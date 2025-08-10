이정선 광주교육감, '리박스쿨 교재' 학교 비치 사과

이정선 광주광역시 교육감이 10일 극우 편향 역사 왜곡 도서가 광주 초등학교에 비치된 데 대해 공식 사과했다. 이 교육감은 이날 입장문을 내고 "최근 이른바 '리박스쿨' 관련 역사 왜곡 도서가 일부 학교에 비치된 사실을 확인했다"며 "교육가족과 시민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
이 교육감은 "해당 도서의 구입·비치 및 추천사 작성 경위의 사실 관계를 철저히 밝혀 광복 80주년을 맞는 올해를 역사 왜곡 척결의 원년으로 삼고, 역사 바로 세우기 교육을 강화하겠다"고 밝혔다. 이 교육감은 "리박스쿨 관련 역사 왜곡 사안의 심각성을 엄중히 인식하고 있다"고도했다.
앞서 광주시교육청은 역사 왜곡 도서 논란이 제기되자 지난 7월 모든 학교를 대상으로 조사를 진행했다. 그 결과, 문제의 책으로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기'가 초등학교 1곳에서 3권 보유 중인 사실이 확인됐다.
이 책은 여순사건을 '반란'으로 규정하는 등 극우 편향 왜곡 역사관을 담은 사실이 드러나 전남을 비롯한 전국 학교에서 속속 폐기되는 도서다. 리박스쿨 교재로도 알려진 책이다. 리박스쿨은 이승만·박정희 스쿨의 약자로, 극우 성향 역사 교육 단체다.
문제의 책은 광주 A 초등학교 정규 교사가 학교 사업비로 3권 구매한 것으로 조사됐다. 사서 교사가 도서 선정 절차를 거쳐 다수 책을 일괄 구매하는 통상적인 도서 구매 절차를 거치지 않았다는 의미다. 문제의 책은 학교도서관운영위원회 심의를 거쳐 지난 7일 전량 폐기됐다.
광주시교육청은 책 선정 및 구입 경위는 물론 교사의 추천사 작성 경위에 대해 조사한 뒤 문제가 확인될 경우 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다. 교육청은 학교도서관운영위원회 중립적 구성, 자료 구입 시 유해성 심의 기준 강화, 학교 기증도서까지 심의 대상 확대 등 재발 방치 대책도 밝혔다.
광주에 기반을 둔 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'은 지난 8일 보도자료를 내고 "광주교육청은 '리박스쿨' 도서 구입 경위 및 활용 내용, 교사들의 추천사 작성 경위를 철저히 조사해 공개하라"고 촉구했다. 이 단체는 초등학교 등 18개 전남 교육기관에 같은 책 26권이 비치된 사실이 드러나 김대중 전남교육감이 최근 2차례 사과하고 후속 조처를 취한 사실을 거론하며 이정선 광주교육감의 입장 표명을 요구했다.
