다시 공론화? 활동가들은 말한다 "이제는 실행의 시간"

"낙동강은 안 좋은 곳만 찍고, 금강은 좋은 곳만 보여준 것 같다."

지난 9일 오후 7시, 대전 용전동의 CGV. 시민들이 하나둘 입장하면서 극장 안은 정적과 긴장감으로 가득 찼다. 최승호 PD의 다큐멘터리 영화 <추적>의 시사회가 시작되었다. 영화는 4대강 사업이 남긴 상처와 그 이후 계속되는 권력의 왜곡된 물 관리 정책을 깊이 있게 파헤쳤다.상영이 끝났을 때, 관객들 사이에서는 분노와 깊은 무력감, 그리고 허탈함이 교차했다. 영화가 보여준 지난 17년간의 기록은 필자에게 단순한 과거의 회상이 아니었다. 지금 이 순간에도 계속되고 있는 싸움의 연장선이었다.상영이 끝났을 때, 관객들 사이에서는 분노와 깊은 무력감, 그리고 허탈함이 교차했다. 영화가 보여준 지난 17년간의 기록은 필자에게 단순한 과거의 회상이 아니었다. 지금 이 순간에도 계속되고 있는 싸움의 연장선이었다.이 말은 현장 활동가에게 허탈함과 배신감을 느끼게 한다. 이미 문재인 정부 시절, 공론화와 과학적 평가, 수많은 현장 검증을 거쳐 도출된 결정이기 때문이다. 4년에 걸친 절차를 다시 진행하겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다. 결국 원점으로 돌아가야 한다는 것이며, 시간 끌기로 읽힌다.<추적>은 마치 한 편의 수사 기록처럼 4대강 사업의 전개 과정을 촘촘하게 재구성하고 있다. 이명박 정부는 운하 포기 선언을 진행하며, 추진하지 않을 것처럼 했다. 하지만 불과 4개월 만에 사업의 마스터플랜을 수립했다.'4대강 정비 사업'이라는 이름으로 포장된 채 턴키 방식으로 불과 3년 만에 완공했다. 최승호 PD의 시선은 17년간 정책으로 제시된 숫자를 설명하고, 다양한 기록을 통해 '속도전'의 이면과 숨겨진 의도를 드러낸다.필자는 현장에서 겪었던 물리적 충돌, 위협, 억압을 다시 떠올렸다. 헬멧을 던지고 밀쳐내는 것은 기본이었고, 멱살을 잡으며 기록하는 카메라를 빼앗는 등의 일이 비일비재했다.강행하려는 세력과 진실을 남기려는 활동가 사이의 긴장감은 공사 내내 계속되었다. 활동가들은 생명과 생태를 지키기 위한 싸움이었기에 물리적 충돌에서 물러서지 않았지만, 결국 4대강 저항은 패배했다.영화는 왜 보의 높이가 6m였는지, 왜 수심이 가뭄과 홍수 모두에 효과가 없는지를 설명하며 운하를 염두에 둔 설계였음을 드러낸다. 설계의 의도부터 정책 추진 방식, 생태계 파괴, 예산 낭비까지 그 모든 것이 하나의 방향으로 수렴한다. 이 사업은 명백한 실패였다는 결론이다.그럼에도 이재명 정부는 다시 '논의'를 시작하자고 한다. 싸워온 이들에게 "그 모든 시간은 아무것도 아니었다"고 말하는 듯한 선언을 서슴지 않고 있다. 김성환 장관은 공론화라는 말의 무게를 전혀 몰랐고, 그 말이 재자연화의 후퇴를 의미하는 것을 모르는 듯했다. 그 말을 하는 순간, 생태와 4대강에 대한 무지를 드러내는 것을 환경부 장관 스스로는 전혀 알지 못하는 것 같다.문재인 정부 시절, 금강과 영산강의 세 개 보 해체와 상시 개방에 대한 결정은 여러 차례의 조사와 공론화, 과학적 평가와 전문가 논의를 거쳐 이뤄졌다. 특히 국가물관리위원회와 환경부는 그 결정에 대한 근거를 분명히 제시했고, 해당 정책은 이행만을 앞두고 있었다.