메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
이정선 광주교육감, '리박스쿨 교재' 학교 비치 사과

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.08.10 17:52최종 업데이트 25.08.10 17:52

이정선 광주교육감, '리박스쿨 교재' 학교 비치 사과

"책 구입 경위, 추천사 작성 교사 2명 조사 방침"

원고료로 응원하기
이정선 광주교육감(자료사진). 2024.10.17
이정선 광주교육감(자료사진). 2024.10.17 ⓒ 연합뉴스

이정선 광주광역시 교육감이 10일 극우 편향 역사 왜곡 도서가 광주 초등학교에 비치된 데 대해 공식 사과했다. 이 교육감은 이날 입장문을 내고 "최근 이른바 '리박스쿨' 관련 역사 왜곡 도서가 일부 학교에 비치된 사실을 확인했다"며 "교육가족과 시민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이 교육감은 "해당 도서의 구입·비치 및 추천사 작성 경위의 사실 관계를 철저히 밝혀 광복 80주년을 맞는 올해를 역사 왜곡 척결의 원년으로 삼고, 역사 바로 세우기 교육을 강화하겠다"고 밝혔다. 이 교육감은 "리박스쿨 관련 역사 왜곡 사안의 심각성을 엄중히 인식하고 있다"고도했다.

앞서 광주시교육청은 역사 왜곡 도서 논란이 제기되자 지난 7월 모든 학교를 대상으로 조사를 진행했다. 그 결과, 문제의 책으로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기'가 초등학교 1곳에서 3권 보유 중인 사실이 확인됐다.

AD
이 책은 여순사건을 '반란'으로 규정하는 등 극우 편향 왜곡 역사관을 담은 사실이 드러나 전남을 비롯한 전국 학교에서 속속 폐기되는 도서다. 리박스쿨 교재로도 알려진 책이다. 리박스쿨은 이승만·박정희 스쿨의 약자로, 극우 성향 역사 교육 단체다.

문제의 책은 광주 A 초등학교 정규 교사가 학교 사업비로 3권 구매한 것으로 조사됐다. 사서 교사가 도서 선정 절차를 거쳐 다수 책을 일괄 구매하는 통상적인 도서 구매 절차를 거치지 않았다는 의미다. 문제의 책은 학교도서관운영위원회 심의를 거쳐 지난 7일 전량 폐기됐다.

광주시교육청은 책 선정 및 구입 경위는 물론 교사의 추천사 작성 경위에 대해 조사한 뒤 문제가 확인될 경우 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다. 교육청은 학교도서관운영위원회 중립적 구성, 자료 구입 시 유해성 심의 기준 강화, 학교 기증도서까지 심의 대상 확대 등 재발 방치 대책도 밝혔다.

"여순사건 왜곡"리박스쿨 교재, 전남 도서관에 27권 일명 '리박스쿨' 교재로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기’ 중 여순사건을 왜곡하는 내용이 담긴 대목. 임형석 전남도의원(민주당·광양1)은 지난 7월 31일 보도자료를 내고 "(문제의 책이) 전남 학교 10곳, 도교육청 산하 도서관 8곳, 도립도서관 1곳 등 총 19곳에서 27권 비치된 것으로 파악됐다"고 밝혔다.
"여순사건 왜곡"리박스쿨 교재, 전남 도서관에 27권일명 '리박스쿨' 교재로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기’ 중 여순사건을 왜곡하는 내용이 담긴 대목. 임형석 전남도의원(민주당·광양1)은 지난 7월 31일 보도자료를 내고 "(문제의 책이) 전남 학교 10곳, 도교육청 산하 도서관 8곳, 도립도서관 1곳 등 총 19곳에서 27권 비치된 것으로 파악됐다"고 밝혔다. ⓒ 임형석 전남도의원 제공

고민정 더불어민주당 의원이 10일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 리박스쿨 청문회에서 손효숙 리박스쿨 대표에게 질의하고 있다. 2025. 7. 10
고민정 더불어민주당 의원이 10일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 리박스쿨 청문회에서 손효숙 리박스쿨 대표에게 질의하고 있다. 2025. 7. 10 ⓒ 남소연

광주에 기반을 둔 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'은 지난 8일 보도자료를 내고 "광주교육청은 '리박스쿨' 도서 구입 경위 및 활용 내용, 교사들의 추천사 작성 경위를 철저히 조사해 공개하라"고 촉구했다. 이 단체는 초등학교 등 18개 전남 교육기관에 같은 책 26권이 비치된 사실이 드러나 김대중 전남교육감이 최근 2차례 사과하고 후속 조처를 취한 사실을 거론하며 이정선 광주교육감의 입장 표명을 요구했다.

[관련기사]
광주 초등학교 리박스쿨 교재 3권 보유... "교육청, 추천사 써준 교사 2명 조사도 안해" https://omn.kr/2ev7d

#이정선#이정선교육감#광주시교육청#리박스쿨#이승만

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사[단독] 민족문제연구소 활동가, 일본 공항 4번째 억류 "블랙리스트 관리 의심"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초