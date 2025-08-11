경포해변 위 잠든 아내 옆에서 내가 꺼낸 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
환갑을 넘긴 뒤, 여름휴가는 늘 아내와 단둘이 떠난다. 성인이 된 아이들에게 각자의 여름을 맡긴 지 오래다. 인생의 가을을 함께 걷는 아내와의 대화는 해마다 더 깊어지는 것 같다.
강릉에서 멈춰 서다
지난 8월 초, 우리는 강릉으로 향했다. 맑지만 메마른 하늘, 뜨거운 바람 속에서 문득 37년 전 젊은 날의 강릉이 떠올랐다.
그때 나는 전국문화원연합회에서 막 창간한 잡지의 기자였다. 강릉단오제 취재를 위해 내려가 유적지를 돌며 사흘간 호사를 누렸다. 강릉문화원은 기사와 사진을 세 갈래로 미리 준비해 놓았고, 나는 마음에 드는 원고를 고르기만 하면 됐다. 작별 인사로 강릉 출신 유명 서예가의 글씨도 한 점 받았다.
37년이 흐른 지금, 대관령을 넘던 지루한 버스 길은 KTX 덕분에 1시간 반이면 닿는다. 강릉은 변했고, 나 역시 변했다.
오죽헌은 예전과 사뭇 달랐다. 옆 연못에는 연꽃만 고왔고, 물은 바싹 말라 있었다. 초충도 화단 뒤쪽 구사정(九思亭)에서 지필묵을 펼쳐 한 줄을 썼다.
荷花泣沙(하화읍사) 물 없는 연못에 꽃만 울고 서 있네.
오죽헌, 선교장, 경포대를 거니는 동안 파트리크 모디아노의 소설 <어두운 상점들의 거리>에서 읽었던 구절이 줄곧 뇌리를 맴돌았다. 정확하지는 않지만, 대략 이런 흐름의 내용이었다. '우리가 머문 모든 곳에는 우리의 숨결과 기억이 배어 남는다. 시간이 흘러도 그 자취는 미세한 파동처럼 남아 귀 기울이는 이에게 속삭인다.' 과연 문장의 힘은 강렬했다. 까마득하게 오래전 강릉에 묻어둔 젊은 날의 기억이 되살아나 속삭이는 듯했다.
바다 위의 발자국
하룻밤을 찜질방에서 보내고, 이튿날 아침 택시를 타고 솔향수목원으로 향했다. 숲이 잘 조성되어 있고 계곡에서 흐르는 물소리가 좋다는 수목원 입구에서 아침을 먹을 생각이었다. 그런데 택시 기사는 "올해는 너무 가물어 계곡도 말랐다"라고 했다.
게다가 근처에 식당이 없어 뜨거운 햇볕 아래 20분을 걸어 내려와 겨우 문 연 식당에 들어갔다. 계곡이 말랐다는 이야기에 실망감이 들었지만, 문득 바다의 시원함이 떠올라 수목원은 포기하고 경포 해수욕장으로 목적지를 바꿨다. 바다에 뛰어들 나이는 지났지만, 소나무 그늘에 돗자리를 펴면 책도 읽고 한나절 쉬기에 좋을 것 같았다.
경포 바다 해변에 붉은 파라솔은 꽃처럼 피어 있었고, 백사장은 눈부시게 반짝였다. 모래 위의 발자국은 바람과 파도에 씻기듯 사라졌다. 모래는 우리의 발자국을 기껏해야 몇 초 동안만 간직한다.
모디아노의 말이 다시 스쳤다. 인생도 그렇다. 찰나의 시간 속에서 무엇을 남길 것인가. 나는 바다를 바라보면서 붓을 들었다.
去去去中知 行行行裏覺 (거거거중지 행행행이각) 가고 가고 가는 가운데 알게 되고, 행하고 행하며 깨닫는다.
민족운동가이자 단군 사상가 봉우 권태훈 선생의 좌우명이라고 한다. 오래전 어느 사극 드라마에서 이 대사를 듣는 순간 마음에 강하게 와닿아 가끔 붓으로 썼다. 행위를 강조하는 글귀이다. 쉬지 않고 꾸준히 가다 보면 목적지에 도달할 수 있으며, 깨달음을 얻을 수 있다는 큰 교훈이 담겨 있다. 머리로 아는 것과 몸으로 아는 것 사이에는 깊은 강이 있다. 그 강을 건너며, 깨달음은 비로소 단단해진다.
내가 붓장난하는 동안 아내는 돗자리 한쪽에서 조용히 잠들어 있었다. 눈가의 잔주름은 애잔했고, 40년 가까이 함께한 세월 속 그녀의 강인함이 늘 고마웠다. 에리히 프롬은 '진정한 사랑은 지식을 내포한다'고 했다. 여기서 말하는 지식은 기쁨과 슬픔, 불안과 상처를 알아차리는 마음이다. 나는 아내에게서 그 마음을 배우며 변했고, 사랑도 깊어졌다.
소나무 숲 사이로 바람이 스쳤다. 불더위 속 잠깐의 서늘함, 숨이 트이는 순간이었다. 다시 붓을 들어 적었다.
短涼亦長氣 (단량역장기) 잠깐의 시원함이 생명의 기운이 된다.
熱極則凉 心安則生 (열극즉량 심안즉생) 더위가 극에 달하면 서늘함이 깃들고, 마음이 편안해지면 삶이 다시 일어난다.
나는 입버릇처럼 휴일을 '사막의 오아시스'라고 표현한다. 사막을 걸어갈 수 있는 것은 어딘가 오아시스가 있기 때문이다. 쉼은 단순한 멈춤이 아니라, 다시 걷기 위한 숨 고르기다.
세상과 이어진 숨결
저녁을 먹으려고 들어간 식당 TV 화면에 남부 지방 집중호우 소식이 흘렀다. 물에 잠긴 마을, 고립된 사람들. 젓가락이 멈췄다. 나는 한가롭게 바다를 바라보았지만, 저 너머 누군가는 삶의 자리를 지키기 위해 싸우고 있었다.
수재 현장에서 구슬땀을 흘리는 자원봉사자들의 헌신이 고맙게 느껴졌다. 생각은 쉬워도 행동은 용기가 필요하다. 세상은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 몫을 다하는 이들의 헌신으로 버텨낸다. 그들의 땀방울이 곧 세상의 숨결이었다.
파도는 말하지 않는다. 다만 밀려오고 밀려가며 모래를 적신다. 문장도 그렇다. 누군가의 가슴에 담겨 작은 변화라도 줄 수 있다면, 의미가 있다. 가장 큰 이야기는 때론 침묵 속에 있다. 이 여름, 경포 바다의 짧은 쉼은 내 인생의 숨결이 될 것이다. 뜨거운 시간 속 서늘함처럼, 삶 깊은 곳에서 다시 시작하는 힘으로 남을 것이다.
저물녘, 인생 길 위에서 나는 또 한 문장을 쓰기 위해 발걸음을 내디딘다.