그러나 윤석열 정부는 출범 이후, 해당 결정을 사실상 백지화했다. 재자연화의 흐름은 멈췄고, 과거 이명박 정부 시절의 방식과 담론이 되살아나기 시작했다. 현장 활동가들은 이를 '물내란'이라 부른다. 강의 흐름을 인위적으로 막아 생명을 고립시키고, 검증된 정책을 정치 논리로 뒤엎는 행위를 그렇게 정의한 것이다.이러한 상황을 몸으로 겪은 활동가에게, 다시 공론화를 꺼내 든 현 정부에 분개한다. 공론화라는 말은 실행 의지의 부재, 책임 회피의 다른 말이다. 이명박 정부의 패배감과 문재인 정부의 무력감을 다시 느끼게 하는 분노의 말이다. 정권이 바뀌고, 정부가 달라졌어도 강은 그대로이고, 싸움은 계속될 수밖에 없는 이유다.이재명 대통령은 과거 여러 차례 22조 원을 강바닥에 버렸다고 비판했다. 말을 할 때는 선택할 권한이 없었지만, 지금은 결정할 수 있는 자리에 올랐다. 영화 <추적> 속 이명박 전 대통령이 "반대하는 사람은 노래하듯 반대해! 맹목적으로"라고 말했던 것처럼, 현 정부 또한 현장의 목소리를 그저 맹목적인 반대로 치부하는 것은 아닌지 씁쓸함이 밀려온다.영화 <추적>의 마지막 장면, 최승호 PD는 해피엔딩이 아니라 새드엔딩을 택한 이유를 이렇게 설명했다. "현장의 현실을 있는 그대로 보여주기 위해서였다." 최승호 PD의 말처럼 지금 우리가 마주한 현실은 새드엔딩 그 자체이다.영화가 끝나고 이런 결말을 막기 위해 현장을 지키는 활동가들을 잠시 불러 이야기를 나누는 시간도 가졌다. 세종보를 지키는 현장활동가들은 현재 상황이 좋지 않으며, 1000일까지도 농성장을 지킬 생각을 하고 있다는 각오를 하고 있다.특히 영화 <추적>이 많은 사람에게 다시 4대강 사업의 문제를 알릴 수 있는 계기가 될 것이라는 소감을 전했다. 아울러 4대강 재자연화 10만인 서명도 진행되고 있어 시민들의 참여를 독려하기도 했다.전 세계적으로 기후변화에 대응하고 생태계를 복원하려는 움직임은 거세다. 유럽연합은 '자연 복원법'을 제정하고, 'EU 생물다양성 전략 2030'을 통해 2030년까지 최소 2만 5000km의 강을 자유롭게 흐르도록 복원하는 것을 목표로 삼았다.보와 댐을 철거하겠다는 것이다. 강의 자연적 기능을 회복시켜 기후변화로 인한 가뭄과 홍수에 대응하는 과학적 해답이었다. 반면 한국에서는 검증된 정책조차 정치적 이유로 미뤄지고, 이미 지나온 절차를 다시 밟자고 한다.현장 활동가들의 말은 분명하다. 지금 필요한 것은 더 많은 토론이 아니다. 실행이다. 금강과 영산강의 보 해체는 이미 결정된 일이고, 낙동강의 상시 개방 역시 이제는 준비에 돌입할 때다. 늦어질수록 강은 죽는다. 우리는 다시 현장에서 신발 끈을 조여 매고 있다. 농성장을 지키며, 폭염과 폭우 속에서 강을 바라본다. 정부가, 정치가, 언론이 외면할 때도, 강은 항상 그 자리에 있었고, 그 흐름은 멈추지 않았다.지금이 마지막 기회일 수 있다. 아직 늦지 않았다. 이재명 정부가 선택하면 된다. 다시 논의가 아니라, 행동이 필요한 시점이다. 정책의 방향은 이미 정해졌다. 실행의 결단만이 남아 있다. 해피엔딩은 결코 저절로 오지 않는다.누군가의 결단, 누군가의 연대, 그리고 누군가의 땀과 눈물이 만들어낸 결과일 뿐이다. 이런 결단과 연대를 외면하지 말것을 이재명 정부에게 촉구한다. 우리는 다시 '강물아 흘러라!'를 외쳤다.