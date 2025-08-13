임진왜란부터 병자호란까지, 3대가 의병 나간 가문이 있다

큰사진보기 ▲남원 산동면 목동 마을 수용대 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 산동면 목동 마을 풍곡에서 본 지리산 연봉 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 목동마을 수용대 단애 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 목동마을 수용대 절경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 목동마을 풍곡의 충경공 신도비와 일문칠절현인숭모비 ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원목동마을수용대재간당 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원목동마을수용대물결 이완우 관련영상보기

산맥과 강줄기가 흐르며 어우러져 산천 풍경을 이루어낸다. 물길을 따라 충적토가 축적된 평탄한 곳에 마을이 자리 잡고 길로써 마을끼리 연결된다. 산속 오솔길을 올라가면 깊숙한 계곡에 사찰이 자리 잡고 있다.섬진강의 지류인 전북 남원 요천의 상류는 백두대간과 천황지맥을 울타리 삼아 수계를 형성한다. 수많은 골짜기의 물이 요천으로 모인다. 요천의 상류는 서쪽 울타리인 천황지맥과 거의 나란히 북동에서 남서로 방향을 잡아 내려온다. 천황지맥의 동편 산기슭과 골짜기에서는 요천 건너 운봉고원을 형성하는 백두대간을 볼 수 있고, 그 너머에 지리산 주능선이 남동쪽으로 보인다.천황지맥의 주봉인 천황산(909.6m)에서 요천 방향으로 대성산(882.1m), 연화산(527.8m), 약산(447.7m), 청룡산(479.1)이 장엄하게 줄지어 우뚝우뚝 솟았다. 이 산들 사이에 동쪽으로 깊은 계곡이 잘 발달했고, 유서 깊은 사찰들도 자리한다. 천황산, 대성산과 연화산 사이의 계곡에는 귀정사, 연화산 남쪽 작은 계곡에 승련사, 연화산과 약산 사이 깊은 풍곡에는 풍곡사지(폐사)가 있다. 청룡산 서쪽 기슭에는 남원 자연휴양림이 있다.지난 8일 남원 산동면 목동 마을의 역사 문화를 찾아 탐방하였다. 풍곡은 요천 가까운 목동 마을에서 북쪽으로 3km 가까이 깊은 계곡을 이루었다. 이 계곡에는 소나무 숲이 울창하여 한때는 송이버섯이 많이 나왔다. 이 계곡에 있었다는 풍곡사는 그 흔적을 찾기 어렵다. 목동 마을에서 계곡을 따라 올라가는 임도로 2.6km 지점에 풍곡재가 있고, 충경공 김익복의 신도비와 일문칠절현인숭모비가 있다.목동 마을 옆을 흐르는 이루는 풍곡의 수용대(水舂臺)는 계곡물이 물레방아를 찧듯 거세게 여울지어 흐른다는 의미로 기암괴석이 절경이다. 지리산 명소인 장대한 구룡폭포 계곡을 아담하게 축소한 듯하다. 이곳은 부안 출신으로 남원에 정착한 충경공 김익복(1551~1598)의 후손이 대대로 살아온 마을이다. 그의 후손들이 계곡 깊숙이 자리한 풍곡사 주변의 운중발룡형(雲中發龍形)명당을 선산으로 삼아 대대로 세거하며 출중한 인물을 배출하였다.충경공 김익복은 별시문과에 급제하여 관직을 시작하였다. 