이정선 광주교육감, '리박스쿨 교재' 학교 비치 사과

▲"여순사건 왜곡"리박스쿨 교재, 전남 도서관에 27권일명 '리박스쿨' 교재로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기’ 중 여순사건을 왜곡하는 내용이 담긴 대목. 임형석 전남도의원(민주당·광양1)은 지난 7월 31일 보도자료를 내고 "(문제의 책이) 전남 학교 10곳, 도교육청 산하 도서관 8곳, 도립도서관 1곳 등 총 19곳에서 27권 비치된 것으로 파악됐다"고 밝혔다. ⓒ 임형석 전남도의원 제공 관련사진보기