에 구체적인 약속 사항을 아이 스스로 직접 적게 해서 ‘스마트폰 약속장’을 만들어 볼 생각이다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"엄마 화면이 잘 안 보여. 눈이 나빠진 걸까?"

"엄마, 그거 스마트폰을 많이 봐서 그래. 그럴 땐 그만 하고 눈 감고 잠을 자야 해. 휴식 시간을 가져야 해."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그, 개인SNS에도 실립니다.

며칠 전 초등학교 4학년인 우리 둘째에게 드디어 스마트폰을 사줬다. 요즘 초등학교 입학 때부터 스마트폰을 받는 아이들이 많다지만, 우리는 '조금 더 늦추자'는 쪽이었다. 매장에서 개통을 기다리는데 직원이 웃으며 물었다.나는 궁금해졌다.매장 직원은 고개를 끄덕이며 말했다.우리 집의 경우 초등학교 1~2학년 때는 굳이 필요하지 않았다. 학교가 집 앞이었고, 연락이 필요하면 같은 반 친구에게 전화해 바꿔 달라고 하면 됐다. 더구나 아이가 친한 친구들의 전화번호를 받아와서 "엄마, 내 친구 번호 저장해 주세요" 하고 부탁했다. 그 덕분에 내 휴대폰에는 아이 친구들의 번호가 줄줄이 저장됐다. 아이가 늦을 때 그 친구에게 전화를 걸어 "우리 아이랑 같이 있니?" 하고 물으면, 친구가 곧바로 아이에게 바꿔 주곤 했다. 스마트폰이 없어도 충분히 소통이 가능했다.또 예전에 큰아이와 함께 아파트 놀이터에서 놀며 느낀 것도 있었다. 저학년 한 아이가 스마트폰을 갖고 있었는데, 그 주변으로 고학년 아이들이 모여들어 함께 게임을 하자거나 빌려 달라고 하는 모습을 보았기 때문이다.그런데 어느 날, 작은아이가 아빠의 서랍 속에서 오래된 휴대폰을 꺼내 들고 있었다. 와이파이가 연결되니, 유튜브도 보고 게임도 할 수 있었다. 아이는 그 옛날 휴대폰으로 몰래 스마트폰을 즐기는 날이 많았다. 그 모습을 보며 깨달았다.스마트폰이 없으니 오히려 더 몰래, 규칙 없이, 아무런 가이드도 없이 사용하게 되는 상황이 생겼다. '늦게 줄수록 좋다'는 내 믿음이 흔들렸다.예전 글쓰기 수업을 하며 만났던 한 아이의 고백이 기억난다. 4학년 여자아이였다. 부모님에게 스마트폰을 받긴 했지만 집에서 유튜브와 게임이 제한돼 있었다. 그래서 하고 싶은 걸 할 시간이 없었고, 엄마 아빠가 모두 잠든 새벽 2~3시에 일어나 몰래 스마트폰을 했다."엄마한테 들키진 않았니?"하고 물었더니, 들키지 않았다고 했다. 그 때도 참 충격이었는데, 그 때 만난 그 아이나 지금 내 아이나 요즘 아이들은 다 비슷하구나 싶었다. 중요한 건 스마트폰 사용을 무조건 막는다고 스마트폰 중독이나 유해성을 완전히 차단할 수 있는 게 아니라는 사실이었다.초등학교 글쓰기 수업에서 아이들에게 물은 적이 있다.한 친구가 "4학년이요"라고 답했다. 이유를 묻자, 엄마가 4학년 때 스마트폰을 사주기로 했다는 것이다. 또 다른 친구는 "대학생이요"라고 했다. 보통은 자유를 원해서라고 생각하겠지만, 그 아이의 이유는 달랐다.그때 깨달았다. 요즘 아이들에게 스마트폰은 단순한 전자기기가 아니라, 이들 인생의 어떤 '이정표' 같은 존재라는 걸.둘째는 매년 크리스마스가 되면 산타 할아버지에게 스마트폰을 사달라고 빌었다. 하지만 12월 25일 아침마다 "산타 안 오셨어"라며 실망했다. 결정적인 전환점은 아빠와의 약속이었다. 힘든 일을 하는 아빠에게 둘째는 매일 빠뜨리지 않고 안마를 해주며 챙겼다. 아빠가 고마운 마음에 "너 소원이 뭐니?"라고 물었고, 아이는 주저 없이 "스마트폰요"라고 답했다.지금은 방학이라 '이제는 사줄 때가 됐다'는 마음이 들었다. 다만, 무조건적인 개통이 아니라 사용에 대한 대화를 먼저 나눴다. 게임 시간, 유튜브 시청 시간, 잠들기 전 사용 금지 같은 기본적인 규칙들을 말로 합의했다. 서로 눈을 맞추며 약속했다. 만약 잘 지켜지지 않으면, 다음 단계로 종이에 구체적인 약속 사항을 아이 스스로 직접 적게 해서 '스마트폰 약속장'을 만들어 볼 생각이다.이제 우리 둘째 아이 손에도 자기 이름이 찍힌 스마트폰이 쥐어졌다. 아이는 사진을 찍고, 친구들에게 문자를 보내고, 스마트폰을 요리조리 살펴보느라 눈이 반짝였다. 아이 옆에서 나도 스마트폰을 열어 SNS를 보고 있는데 형광등 불빛이 화면에 반사되면서 화면이 흐릿하게만 보였다. 이상해서 아이에게 물었다.그러자 아이가 이렇게 말하는 거다.웃음이 났다. 하지만 이제부터가 진짜 시작이다. 늦게 시작했으니, 올바르게 쓰는 법을 함께 배워야 한다. 스마트폰은 도구일 뿐, 그 도구를 어떻게 쓰느냐가 아이의 미래를 결정할 것이다. 또래 친구들보다 늦게 시작했지만, 현명하게 쓰기 위한 여정은 이제 막 출발했다.