그는 임진왜란 때 능성현령으로 의병을 일으켜 성주와 개령을 방어했으며, 금산에서 무주로 넘어오는 왜적을 막았다. 정유재란 때는 도원수 권율 장군의 종사관으로 활약하였다. 영광군수로 재임할 때 순천 왜교성 전투에서 순국하였다.김익복의 둘째 아들 김화(1571~1645)는 20세 무렵에 이곳 풍곡의 수용대에 누각을 세웠다. 그는 학문에 전념하여 사마 양시에 급제하고 후학 양성에 진력하였다. 1624년, 이괄(1587~1624)의 난 때는 의병으로 출전하였다.이곳 수용대는 단애 아래를 흐르는 계곡의 맑은 물줄기가 너럭바위를 돌아서 바위틈을 급한 여울로 폭포처럼 떨어져 내린다. 여울물 소리가 계곡을 가득 채운다. 무성한 소나무 숲 아래의 단애에는 수용정(水舂亭), 사마대(司馬臺)와 추모대(追慕坮)의 암각서가 있고, 너러바위에는 세심암(洗心岩)이 새겨졌다.선비가 짚신을 끌며 지팡이에 의지하여 소나무 숲 오솔길로 계곡의 작은 기와집을 찾아가는 풍경이 상상된다. 김화는 수용대에 세워진 재간당(在澗堂) 정자 이름을 자기의 호로 삼았다.풍곡의 수용대에서 바라보이는 목동 마을의 높은 곳에 요계서원 터가 있다. 이 서원은 약 300년 전 숙종 때에 이 지역 유림에서 김화, 이상형의 학문과 덕행을 추모하기 위해 창건하였다. 이상형(1627~1645)은 남원 둔덕방 출신으로 정묘호란이 일어나자 의병을 일으켰다. 병자호란 때는 남한산성으로 몽진하는 어가를 호위하였고, 남한산성에서 싸움을 독려하며 항전하였다. 이곳 요계서원에는 충경공 김익복의 손자인 김지순과 김지백을 추가 배향하였다. 이후 흥선대원군의 서원 철폐령으로 폐허가 되었다.이곳 풍곡의 수용대가 있는 목동마을에서 임도를 따라 2.6km 올라갔다. 제법 넓은 터전에 수령 수백 년은 됨직한 커다란 은행나무와 전나무가 늠름하다. 풍곡재 건물이 울창한 소나무 숲을 배경으로 멀리 지리산 연봉을 바라보고 있었다. 풍곡재 왼쪽에는 충경공 신도비와 부안김씨 일문칠절현인숭모비(一門七節賢人崇慕碑)가 의연하게 서 있었다.이 숭모비는 충경공 김익복과, 아들 김유, 김화와 김연, 손자 김지순, 김지중, 김지백의 일곱 분의 충의를 기리고 있다. 이들은 임진왜란, 정유재란과 병자호란 등 국난에 의병 활동에 참여하여 충의를 실천하였다. 세상에서는 이 가문을 '3세 7충(三世七忠)'이라고 칭송하였다.어우야담 저자인 유몽인(1559~1623)은 남원부사로 1611년에 부임했다. 그는 부임하고 몇 달 지난 5월에 지리산 유람에 나선다. 지리산 유람을 시작하며 첫 여정으로 이곳 풍곡의 수용대룰 찾았다. 김화가 머무는 재간당 정자에서 함께 시문을 토론하고 수려한 수용대의 풍경을 감상하며 흥겹게 술자리를 벌였다고 한다.풍곡 수용대의 단애 사이에 석간수가 두 홈 정도 고이는 샘이 있었다고 한다. 한두 번 작은 표주박으로 맑은 물을 뜨면 샘은 바닥이 보였다. 샘을 보면서 물이 차오를 때까지 기다림도 마음 수양이었다. 400년 전 이곳 수용대의 재간당에서 학문에 정진하며 맑은 성품을 추구하던 선비가 오늘이라도 석간수 샘을 다시 찾아올 듯하다.이곳 목동 마을에서 대대로 살아온 충경공 김익복의 후손들은 향촌 사회를 교화하며 산동방과 목동방을 넘어 남원부의 정신이 될 수 있었다. 기자도 이곳 목동 마을을 방문하여 일문칠절현인숭모비를 보고 놀랐다. 이제까지 이런 장소를 몰라서 부끄럽기도 하였다. 남원 목동 마을 풍곡의 수용대 재간당 정자에서 시원한 바람을 쐬며, 옛 선비들의 학문 정진과 충의로운 삶을 다시 찾아보면 어떨까 싶다.