'원 팀' 뭉친 당정대… 정청래 "초당적 협력, 방해 시도는 단호 대응"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리(왼쪽)가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표(가운데), 강훈식 대통령 비서실장과 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표 "당·정·대(여당과 정부, 대통령실)가 하나의 심장으로 뛰겠다"

김민석 국무총리 "당정대는 시종일관 완전일체, 책임 공동체가 돼야 한다"

강훈식 대통령 비서실장 "(한-미 통상에) 당정대가 '원 팀'이 돼, 총력 대응할 필요가 있다"

AD

더불어민주당 새 지도부 출범으로 '완전체'가 된 고위당정협의회의 첫 회의 화두는 "원 팀"이었다. 정청래 민주당 대표와 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장은 10일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 만나 서로 다른 표현으로 하나임을 강조했다.강 비서실장과 김 총리는 정 대표에게 서로 다른 요청 사항을 전달하기도 했다. 강 비서실장은 이날 논의 주제였던 한미 통상협의의 후속조치와 에이펙(APEC) 정상회의와 관련해 국회의 협조를 부탁했고 김 총리는 국정 안정을 위한 "초당적 성원"을 부탁했다. 정 대표는 "(후속조치를 위한) 입법 정책을 국회에서 신속히 마련하겠다"고 말했다. 직접 "초당적 협력"도 언급했지만 "억지주장이나 고질적인 발목잡기에는 단호히 대응하겠다"고 강조했다.강훈식 비서실장은 이날 정 대표를 향해 "진짜 대한민국이라는 큰 그림에 비어있는 한 조각을 마지막으로 채우면서 당정대의 완전체가 완성됐다"고 말문을 뗐다. 그러면서 이날 논의 안건인 한미 통상협의의 후속조치에 대해 언급하며 "지난 7월 30일 한미 관세협상이 타결돼, 미국으로부터의 수출 불확실성이 상당 부분 해소됐다고 생각한다"고 평가했다. 또 "조선업 협력 프로그램은 우리 조선 기업의 미국시장 진출에 기여하는 것은 물론 새 한미 경제협력 패러다임을 제시하게됐다고 생각한다"고도 덧붙였다.이어 "큰 틀의 합의를 이뤘지만 세부적인 후속 절차가 남은 만큼 당정대가 원 팀이 돼 총력 대응할 필요가 있다"며 "특히 이번 한미 통상 협의 과정에서 미 정부의 핵심 정책 결정권자와 논의할 수 있는 소통 협력 채널이 필요하다는 것을 확인했다"며 "(소통 채널을 위한) 후속조치 이행 과정에 국회의 지원과 협조가 필수적인 만큼 당의 각별한 관심과 지원을 요청드린다"고 말했다.또 오는 10월 경상북도 경주시에서 개최될 예정된 에이펙(APEC) 정상회의에 대해서도 "대한민국이 주도적으로 외교 통상 리더십을 국제사회에 보여줄 수 있는 무대"라며 "에이펙 정상회의의 파급효과가 최대 7.4조에 이를 것으로 예상되는 만큼 구체적인 성과가 연결되고 국내 기업과 국민들에 실질적인 혜택이 체감될 수 있게 준비하겠다"고 밝혔다.김민석 국무총리는 "당선과 새 체제의 출범을 축하드린다"며 말문을 열고 "국민 주권과 당원 주권의 본질이 하나이듯, 당정대는 시종일관 완전일체의 책임 공동체가 돼야 한다"고 강조했다. "내란 극복과 국민 안정, 성장 회복의 공동 과제 달성을 위해 개혁도 경제도 빈틈 없이 조율하며 함께 뛰겠다"고도 말했다.다만 "국정이 안정 궤도에 들어설 수 있도록 임기 첫 해 국민적, 초당적 성원을 각별히 부탁드린다"며 "책임 세력이 똘똘 뭉쳐야 오늘도 내일도 성공한다는 역사적 철칙을 명심하면서 개혁과 경제 회복을 넘어 재도약의 기틀을 함께 닦겠다"고 이야기했다.정청래 대표는 모두발언에서 "당정대 원 팀의 자세가 그 어느 때보다 중요하다"며 "이재명 정부와 민주당은 당원 주권, 국민 주권이라는 공동 가치 아래 함께 뛰는 '한 몸 공동체'"라고 말문을 뗐다. "앞으로 정부가 잘한 것은 공개적으로 잘했다고 하고 잘못한 것은 비공개적으로 지적하고 개선하는 데 초점을 맞추겠다"는 말도 덧붙였다.정 대표는 한미 통상협의의 후속조치에 대해 "당과 정부는 이번 협의 결과에 대한 정보를 긴밀하게 공유하며 민생 경제 산업 전반에 미칠 영향을 다각도로 분석하겠다"며 "입법 정책 또한 국회에서 신속히 마련하겠다. 민생을 살리고 국익의 시행을 위해 초당적 협력이 필요하다"고 말했다. 다만 "억지 주장으로 협의 성과를 깎아내리거나 고질적인 발목잡기로 후속 대응을 방해하는 시도에 대해서는 단호히 대응하겠다"고 강조했다.아울러 에이펙과 관련해 "인프라 구축과 제도 정비에 만전을 기해야 한다"며 "국회도 관련 사항을 세세히 점검하고 입법 예산 등 모든 방면에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 이밖에도 정 대표는 최근 폭우로 집을 잃어버린 '수재민' 문제를 언급하며 "임시방편으로 이동식 주택 보급이나 폐교를 활용한 주거대책을 포함해 살아갈 수 있는 실질적 지원을 고민해달라"고 요청했다.