'팔레스타인 지지' 영국 시위자 474명 체포, 이스라엘 앞에서 멈춘 표현 자유

AD

현지시각 9일 런던 경찰은 웨스트민스터 의회 광장에서 집회 참가자 474명을 체포했다. 경찰은 하루 체포자 수로 치면 10년 만에 가장 많은 숫자라고 밝혔다.BBC 보도에 따르면 광장에 모인 600여 명의 사람들은 오후 1시 빅벤이 울리자 광장에 앉더니 손글씨로 쓴 "나는 집단학살에 반대한다. 나는 팔레스타인액션(Palestine Action)을 지지한다"는 팻말을 꺼내 들었다. 경찰은 즉시 체포를 시작했다. 일부 참석자들은 침묵으로 자신들의 차례를 기다렸고 일부 체포를 거부하는 사람들은 4인 1조로 된 경찰들에 의해 팔과 다리가 들려 체포됐다. 이베트 쿠퍼 내무장관은 경찰의 시위 대응에 감사를 표했다. 체포된 시위자 중 신분 확인이 되고 향후 팔레스타인액션을 지지하는 시위에 참가하지 않겠다고 약속한 사람들은 훈방됐다. 그러나 이를 거부한 시위자들은 구금됐다.이 시위의 목적은 이스라엘의 가자지구 집단학살에 반대하고 팔레스타인을 지지하는 것이었다. 동시에 팔레스타인 지지 활동을 하는 단체인 팔레스타인액션에 대한 정부의 테러단체 지정과 활동 금지에 항의하는 것이었다. 시위 참가자 중 한 명인 26세의 여성은 BBC에 "누구도 체포되는 걸 원치 않지만 더 걱정은 지금 팔레스타인에서 일어나고 있는 일이다. 나는 방관자가 되고 싶지 않다"고 했다. 또 다른 시위자인 86세의 남성은 "나는 표현의 자유를 믿는다. 정부가 하는 일은 매우 권위적이고 아주 위험하다"고 말했다.영국 정부는 지난달 팔레스타인액션을 테러단체로 규정하고 활동을 금지했다. 경찰의 시위자 체포는 이런 조치에 따른 것이었다. 체포된 시위자들은 테러법에 따라 최대 14년의 감옥형에 처해질 수도 있다.팔레스타인액션은 가자지구 전쟁 시작 이후 이스라엘의 무차별 폭격과 집단학살을 규탄하는 활동을 해왔다. 특히 영국 정부에 이스라엘에 대한 무기 수출 중단과 이스라엘 제재 등을 촉구해왔다. 6월 20일의 사건은 정부가 이 단체를 테러단체로 지정하는 발단이 됐다. 이날 새벽 단체 활동가들은 옥스퍼드셔에 있는 군기지에 침투해 두개 공군기에 붉은색 스프레이로 칠을 하고 이를 사회관계망에 공개했다. CNN 보도에 의하면 단체는 이스라엘에 무기를 운반하는 수송기들을 목표로 삼았다. 단체는 이와 관련된 성명에서 "영국은 단순히 (이스라엘의) 공모자가 아니라 가자지구의 집단학살과 중동 전체의 전쟁범죄에 대한 적극 참여국"이라고 주장했다. 그러면서 두 공군기가 팔레스타인에 대한 집단학살과 전쟁범죄에 가담하지 못하도록 했다고 덧붙였다.이 일에 대해 쿠퍼 내무장관은 국가 안보에 대한 중대한 위기와 국가 자산에 대한 심한 손상을 가져온 행위는 법적으로 테러에 해당한다고 말했다. 7월 5일 영국 정부는 이 단체를 테러단체로 규정하고 모든 활동을 금지했으며 이후 하원과 상원이 이를 승인했다. 이 결정에 대해 정치권에서도 논란이 있었고 시민단체들은 물론 많은 법률 전문가들과 문화 인사들이 비난과 우려를 표명했다.400명의 문화계 인사들은 정부에 금지 조치 해제와 이스라엘에 대한 무기 공급 중단을 촉구하는 성명을 발표하기도 했다. 팔레스타인액션은 정부 조치에 이의를 제기했고 이에 대해 법원은 7월 30일 정부의 결정이 타당성이 없다는 단체의 주장을 받아들였다. 이에 따라 향후 격렬한 법정 다툼이 이어질 것으로 보인다.영국 정부의 결정에 대해 유엔도 우려를 표했다. 7월 25일 폴커 튀르크 유엔 인권고등판무관은 팔레스타인액션을 금지시킨 영국 정부의 조치는 테러 행위가 아닌 일에 테러법을 적용했다는 점에서 심각한 우려를 자아낸다고 언급했다. 그는 영국 정부가 적용한 '테러' 정의에 문제를 제기하면서 국제 기준에 따라 테러 행위 적용은 대중을 위협하고 정부에 특정 행위를 강제하기 위한 목적으로 살해, 중상, 인질 확보 등을 의도하는 범죄 행위에 제한되어야 한다고 지적했다. 