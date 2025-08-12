숙취에 좋다는 8월의 보라빛 차, 보는 즐거움도 있네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲따온 칡꽃따 온 칡꽃 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월에 핀 칡꽃8월에 핀 칡꽃 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲차를 만들려고 따 놓은 칡꽃잎차를 만들려고 따 놓은 칡꽃잎 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

칡꽃차 만들기

1. 꽃잎을 따서 살살 흔들어 씻어 물기를 제거해 줍니다.

2. 프라이팬에 색이 보랏빛으로 변할 때까지 덖어 줍니다.

3. 덖은 칡꽃을 그늘에 바짝 말려줍니다.

4. 뜨거운 물에 넣고 우려내면 칡꽃차가 완성됩니다.

큰사진보기 ▲칡꽃차칡꽃차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

녹음이 짙어지는 요즘, 밭둑에는 칡덩굴이 무성하게 자라 있습니다.생명력도 질기고 번식력이 좋아 봄에 몇 번이나 밭 가까이 있는 것을 뽑아 주었습니다. 뿌리가 깊어 그냥 끊어 냈는데도, 여름이 되니 밭으로 줄기를 뻗을 정도로 무성해졌습니다. 무성해진 덩굴을 끊어 버리려고 잡아당기면 끝없이 따라 나오는 칡 줄기들. 하도 질겨서 내가 따라갈 정도입니다.골치 아픈 칡이지만, 8월이 되니 칡 잎 사이로 이삭처럼 꽃망울이 맺혀 꽃이 피었습니다. 보는 즐거움을 줍니다. 칡꽃은 꽃잎이 나비 날개처럼 펼쳐진 형태로, 여러 송이가 모여 이삭을 이루고 있습니다. 꽃이 아래쪽에 피어서 맨 위까지 다 필 때 따야지 하면, 이미 아래 핀 꽃은 시들어 꽃잎을 떨굽니다.칡꽃을 무심히 바라보다 꽃차나 만들어 볼까? 하는 마음으로 몇 송이 따 왔습니다. 그래서 꽃이 중간까지 피면 따는 것이 좋습니다. 꽃이 핀 것을 본 날 따 왔습니다. 차를 만들어서 마셔야겠다는 마음은 있었지만, 시간이 없어 냉장고에 넣어 두었습니다. 며칠 있다 차를 만들려고 보니, 시들어 있어 아쉬움이 컸습니다. 시들어도 버리기는 아까워서 차를 만들기로 했습니다.칡꽃은 예로부터 갈화라고 불리며 숙취 해소에 효과적인 약재로 알려져 있습니다. 또한 칡꽃차는 피로 해소, 혈액 순환 개선, 항산화 작용 등 다양한 효능이 있다고 합니다.칡꽃차를 한잔 우려 마시니, 칡꽃이 주는 보는 즐거움과 마시는 행복을 동시에 누릴 수 있어 좋습니다.