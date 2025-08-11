경포해변 위 잠든 아내 옆에서 내가 꺼낸 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲오죽헌연못연꽃목마름 속에서 피어난 연꽃의 숨결

큰사진보기 ▲荷花泣沙 하화읍사물 없는 연못에 꽃만 울고 서 있네.

荷花泣沙(하화읍사) 물 없는 연못에 꽃만 울고 서 있네.

去去去中知 行行行裏覺 (거거거중지 행행행이각) 가고 가고 가는 가운데 알게 되고, 행하고 행하며 깨닫는다.

큰사진보기 ▲去去去中知 行行行裏覺봉우 권태훈 선생의 좌우명 ? 꾸준한 행위 속에서 깨달음을 얻다.

큰사진보기 ▲熱極則凉 心安則生 열극즉량 심안즉생극심한 더위 뒤에 찾아오는 서늘함, 마음이 편안하면 삶도 다시 살아난다.

큰사진보기 ▲短？亦長氣 단량역장기잠깐의 서늘함이 긴 생명의 기운으로 이어진다.

短涼亦長氣 (단량역장기) 잠깐의 시원함이 생명의 기운이 된다.

熱極則凉 心安則生 (열극즉량 심안즉생) 더위가 극에 달하면 서늘함이 깃들고, 마음이 편안해지면 삶이 다시 일어난다.