그러므로 영국 정부의 조치는 과도하고 불필요하다며 이는 범죄 행위에 가담하지 않은 많은 사람의 표현의 자유와 평화적 집회 권리를 제한한다고 강조했다. 그러면서 영국 정부에 단체에 대한 금지 조치 해제, 시위자들에 대한 조사 중단 등을 촉구하고 나아가 테러법에 대한 검토와 수정을 요구했다.<가디언> 보도에 따르면 영국 정부는 팔페스타인액션을 테러 단체로 지정한 이후 200명 이상을 체포해 조사했다. 81세의 데보라 힌튼은 전 치안판사로 엘리자베스 2세의 표창도 받았는데 한가롭게 은퇴 생활을 하던 중 지난달 체포돼 7시간 동안 구금됐다. 그녀는 지문을 찍고 구강에서 DNA도 채취당한 뒤 석방됐다. 그녀는 이 경험이 트라우마가 됐다고 말했다. 전직 교사인 80세의 마리안 소렐은 경찰에 27시간 구금됐고 집안을 수색당했다. 83세의 전직 사제도 팔레스타인액션을 지지하는 팻말을 들고 시위를 하다 체포됐다. 이들은 단체의 활동 금지 조치가 표현의 자유에 대한 가혹한 탄압이라며 1세기 전의 여성 참정권 운동과 1950년대 핵무기 반대 행진 등 영국의 자랑스러운 시위와 시민 불복종 전통에 대항하는 것이라고 말했다.그런데 영국 경찰의 팔레스타인 지지 시위자 체포는 이번이 처음이 아니다. 지난 1월에 런던 경찰은 이스라엘에 '집단학살 중단'을 요구하고 팔레스타인을 지지하는 집회 참가자 60명 이상을 체포했다. 국제앰네스티는 이에 대해 "평화적 시위를 하는 사람들을 체포한 경찰의 행동에 법적 근거가 있는지 심각하게 질문할 수밖에 없다"고 했다. 경찰의 팔레스타인 지지 시위 강경 대응과 체포는 2023년 10월 가자지구 전쟁 시작 후 계속됐다. 정치인들은 팔레스타인 지지 시위를 "극단주의"로 부르며 공공질서를 해친다고 주장했고 경찰은 이런 주장에 호응했다.팔레스타인을 지지하고 이스라엘의 집단학살을 규탄하는 시위를 유럽 국가들이 강경 진압하고 시위자들을 체포하는 일은 사실 2023년 10월 이후 계속됐다. 프랑스의 경우 가자지구 전쟁 시작 직후인 2023년 10월 12일 팔레스타인 지지 시위를 금지했다. CNN에 의하면 당시 제랄드 다마닌 내무 장관은 "팔레스타인 지지 시위는 공공질서를 해칠 수 있으므로 금지되어야 한다"며 시위를 조직하는 경우 누구든 체포될 수 있다고 했다. 그후 경찰은 시민들과 대학생들의 팔레스타인 지지 시위를 강경 진압하고 다수를 체포했다. 독일 경찰도, 네덜란드 경찰도 이런저런 이유로 여러 차례 팔레스타인 지지 시위자들을 체포했다.팔레스타인 지지 시위나 활동에 대한 유럽 국가들의 강경 대응은 공공질서 유지라는 명분으로 이뤄졌지만 이런 태도는 이스라엘 지지에 기반해 이스라엘 규탄을 막기 위한 것이었다. 그리고 이는 유럽 국가들이 가자지구에서 이스라엘의 집단학살이 계속되고 있던 상황에서도 이스라엘의 자위권을 주장하며 무기 수출을 계속했던 이유였다. 유럽 국가들은 가자지구 기아 상황이 심각해지자 이스라엘에 휴전을 요구하고 팔레스타인 국가를 인정하겠다며 이스라엘을 압박하기 시작했다. 유럽 국가들이 이렇게 마음을 바꾼 이유는 단순히 기아 상황이 아니라 영상을 통해 전해지는 아이들의 굶주린 모습과 이와 관련한 자국 국민들의 압박을 외면할 수 없었기 때문이다.그러나 이는 유럽 국가들이 이스라엘에 대한 지지를 철회했음을 의미하는 건 아니다. 유럽연합이 이스라엘에 기아 상황을 바꿀 기회를 주겠다며 제재를 결정하지 않고 있는 것도, 지난달 영국과 프랑스가 당장이 아닌 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가를 인정하겠다고 얘기한 것도 모두 이 때문이다. 가자지구 집단학살 상황에서도 굳건했던 유럽 국가들과 이스라엘의 끈끈한 유대가 가자지구 아이들의 굶주림으로 흔들린 건 사실이다. 하지만 이런 애매한 입장과 태도로 이스라엘로부터 종전과 기아 상황 중단을 이끌어내긴 쉽지 않을 것이다.