큰사진보기 ▲경포해변 파라솔경포 바다 백사장 위, 꽃처럼 피어난 붉은 파라솔

환갑을 넘긴 뒤, 여름휴가는 늘 아내와 단둘이 떠난다. 성인이 된 아이들에게 각자의 여름을 맡긴 지 오래다. 인생의 가을을 함께 걷는 아내와의 대화는 해마다 더 깊어지는 것 같다.지난 8월 초, 우리는 강릉으로 향했다. 맑지만 메마른 하늘, 뜨거운 바람 속에서 문득 37년 전 젊은 날의 강릉이 떠올랐다.그때 나는 전국문화원연합회에서 막 창간한 잡지의 기자였다. 강릉단오제 취재를 위해 내려가 유적지를 돌며 사흘간 호사를 누렸다. 강릉문화원은 기사와 사진을 세 갈래로 미리 준비해 놓았고, 나는 마음에 드는 원고를 고르기만 하면 됐다. 작별 인사로 강릉 출신 유명 서예가의 글씨도 한 점 받았다.37년이 흐른 지금, 대관령을 넘던 지루한 버스 길은 KTX 덕분에 1시간 반이면 닿는다. 강릉은 변했고, 나 역시 변했다.오죽헌은 예전과 사뭇 달랐다. 옆 연못에는 연꽃만 고왔고, 물은 바싹 말라 있었다. 초충도 화단 뒤쪽 구사정(九思亭)에서 지필묵을 펼쳐 한 줄을 썼다.오죽헌, 선교장, 경포대를 거니는 동안 파트리크 모디아노의 소설 <어두운 상점들의 거리>에서 읽었던 구절이 줄곧 뇌리를 맴돌았다. 정확하지는 않지만, 대략 이런 흐름의 내용이었다. '우리가 머문 모든 곳에는 우리의 숨결과 기억이 배어 남는다. 시간이 흘러도 그 자취는 미세한 파동처럼 남아 귀 기울이는 이에게 속삭인다.' 과연 문장의 힘은 강렬했다. 까마득하게 오래전 강릉에 묻어둔 젊은 날의 기억이 되살아나 속삭이는 듯했다.하룻밤을 찜질방에서 보내고, 이튿날 아침 택시를 타고 솔향수목원으로 향했다. 숲이 잘 조성되어 있고 계곡에서 흐르는 물소리가 좋다는 수목원 입구에서 아침을 먹을 생각이었다. 그런데 택시 기사는 "올해는 너무 가물어 계곡도 말랐다"라고 했다.게다가 근처에 식당이 없어 뜨거운 햇볕 아래 20분을 걸어 내려와 겨우 문 연 식당에 들어갔다. 계곡이 말랐다는 이야기에 실망감이 들었지만, 문득 바다의 시원함이 떠올라 수목원은 포기하고 경포 해수욕장으로 목적지를 바꿨다. 바다에 뛰어들 나이는 지났지만, 소나무 그늘에 돗자리를 펴면 책도 읽고 한나절 쉬기에 좋을 것 같았다.경포 바다 해변에 붉은 파라솔은 꽃처럼 피어 있었고, 백사장은 눈부시게 반짝였다. 모래 위의 발자국은 바람과 파도에 씻기듯 사라졌다. 모래는 우리의 발자국을 기껏해야 몇 초 동안만 간직한다.모디아노의 말이 다시 스쳤다. 인생도 그렇다. 찰나의 시간 속에서 무엇을 남길 것인가. 나는 바다를 바라보면서 붓을 들었다.민족운동가이자 단군 사상가 봉우 권태훈 선생의 좌우명이라고 한다. 오래전 어느 사극 드라마에서 이 대사를 듣는 순간 마음에 강하게 와닿아 가끔 붓으로 썼다. 행위를 강조하는 글귀이다. 쉬지 않고 꾸준히 가다 보면 목적지에 도달할 수 있으며, 깨달음을 얻을 수 있다는 큰 교훈이 담겨 있다. 머리로 아는 것과 몸으로 아는 것 사이에는 깊은 강이 있다. 그 강을 건너며, 깨달음은 비로소 단단해진다.내가 붓장난하는 동안 아내는 돗자리 한쪽에서 조용히 잠들어 있었다. 눈가의 잔주름은 애잔했고, 40년 가까이 함께한 세월 속 그녀의 강인함이 늘 고마웠다. 에리히 프롬은 '진정한 사랑은 지식을 내포한다'고 했다. 여기서 말하는 지식은 기쁨과 슬픔, 불안과 상처를 알아차리는 마음이다. 나는 아내에게서 그 마음을 배우며 변했고, 사랑도 깊어졌다.소나무 숲 사이로 바람이 스쳤다. 불더위 속 잠깐의 서늘함, 숨이 트이는 순간이었다. 다시 붓을 들어 적었다.나는 입버릇처럼 휴일을 '사막의 오아시스'라고 표현한다. 사막을 걸어갈 수 있는 것은 어딘가 오아시스가 있기 때문이다. 쉼은 단순한 멈춤이 아니라, 다시 걷기 위한 숨 고르기다.저녁을 먹으려고 들어간 식당 TV 화면에 남부 지방 집중호우 소식이 흘렀다. 물에 잠긴 마을, 고립된 사람들. 젓가락이 멈췄다. 나는 한가롭게 바다를 바라보았지만, 저 너머 누군가는 삶의 자리를 지키기 위해 싸우고 있었다.수재 현장에서 구슬땀을 흘리는 자원봉사자들의 헌신이 고맙게 느껴졌다. 생각은 쉬워도 행동은 용기가 필요하다. 세상은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 몫을 다하는 이들의 헌신으로 버텨낸다. 그들의 땀방울이 곧 세상의 숨결이었다.파도는 말하지 않는다. 다만 밀려오고 밀려가며 모래를 적신다. 문장도 그렇다. 누군가의 가슴에 담겨 작은 변화라도 줄 수 있다면, 의미가 있다. 가장 큰 이야기는 때론 침묵 속에 있다. 이 여름, 경포 바다의 짧은 쉼은 내 인생의 숨결이 될 것이다. 뜨거운 시간 속 서늘함처럼, 삶 깊은 곳에서 다시 시작하는 힘으로 남을 것이다.저물녘, 인생 길 위에서 나는 또 한 문장을 쓰기 위해 발걸음을 내디딘다.